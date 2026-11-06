Márián Blanka: A legfontosabb a belső motiváció kialakítása

Márián Blanka kézilabdás pályafutása egy kisvárosban, Csengeren kezdődött; elmondása szerint már gyerekkorában, játékosként is edző szeretett volna lenni. Ezzel a motivációval hamar megkapta a lehetőséget, hogy bemelegítéseket tartson a csapattársainak, majd arra sem kellett sokat várni, hogy kisiskolás együttest vezessen a helyi bajnokságban.

Akkoriban az edzősködés, mint szakma kevésbé volt elfogadott...

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