Hárman a bajnoki címért! – jön a Zemplén rali

Egy pillanatra sem lankadhat a figyelem, mert a legkisebb hiba is végzetes lehet a bajnoki cím szempontjából. Három párosnak van esélye az abszolút elsőségre, amelyet a zempléni pályákon lehet megszerezni – ketten közülük ráadásul az első címükre hajtanak.

Az éllovas László Martin, Zsiros Gábor kettős számára már a verseny előtt akadt egy kis izgalom, mert videózás és edzés helyett a pilóta a műtőasztalon találta magát. A diagnózis: vakbélgyulladás. Ám aki azt hiszi, Lászlónak egyetlen pillanatra is megfordult a fejében, hogy nem áll rajthoz a viadalon, nagyon téved.

„Ha bírom, mindent megteszek majd a győzelemért” – mondta.

Érdekesség, hogy László az idén még nem nyert futamot, ám ő szerepelt a legkiegyensúlyozottabban, ennek köszönhetően vezet az összetettben.

„Nagyon jó, de nehéz pályák várnak ránk, és akkor az időjárásról még nem is beszéltünk. A Zemplénben mentünk már olyan ködben, hogy alig láttunk, de szakadó eső és sár is fogadott már minket. Nem számolgatunk, mert szerintem az lesz a bajnok, aki megnyeri a hétvégi futamot” – mondta László.

Nos, Vincze Ferencnek van már tapasztalata a bajnoki címszerzésben, 2019-ben Igor Bacigállal, 2023-ban Percze Nándorral győzedelmeskedett, s most Kocsis Györggyel triplázhat.

„A legfontosabb, hogy jó tempót menjünk, s ha kell, rá tudjunk tenni még egy lapáttal. Remélem, nem a defektek döntenek majd a helyezésekről” – mondta Vincze, aki nem felejtette el megemlíteni, hogy visszatér a mezőnybe Turán Frigyes, aki elképesztően gyors, szóval ha a bajnoki küzdelembe nem is, de a verseny végeredményébe beleszólhat.

Bodolai László az első két futamot megnyerte, a további kettőn azonban lecsúszott a dobogóról, ám még nincs veszve semmi számára, sőt, matematikailag még Trencsényi Józsefnek és Tóth Tibornak is van esélye a bajnoki címre. Utóbbiak sikeréhez azonban a top három betlijére lenne szükség.