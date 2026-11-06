Újra teljes a mezőny – Sao Pauló-i Nagydíj, 2. szabadedzés

Horváth LiliánaHorváth Liliána
2026.11.06. 19:36
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Fotó: AFP
Címkék
szabadedzés F1 Formula–1 Sao Pauló-i Nagydíj
Lando Norris kezdett az élen a továbbfejlesztett McLarennel Brazíliában, a britet Andrea Kimi Antonelli és Max Verstappen követte, míg az első ötöst Lewis Hamilton és George Russell egészítette ki. Arról, hogy miként alakul a második gyakorlás, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetsz.

 

6. SAO PAULÓ-I NAGYDÍJ
NOVEMBER 6., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Norris 1:11.717
2. szabadedzés20.00–21.00
NOVEMBER 7., SZOMBAT
3. szabadedzés15.30–16.30
Időmérő19.00–20.00
NOVEMBER 8., VASÁRNAP
A verseny (71 kör, 305.879 km) rajtja18.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegasnovember 21., 5.00
Katari Nagydíj, Loszaílnovember 29., 17.00
Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabidecember 6. 14.00

 

 

szabadedzés F1 Formula–1 Sao Pauló-i Nagydíj
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