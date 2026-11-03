Szerdai sportműsor: Vargáék a Real Madriddal, Szoboszlaiék a Fenerrel játszanak a BL-ben

R. P.R. P.
2026.11.03. 23:55
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Címkék
sportműsor program napi sportműsor tv-műsor
Szerdán a labdarúgó Bajnokok Ligájában az AEK Athén a Real Madriddal, a Liverpool a Fenerbahcéval meccsel. A Falco-Vulcano Energia KC Szombathely az AEK Athénnal játszik a férfi kosárlabda BL-ben. Folytatódik a sportlövők olimpiai kvalifikációs világbajnoksága, a rövid pályás úszó ob pedig elkezdődik idehaza.

 NOVEMBER 4., SZERDA 

 FUTBALLPROGRAM 

NB II
A 2. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS
17.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–BVSC-Zugló élőben az NSO-n!

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
18.45: AEK Athén (görög)–Real Madrid (spanyol) (Tv: RTL+, Sport1) élőben az NSO-n!
18.45: Fenerbahce (török)–Liverpool (angol) (Tv: RTL+) élőben az NSO-n!
21.00: Borussia Dortmund (német)–Real Betis (spanyol) (Tv: RTL+)
21.00: Porto (portugál)–Napoli (olasz) (Tv: RTL+)
21.00: PSV Eindhoven (holland)–FC Bruges (belga) (Tv: RTL+)
21.00: RB Leipzig (német)–Manchester City (angol) (Tv: RTL+, Sport1) élőben az NSO-n!
21.00: Lens (francia)–Como (olasz) (Tv: RTL+)
21.00: Slavia Praha (cseh)–Arsenal (angol) (Tv: RTL+, Sport2)
21.00: Viking (norvég)–Sabah (azeri) (Tv: RTL+)

EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
16.30: Rennes (francia)–Olympiakosz (görög)

ANGOL MÁSODOSZTÁLY
21.00: Bristol–Wolverhampton (Tv: Match4)

UEFA IFJÚSÁGI LIGA
2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
10.00: Kajrat Almati (kazah)–MTK Budapest
16.00: Borussia Dortmund (német)–Betis (spanyol) (Tv: Sport2)

FUTSAL
FÉRFI NB I, 9. FORDULÓ
20.30: Airnergy FC–Újpest

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

KÉZILABDA
NŐI NB I, 8. FORDULÓ
17.00: Győri Audi ETO KC–Eszterházy SC

KOSÁRLABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ
C-CSOPORT
18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–AEK Athén (görög) 
FÉRFI EURÓPA-KUPA
5. FORDULÓ, B-CSOPORT
20.30: BC Oostende (belga)–NHSZ-Szolnoki Olajbányász 
Női EURÓPA-KUPA
CSOPORTKÖR, 4. FORDULÓ
I-CSOPORT
19.00: UZKK Student Nis (szerb)–Sopron Basket 
E-CSOPORT
19.15: Panathlitikosz (görög)–DVTK Hun-Therm

OLIMPIA
Ifjúsági olimpia, Dakar

RÖPLABDA
NŐI CHALLENGE-KUPA
SELEJTEZŐ, VISSZAVÁGÓ
19.00: Újpesti TE–VC Kanti Schaffhausen (svájci) 
NŐI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ
20.00: TFSE–Békéscsaba

SPORTLÖVÉSZET
OLIMPIAI KVALIFIKÁCIÓS VILÁGBAJNOKSÁG, DOHA
Férfi skeet
7.00: 1. nap (Renner Bálint)
Férfi gyorstüzelő pisztoly
7.00: 2. nap (Nagy Ákos Károly, Rédecsi Máté, Laczik Dávid)
14.00: döntő
Légpuska, vegyes csapat
7.15: alapverseny (Péni István, Dénes Eszter; Pekler Zalán, Nagybányai-Nagy Anna)
11.30: döntő

SÚLYEMELÉS
VILÁGBAJNOKSÁG, NINGPO
6.00: férfi 95 kg, D-csoport (Fekécs Szilárd)

SZNÚKER
Nemzetközi bajnokság, Nanking
7.00: negyeddöntő (Tv: Eurosport1)
12.30: negyeddöntő (Tv: Eurosport1)

TENISZ
WTA, Csennai
Páros, 1. forduló a (a 8 közé jutásért)
12.00 körül: Udvardy Panna, Isabelle Haverlag (magyar, holland)–Ajukava Mana, Emily Webley-Smith (japán, brit)

ÚSZÁS
RÖVID PÁLYÁS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, KAPOSVÁR
17.00: 1. nap, döntők (Tv: M4 Sport)

 

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