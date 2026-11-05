Pénteki sportműsor: F1-szabadedzés, sportlövő-vb és nyílt vízi úszó-vk
NOVEMBER 6., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
NB III
15. FORDULÓ
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
18.00: FC Sopron–Credobus Mosonmagyaróvár
ANGOL PREMIER LEAGUE
10. FORDULÓ
21.00: Everton–Coventry City (Tv: Match4)
FRANCIA LIGUE 1
10. FORDULÓ
20.45: Toulouse–Strasbourg
NÉMET BUNDESLIGA
9. FORDULÓ
20.30: Hamburg–Mönchengladbach (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
11. FORDULÓ
20.45: Venezia–Udinese
SPANYOL LA LIGA
12. FORDULÓ
21.00: Sevilla–Alavés (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AUTÓSPORT
NASCAR
Szombat, 1.30: Truck Series, Championship Race (Tv: Max4)
FORMULA–1
BRAZIL NAGYDÍJ
16.30: 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
20.00: 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
GOLF
LOS CABOS CHAMPIONSHIP
21.00: 2. nap (Tv: Eurosport2)
JÉGKORONG
NEMZETEK EURÓPA-KUPÁJA, AMIENS
2. FORDULÓ
16.00: Magyarország–Norvégia
20.00: Franciaország–Szlovénia
KÉZILABDA
NŐI NB I, 8. FORDULÓ
18.00: Kisvárda Master Good SE–Vasas SC
18.00: Motherson Mosonmagyaróvári KC–Váci NKSE
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ
8. FORDULÓ
18.00: Alba Fehérvár–Debreceni EAC
18.00: Kometa-KVGY Kaposvári KK–NKA Universitas Pécs
NBA, ALAPSZAKASZ
4.00: Golden State Warriors–Miami Heat (Tv: Sport1)
KÜZDŐSPORT
14.30: ONE 177, Friday Fights, Bangkok (Tv: Sport1)
Szombat, 3.00: ONE Fight Night 49, Lucas Gabriel–Alibeg Rasulov, Bangkok (Tv: Sport1)
MŰKORCSOLYA
GRAND PRIX, SENCSEN
7.45: jégtánc, ritmus (Tv: Eurosport2)
9.25: női rövidprogram (Tv: Eurosport2; M4 Sport, 10.15)
12.00: páros rövidprogram (Tv: Eurosport2, M4 Sport)
13.25: férfi rövidprogram
NYÍLT VÍZI ÚSZÁS
VILÁGKUPA, 1. ÁLLOMÁS, CANCÚN
15.00: férfi 10 km (Betlehem Dávid) (Tv: Duna World)
18.00: női 10 km (Fábián Bettina) (Tv: M4 Sport)
OLIMPIA
IV. NYÁRI IFJÚSÁGI OLIMPIA, DAKAR
9.15: versenyek
RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ
18.00: MEAFC-Peka Bau–Debreceni EAC
SPORTLÖVÉSZET
OLIMPIAI KVALIFIKÁCIÓS VILÁGBAJNOKSÁG, DOHA
Férfi skeet (Renner Bálint)
7.00: 3. nap
11.30: döntő
50 m kisöbű sportpuska, fekvő
7.15: nők (Nagybányai-Nagy Anna)
10.45: férfiak (Péni István)
Légpisztoly, vegyes csapat (Major Veronika, Nagy Ákos Károly)
12.15: alapverseny
16.00: döntő
SÚLYEMELÉS
VILÁGBAJNOKSÁG, NINGPO
8.30: női 86 kg, C-csoport (Mitykó Veronika)
SZAMBÓ
VILÁGBAJNOKSÁG, TASKENT
14.35: 1. nap (Tv: Eurosport2)
SZNÚKER
INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP, NANKING
7.00 és 12.30: elődöntő (Tv: Eurosport1)
TENISZ
ATP 1000-ES TORNA, PÁRIZS
14.00: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő
WTA 250-ES TORNA, CSENNAI
5.30: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő
5.30: Udvardy Panna, Isabella Haverlag (magyar, holland)–Srivalli Bhamidipati, Maja Radzsesvaran (indiaiak)
WTA 250-ES TORNA, HONGKONG
7.00: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő és elődöntő
ÚSZÁS
RÖVID PÁLYÁS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, KAPOSVÁR
17.00: 3. nap, döntők (Tv: Duna World)
VÍZILABDA
NŐI KONFERENCIAKUPA
SELEJTEZŐ, D-CSOPORT (GYULAFEHÉRVÁR)
16.00: Club Esportiu Mediterrani (spanyol)–GYVSE-Uni Győr