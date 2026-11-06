Újra teljes a mezőny – Sao Pauló-i Nagydíj, 2. szabadedzés
Lando Norris kezdett az élen a továbbfejlesztett McLarennel Brazíliában, a britet Andrea Kimi Antonelli és Max Verstappen követte, míg az első ötöst Lewis Hamilton és George Russell egészítette ki. Arról, hogy miként alakul a második gyakorlás, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetsz.
|6. SAO PAULÓ-I NAGYDÍJ
|NOVEMBER 6., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Norris 1:11.717
|2. szabadedzés
|20.00–21.00
|NOVEMBER 7., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|15.30–16.30
|Időmérő
|19.00–20.00
|NOVEMBER 8., VASÁRNAP
|A verseny (71 kör, 305.879 km) rajtja
|18.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas
|november 21., 5.00
|Katari Nagydíj, Loszaíl
|november 29., 17.00
|Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabi
|december 6. 14.00
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