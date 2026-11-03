Szerdai sportműsor: Vargáék a Real Madriddal, Szoboszlaiék a Fenerrel játszanak a BL-ben
NOVEMBER 4., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
NB II
A 2. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS
17.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–BVSC-Zugló – élőben az NSO-n!
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
18.45: AEK Athén (görög)–Real Madrid (spanyol) (Tv: RTL+, Sport1) – élőben az NSO-n!
18.45: Fenerbahce (török)–Liverpool (angol) (Tv: RTL+) – élőben az NSO-n!
21.00: Borussia Dortmund (német)–Real Betis (spanyol) (Tv: RTL+)
21.00: Porto (portugál)–Napoli (olasz) (Tv: RTL+)
21.00: PSV Eindhoven (holland)–FC Bruges (belga) (Tv: RTL+)
21.00: RB Leipzig (német)–Manchester City (angol) (Tv: RTL+, Sport1) – élőben az NSO-n!
21.00: Lens (francia)–Como (olasz) (Tv: RTL+)
21.00: Slavia Praha (cseh)–Arsenal (angol) (Tv: RTL+, Sport2)
21.00: Viking (norvég)–Sabah (azeri) (Tv: RTL+)
EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
16.30: Rennes (francia)–Olympiakosz (görög)
ANGOL MÁSODOSZTÁLY
21.00: Bristol–Wolverhampton (Tv: Match4)
UEFA IFJÚSÁGI LIGA
2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
10.00: Kajrat Almati (kazah)–MTK Budapest
16.00: Borussia Dortmund (német)–Betis (spanyol) (Tv: Sport2)
FUTSAL
FÉRFI NB I, 9. FORDULÓ
20.30: Airnergy FC–Újpest
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
KÉZILABDA
NŐI NB I, 8. FORDULÓ
17.00: Győri Audi ETO KC–Eszterházy SC
KOSÁRLABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
C-CSOPORT
18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–AEK Athén (görög)
FÉRFI EURÓPA-KUPA
5. FORDULÓ, B-CSOPORT
20.30: BC Oostende (belga)–NHSZ-Szolnoki Olajbányász
Női EURÓPA-KUPA
CSOPORTKÖR, 4. FORDULÓ
I-CSOPORT
19.00: UZKK Student Nis (szerb)–Sopron Basket
E-CSOPORT
19.15: Panathlitikosz (görög)–DVTK Hun-Therm
OLIMPIA
Ifjúsági olimpia, Dakar
RÖPLABDA
NŐI CHALLENGE-KUPA
SELEJTEZŐ, VISSZAVÁGÓ
19.00: Újpesti TE–VC Kanti Schaffhausen (svájci)
NŐI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ
20.00: TFSE–Békéscsaba
SPORTLÖVÉSZET
OLIMPIAI KVALIFIKÁCIÓS VILÁGBAJNOKSÁG, DOHA
Férfi skeet
7.00: 1. nap (Renner Bálint)
Férfi gyorstüzelő pisztoly
7.00: 2. nap (Nagy Ákos Károly, Rédecsi Máté, Laczik Dávid)
14.00: döntő
Légpuska, vegyes csapat
7.15: alapverseny (Péni István, Dénes Eszter; Pekler Zalán, Nagybányai-Nagy Anna)
11.30: döntő
SÚLYEMELÉS
VILÁGBAJNOKSÁG, NINGPO
6.00: férfi 95 kg, D-csoport (Fekécs Szilárd)
SZNÚKER
Nemzetközi bajnokság, Nanking
7.00: negyeddöntő (Tv: Eurosport1)
12.30: negyeddöntő (Tv: Eurosport1)
TENISZ
WTA, Csennai
Páros, 1. forduló a (a 8 közé jutásért)
12.00 körül: Udvardy Panna, Isabelle Haverlag (magyar, holland)–Ajukava Mana, Emily Webley-Smith (japán, brit)
ÚSZÁS
RÖVID PÁLYÁS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, KAPOSVÁR
17.00: 1. nap, döntők (Tv: M4 Sport)