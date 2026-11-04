Csütörtöki sportműsor: a Milan ellen játszik a Ferencváros az Európa-ligában
NOVEMBER 5., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
18.45: Milan (olasz)–FERENCVÁROS (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
18.45: Sparta Praha (cseh)–Bournemouth (angol)
18.45: Crystal Palace (angol)–Hoffenheim (német)
18.45: Lilleström (norvég)–Viktoria Plzen (cseh)
18.45: NEC (holland)–Omonia (ciprusi)
18.45: Levszki Szófia (bolgár)–Jagiellonia Bialystok (lengyel)
18.45: Real Sociedad (spanyol)–Lyon (francia)
18.45: Anderlecht (belga)–Salzburg (osztrák)
21.00: AZ (holland)–Juventus (olasz)
21.00: Bayer Leverkusen (német)–Olympique Marseille (francia)
21.00: Celtic (skót)–Besiktas (török)
21.00: Hapoel Beer Seva (izraeli)–OFI (görög)
21.00: Celta Vigo (spanyol)–Union Saint-Gilloise (belga)
21.00: Torreense (portugál)–Ararat-Armenia (örmény)
21.00: Sturm Graz (osztrák)–Celje (szlovén)
21.00: Benfica (portugál)–Lech Poznan (lengyel)
21.00: Sunderland (angol)–Dinamo Zagreb (horvát)
KONFERENCIALIGA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
18.45: AGF (dán)–Braga (portugál)
18.45: Atalanta (olasz)–Kajrat (kazah)
18.45: Midtjylland (dán)–Ajax (holland)
18.45: Thun (svájci)–Hearts (skót)
18.45: Crvena zvezda (szerb)–Inter Club d'Escaldes (andorrai)
18.45: KuPS (finn)–Gent (belga)
18.45: Lincoln Red Imps (gibraltári)–Hajduk Split (horvát)
18.45: Mjällby (svéd)–Borac Banja Luka (bosznia-hercegovinai)
18.45: Trabzonspor (török)–Freiburg (német)
21.00: Monaco (francia)–Nordsjaelland (dán)
21.00: FC Köbenhavn (dán)–Iberia (grúz)
21.00: Lugano (svájci)–Kauno Zalgiris (litván)
21.00: Twente (holland)–Pafosz (ciprusi)
21.00: Getafe (spanyol)–Brighton (angol) (Tv: Sport1)
21.00: Sint-Truiden (belga)–Brann (norvég)
21.00: Panathinaikosz (görög)–CSZKA Szófia (bolgár)
21.00: Riga (lett)–Jablonec (cseh)
21.00: Universitatea Craiova (román)–Egnatia (albán)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
9. FORDULÓ
Péntek, 2.15: Jacksonville Jaguars–Baltimore Ravens (Tv: Arena4)
GOLF
21.00: PGA Tour, Los Cabos Championship, 1. nap (Tv: Eurosport2)
JÉGKORONG
NEMZETEK EURÓPA-KUPÁJA, AMIENS
1. FORDULÓ
16.00: Magyarország–Szlovénia
20.00: Franciaország–Norvégia
KERÉKPÁR
Terepkerékpár, cyclo cross, superprestige, Middelkerke
18.25: nők (Tv: Eurosport1)
20.25: férfiak (Tv: Eurosport1)
KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐ
1. FORDULÓ, 4. CSOPORT
18.00: Magyarország–Montenegró, Tatabánya (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
KOSÁRLABDA
NBA, ALAPSZAKASZ
Péntek, 4.00: Golden State Warriors–Miami Heat (Tv: Sport1)
OLIMPIA
Ifjúsági olimpia, Dakar
RÖPLABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ
2. FORDULÓ, ELSŐ MÉRKŐZÉS
18.00: Fino Kaposvár–TSV Raiffeisen Hartberg (osztrák)
NŐI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ
18.00: Fatum Nyíregyháza–Szent Benedek RA
SPORTLÖVÉSZET
OLIMPIAI KVALIFIKÁCIÓS VILÁGBAJNOKSÁG, DOHA
Férfi skeet
7.00: 2. nap (Renner Bálint)
Női légpisztoly
7.15: alapverseny (Major Veronika, Fábián Sára Ráhel, Jákó Miriam)
12.00: döntő
Férfi légpisztoly
11.15: alapverseny (Nagy Ákos Károly)
16.00: döntő
SZNÚKER
International Championship, Nanking
7.00: elődöntő (Tv: Eurosport1)
12.30: elődöntő (Tv: Eurosport1)
ÚSZÁS
RÖVID PÁLYÁS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, KAPOSVÁR
2. nap
9.00: előfutamok
17.00: döntők (Tv: Duna World)
VÍZILABDA
FÉRFI EUROKUPA, CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
A-CSOPORT
19.30: EPS-Honvéd–CN Posillipo (olasz)
20.00: Budva BR (montenegrói)–BVSC-Manna ABC