Huszonhét éves játékvezető mutatkozik be az NB I-ben

PATAKI GYULAPATAKI GYULA
2026.11.06. 20:06
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Iványi Gábor (feketében) bemutatkozik az élvonalban (Fotó: Karcagi SE)
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Iványi Gábor labdarúgó NB I játékvezető
A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) Iványi Gáborra bízta a Kisvárda–Puskás Akadémia mérkőzést az NB I 13. fordulójában, a fiatal játékvezetőnek ez lesz az élvonalbeli debütálása.

Katona Balázs és Takács Tamás után újabb játékvezetői újoncot avat az NB I, a szombati Kisvárda–Puskás Akadémia mérkőzést ugyanis Iványi Gábor vezeti.

A 27 éves nagykanizsai születésű sportember 2025. február 16-án mutatkozott be a másodosztályban, ahol eddig 30 meccset vezetett. Ebben az idényben az NB I-ben háromszor volt negyedik játékvezető.

Iványi munkáját Belicza Bence és Horváth Zoltán segíti az oldalvonal mellett, a negyedik játékvezetői feladatkört Bogár Gergő látja el. A videobírókat később hozza nyilvánosságra az MLSZ.

NB I
13. FORDULÓ
November 7., szombat
18.45: Kisvárda Master Good–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport+) élőben az NSO-n!

 

Iványi Gábor labdarúgó NB I játékvezető
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