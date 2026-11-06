Jégkorong: két magyar győzelem, négy vereség

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
2026.11.06. 21:54
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Címkék
Budapest jégkorong Győr utánpótlás utánpótlássport Miskolc Négy Nemzet-torna
Az utánpótlás jégkorong-válogatottak hat meccsen léptek jégre pénteken, a mérleg: két siker, négy vereség.

Az U20-as férfi -együttes 4–2-re kikapott a Szlovéniától a Vasas Jégcentrumban a Négy Nemzet-tornán. Az U18-as korosztály „Piros” csapatát a Tüskecsarnokban 4–1-re győzte le Ausztria, míg, a „Fehérek” Miskolcon Románia ellen nyertek 3–0-ra. Az U16-os fiúk Győrben 3–2-re maradtak alul Olaszországgal szemben.

Az U18-as leányválogatott „Piros” fele 6-1-re veszített a Svédország elleni meccsen Pozsonyban...

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Budapest jégkorong Győr utánpótlás utánpótlássport Miskolc Négy Nemzet-torna
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