Csütörtöki sportműsor: a Milan ellen játszik a Ferencváros az Európa-ligában

Csütörtökön a labdarúgó Európa-liga alapszakaszában a Ferencváros a Milan ellen lép pályára idegenben. Az El mellett a Konferencialigában is rendeznek meccseket. Magyarország Montenegró ellen játszik a férfi kézilabda Eb-selejtezőben, a magyar férfi jégkorong-válogatott pedig a szlovének ellen lép jégre a Nemzetek Európa-kupájában.

NOVEMBER 5., CSÜTÖRTÖK FUTBALLPROGRAM EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ

18.45: Milan (olasz)–FERENCVÁROS (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

18.45: Sparta Praha (cseh)–Bournemouth (angol)

18.45: Crystal Palace (angol)–Hoffenheim (német)

18.45: Lilleström (norvég)–Viktoria Plzen (cseh)

18.45: NEC (holland)–Omonia (ciprusi)

18.45: Levszki Szófia (bolgár)–Jagiellonia Bialystok (lengyel)

18.45: Real Sociedad (spanyol)–Lyon (francia)

18.45: Anderlecht (belga)–Salzburg (osztrák)

21.00: AZ (holland)–Juventus (olasz)

21.00: Bayer Leverkusen (német)–Olympique Marseille (francia)

21.00: Celtic (skót)–Besiktas (török)

21.00: Hapoel Beer Seva (izraeli)–OFI (görög)

21.00: Celta Vigo (spanyol)–Union Saint-Gilloise (belga)

21.00: Torreense (portugál)–Ararat-Armenia (örmény)

21.00: Sturm Graz (osztrák)–Celje (szlovén)

21.00: Benfica (portugál)–Lech Poznan (lengyel)

21.00: Sunderland (angol)–Dinamo Zagreb (horvát) KONFERENCIALIGA

ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ

18.45: AGF (dán)–Braga (portugál)

18.45: Atalanta (olasz)–Kajrat (kazah)

18.45: Midtjylland (dán)–Ajax (holland)

18.45: Thun (svájci)–Hearts (skót)

18.45: Crvena zvezda (szerb)–Inter Club d'Escaldes (andorrai)

18.45: KuPS (finn)–Gent (belga)

18.45: Lincoln Red Imps (gibraltári)–Hajduk Split (horvát)

18.45: Mjällby (svéd)–Borac Banja Luka (bosznia-hercegovinai)

18.45: Trabzonspor (török)–Freiburg (német)

21.00: Monaco (francia)–Nordsjaelland (dán)

21.00: FC Köbenhavn (dán)–Iberia (grúz)

21.00: Lugano (svájci)–Kauno Zalgiris (litván)

21.00: Twente (holland)–Pafosz (ciprusi)

21.00: Getafe (spanyol)–Brighton (angol) (Tv: Sport1)

21.00: Sint-Truiden (belga)–Brann (norvég)

21.00: Panathinaikosz (görög)–CSZKA Szófia (bolgár)

21.00: Riga (lett)–Jablonec (cseh)

21.00: Universitatea Craiova (román)–Egnatia (albán) TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

9. FORDULÓ

Péntek, 2.15: Jacksonville Jaguars–Baltimore Ravens (Tv: Arena4) GOLF

21.00: PGA Tour, Los Cabos Championship, 1. nap (Tv: Eurosport2) JÉGKORONG

NEMZETEK EURÓPA-KUPÁJA, AMIENS

1. FORDULÓ

16.00: Magyarország–Szlovénia

20.00: Franciaország–Norvégia KERÉKPÁR

Terepkerékpár, cyclo cross, superprestige, Middelkerke

18.25: nők (Tv: Eurosport1)

20.25: férfiak (Tv: Eurosport1) KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐ

1. FORDULÓ, 4. CSOPORT

18.00: Magyarország–Montenegró, Tatabánya (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n! KOSÁRLABDA

NBA, ALAPSZAKASZ

Péntek, 4.00: Golden State Warriors–Miami Heat (Tv: Sport1) OLIMPIA

Ifjúsági olimpia, Dakar RÖPLABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ

2. FORDULÓ, ELSŐ MÉRKŐZÉS

18.00: Fino Kaposvár–TSV Raiffeisen Hartberg (osztrák)

NŐI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ

18.00: Fatum Nyíregyháza–Szent Benedek RA SPORTLÖVÉSZET

OLIMPIAI KVALIFIKÁCIÓS VILÁGBAJNOKSÁG, DOHA

Férfi skeet

7.00: 2. nap (Renner Bálint)

Női légpisztoly

7.15: alapverseny (Major Veronika, Fábián Sára Ráhel, Jákó Miriam)

12.00: döntő

Férfi légpisztoly

11.15: alapverseny (Nagy Ákos Károly)

16.00: döntő SZNÚKER

International Championship, Nanking

7.00: elődöntő (Tv: Eurosport1)

12.30: elődöntő (Tv: Eurosport1) ÚSZÁS

RÖVID PÁLYÁS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, KAPOSVÁR

2. nap

9.00: előfutamok

17.00: döntők (Tv: Duna World) VÍZILABDA

FÉRFI EUROKUPA, CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

A-CSOPORT

19.30: EPS-Honvéd–CN Posillipo (olasz)

20.00: Budva BR (montenegrói)–BVSC-Manna ABC