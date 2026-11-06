Jégkorong: két magyar győzelem, négy vereség

Az U20-as férfi -együttes 4–2-re kikapott a Szlovéniától a Vasas Jégcentrumban a Négy Nemzet-tornán. Az U18-as korosztály „Piros” csapatát a Tüskecsarnokban 4–1-re győzte le Ausztria, míg, a „Fehérek” Miskolcon Románia ellen nyertek 3–0-ra. Az U16-os fiúk Győrben 3–2-re maradtak alul Olaszországgal szemben.

Az U18-as leányválogatott „Piros” fele 6-1-re veszített a Svédország elleni meccsen Pozsonyban...

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