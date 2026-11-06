Huszonhét éves játékvezető mutatkozik be az NB I-ben

Katona Balázs és Takács Tamás után újabb játékvezetői újoncot avat az NB I, a szombati Kisvárda–Puskás Akadémia mérkőzést ugyanis Iványi Gábor vezeti.

A 27 éves nagykanizsai születésű sportember 2025. február 16-án mutatkozott be a másodosztályban, ahol eddig 30 meccset vezetett. Ebben az idényben az NB I-ben háromszor volt negyedik játékvezető.

Iványi munkáját Belicza Bence és Horváth Zoltán segíti az oldalvonal mellett, a negyedik játékvezetői feladatkört Bogár Gergő látja el. A videobírókat később hozza nyilvánosságra az MLSZ.

NB I

13. FORDULÓ

November 7., szombat

18.45: Kisvárda Master Good–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!