Márián Blanka: A legfontosabb a belső motiváció kialakítása
Mestermunka című sorozatunkban Márián Blanka kézilabdaedzőt, a DVSC akadémiájának és a serdülő leányválogatottnak a trénerét mutatjuk be.
Márián Blanka kézilabdás pályafutása egy kisvárosban, Csengeren kezdődött; elmondása szerint már gyerekkorában, játékosként is edző szeretett volna lenni. Ezzel a motivációval hamar megkapta a lehetőséget, hogy bemelegítéseket tartson a csapattársainak, majd arra sem kellett sokat várni, hogy kisiskolás együttest vezessen a helyi bajnokságban.
Akkoriban az edzősködés, mint szakma kevésbé volt elfogadott...
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