Újra teljes a mezőny – Sao Pauló-i Nagydíj, 2. szabadedzés

Lando Norris kezdett az élen a továbbfejlesztett McLarennel Brazíliában, a britet Andrea Kimi Antonelli és Max Verstappen követte, míg az első ötöst Lewis Hamilton és George Russell egészítette ki. Arról, hogy miként alakul a második gyakorlás, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetsz.

6. SAO PAULÓ-I NAGYDÍJ NOVEMBER 6., PÉNTEK 1. szabadedzés 1. Norris 1:11.717 2. szabadedzés 20.00–21.00 NOVEMBER 7., SZOMBAT 3. szabadedzés 15.30–16.30 Időmérő 19.00–20.00 NOVEMBER 8., VASÁRNAP A verseny (71 kör, 305.879 km) rajtja 18.00 KÖVETKEZŐ VERSENYEK Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas november 21., 5.00 Katari Nagydíj, Loszaíl november 29., 17.00 Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabi december 6. 14.00