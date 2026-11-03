Szerdai sportműsor: Vargáék a Real Madriddal, Szoboszlaiék a Fenerrel játszanak a BL-ben

NOVEMBER 4., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

NB II

A 2. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS

17.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–BVSC-Zugló – élőben az NSO-n!

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ

18.45: AEK Athén (görög)–Real Madrid (spanyol) (Tv: RTL+, Sport1) – élőben az NSO-n!

18.45: Fenerbahce (török)–Liverpool (angol) (Tv: RTL+) – élőben az NSO-n!

21.00: Borussia Dortmund (német)–Real Betis (spanyol) (Tv: RTL+)

21.00: Porto (portugál)–Napoli (olasz) (Tv: RTL+)

21.00: PSV Eindhoven (holland)–FC Bruges (belga) (Tv: RTL+)

21.00: RB Leipzig (német)–Manchester City (angol) (Tv: RTL+, Sport1) – élőben az NSO-n!

21.00: Lens (francia)–Como (olasz) (Tv: RTL+)

21.00: Slavia Praha (cseh)–Arsenal (angol) (Tv: RTL+, Sport2)

21.00: Viking (norvég)–Sabah (azeri) (Tv: RTL+)

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ

16.30: Rennes (francia)–Olympiakosz (görög)

ANGOL MÁSODOSZTÁLY

21.00: Bristol–Wolverhampton (Tv: Match4)

UEFA IFJÚSÁGI LIGA

2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

10.00: Kajrat Almati (kazah)–MTK Budapest

16.00: Borussia Dortmund (német)–Betis (spanyol) (Tv: Sport2)

FUTSAL

FÉRFI NB I, 9. FORDULÓ

20.30: Airnergy FC–Újpest

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

KÉZILABDA

NŐI NB I, 8. FORDULÓ

17.00: Győri Audi ETO KC–Eszterházy SC

KOSÁRLABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

C-CSOPORT

18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–AEK Athén (görög)

FÉRFI EURÓPA-KUPA

5. FORDULÓ, B-CSOPORT

20.30: BC Oostende (belga)–NHSZ-Szolnoki Olajbányász

Női EURÓPA-KUPA

CSOPORTKÖR, 4. FORDULÓ

I-CSOPORT

19.00: UZKK Student Nis (szerb)–Sopron Basket

E-CSOPORT

19.15: Panathlitikosz (görög)–DVTK Hun-Therm

OLIMPIA

Ifjúsági olimpia, Dakar

RÖPLABDA

NŐI CHALLENGE-KUPA

SELEJTEZŐ, VISSZAVÁGÓ

19.00: Újpesti TE–VC Kanti Schaffhausen (svájci)

NŐI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ

20.00: TFSE–Békéscsaba

SPORTLÖVÉSZET

OLIMPIAI KVALIFIKÁCIÓS VILÁGBAJNOKSÁG, DOHA

Férfi skeet

7.00: 1. nap (Renner Bálint)

Férfi gyorstüzelő pisztoly

7.00: 2. nap (Nagy Ákos Károly, Rédecsi Máté, Laczik Dávid)

14.00: döntő

Légpuska, vegyes csapat

7.15: alapverseny (Péni István, Dénes Eszter; Pekler Zalán, Nagybányai-Nagy Anna)

11.30: döntő

SÚLYEMELÉS

VILÁGBAJNOKSÁG, NINGPO

6.00: férfi 95 kg, D-csoport (Fekécs Szilárd)

SZNÚKER

Nemzetközi bajnokság, Nanking

7.00: negyeddöntő (Tv: Eurosport1)

12.30: negyeddöntő (Tv: Eurosport1)

TENISZ

WTA, Csennai

Páros, 1. forduló a (a 8 közé jutásért)

12.00 körül: Udvardy Panna, Isabelle Haverlag (magyar, holland)–Ajukava Mana, Emily Webley-Smith (japán, brit)

ÚSZÁS

RÖVID PÁLYÁS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, KAPOSVÁR

17.00: 1. nap, döntők (Tv: M4 Sport)