Huszonhét éves játékvezető mutatkozik be az NB I-ben
A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) Iványi Gáborra bízta a Kisvárda–Puskás Akadémia mérkőzést az NB I 13. fordulójában, a fiatal játékvezetőnek ez lesz az élvonalbeli debütálása.
Katona Balázs és Takács Tamás után újabb játékvezetői újoncot avat az NB I, a szombati Kisvárda–Puskás Akadémia mérkőzést ugyanis Iványi Gábor vezeti.
A 27 éves nagykanizsai születésű sportember 2025. február 16-án mutatkozott be a másodosztályban, ahol eddig 30 meccset vezetett. Ebben az idényben az NB I-ben háromszor volt negyedik játékvezető.
Iványi munkáját Belicza Bence és Horváth Zoltán segíti az oldalvonal mellett, a negyedik játékvezetői feladatkört Bogár Gergő látja el. A videobírókat később hozza nyilvánosságra az MLSZ.
NB I
13. FORDULÓ
November 7., szombat
18.45: Kisvárda Master Good–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!
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