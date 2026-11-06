Márián Blanka: A legfontosabb a belső motiváció kialakítása

Nagy Dániel utanpotlassport.huNagy Dániel utanpotlassport.hu
2026.11.06. 20:20
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Címkék
kezilabda Márián Blanka utánpótlás utánpótlássport
Mestermunka című sorozatunkban Márián Blanka kézilabdaedzőt, a DVSC akadémiájának és a serdülő leányválogatottnak a trénerét mutatjuk be.

Márián Blanka kézilabdás pályafutása egy kisvárosban, Csengeren kezdődött; elmondása szerint már gyerekkorában, játékosként is edző szeretett volna lenni. Ezzel a motivációval hamar megkapta a lehetőséget, hogy bemelegítéseket tartson a csapattársainak, majd arra sem kellett sokat várni, hogy kisiskolás együttest vezessen a helyi bajnokságban.

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kezilabda Márián Blanka utánpótlás utánpótlássport
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