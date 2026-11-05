Pénteki sportműsor: F1-szabadedzés, sportlövő-vb és nyílt vízi úszó-vk

Pénteken egy labdarúgó NB III-as mérkőzés mellett topligás meccsek is lesznek, míg a Formula–1-es Brazil Nagydíjon két szabadedzést rendeznek. Magyaroknak szurkolhatunk a cancúni nyílt vízi úszóvilágkupán és a dohai sportlövő-világbajnokságon, folytatódik Kaposváron az úszók rövid pályás országos bajnoksága, emellett szerepel a kiemelt sportprogramban többek között ifjúsági olimpia, jégkorong, kézilabda, kosárlabda, műkorcsolya, röplabda, súlyemelés, sznúker, tenisz és vízilabda is.

NOVEMBER 6., PÉNTEK FUTBALLPROGRAM NB III

15. FORDULÓ

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

18.00: FC Sopron–Credobus Mosonmagyaróvár ANGOL PREMIER LEAGUE

10. FORDULÓ

21.00: Everton–Coventry City (Tv: Match4) FRANCIA LIGUE 1

10. FORDULÓ

20.45: Toulouse–Strasbourg NÉMET BUNDESLIGA

9. FORDULÓ

20.30: Hamburg–Mönchengladbach (Tv: Arena4) OLASZ SERIE A

11. FORDULÓ

20.45: Venezia–Udinese SPANYOL LA LIGA

12. FORDULÓ

21.00: Sevilla–Alavés (Tv: Spíler2) TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK AUTÓSPORT

NASCAR

Szombat, 1.30: Truck Series, Championship Race (Tv: Max4) FORMULA–1

BRAZIL NAGYDÍJ

16.30: 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

20.00: 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n! GOLF

LOS CABOS CHAMPIONSHIP

21.00: 2. nap (Tv: Eurosport2) JÉGKORONG

NEMZETEK EURÓPA-KUPÁJA, AMIENS

2. FORDULÓ

16.00: Magyarország–Norvégia

20.00: Franciaország–Szlovénia KÉZILABDA

NŐI NB I, 8. FORDULÓ

18.00: Kisvárda Master Good SE–Vasas SC

18.00: Motherson Mosonmagyaróvári KC–Váci NKSE KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ

8. FORDULÓ

18.00: Alba Fehérvár–Debreceni EAC

18.00: Kometa-KVGY Kaposvári KK–NKA Universitas Pécs

NBA, ALAPSZAKASZ

4.00: Golden State Warriors–Miami Heat (Tv: Sport1) KÜZDŐSPORT

14.30: ONE 177, Friday Fights, Bangkok (Tv: Sport1)

Szombat, 3.00: ONE Fight Night 49, Lucas Gabriel–Alibeg Rasulov, Bangkok (Tv: Sport1) MŰKORCSOLYA

GRAND PRIX, SENCSEN

7.45: jégtánc, ritmus (Tv: Eurosport2)

9.25: női rövidprogram (Tv: Eurosport2; M4 Sport, 10.15)

12.00: páros rövidprogram (Tv: Eurosport2, M4 Sport)

13.25: férfi rövidprogram NYÍLT VÍZI ÚSZÁS

VILÁGKUPA, 1. ÁLLOMÁS, CANCÚN

15.00: férfi 10 km (Betlehem Dávid) (Tv: Duna World)

18.00: női 10 km (Fábián Bettina) (Tv: M4 Sport) OLIMPIA

IV. NYÁRI IFJÚSÁGI OLIMPIA, DAKAR

9.15: versenyek RÖPLABDA

FÉRFI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ

18.00: MEAFC-Peka Bau–Debreceni EAC SPORTLÖVÉSZET

OLIMPIAI KVALIFIKÁCIÓS VILÁGBAJNOKSÁG, DOHA

Férfi skeet (Renner Bálint)

7.00: 3. nap

11.30: döntő

50 m kisöbű sportpuska, fekvő

7.15: nők (Nagybányai-Nagy Anna)

10.45: férfiak (Péni István)

Légpisztoly, vegyes csapat (Major Veronika, Nagy Ákos Károly)

12.15: alapverseny

16.00: döntő SÚLYEMELÉS

VILÁGBAJNOKSÁG, NINGPO

8.30: női 86 kg, C-csoport (Mitykó Veronika) SZAMBÓ

VILÁGBAJNOKSÁG, TASKENT

14.35: 1. nap (Tv: Eurosport2) SZNÚKER

INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP, NANKING

7.00 és 12.30: elődöntő (Tv: Eurosport1) TENISZ

ATP 1000-ES TORNA, PÁRIZS

14.00: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő

WTA 250-ES TORNA, CSENNAI

5.30: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő

5.30: Udvardy Panna, Isabella Haverlag (magyar, holland)–Srivalli Bhamidipati, Maja Radzsesvaran (indiaiak)

WTA 250-ES TORNA, HONGKONG

7.00: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő és elődöntő ÚSZÁS

RÖVID PÁLYÁS ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, KAPOSVÁR

17.00: 3. nap, döntők (Tv: Duna World) VÍZILABDA

NŐI KONFERENCIAKUPA

SELEJTEZŐ, D-CSOPORT (GYULAFEHÉRVÁR)

16.00: Club Esportiu Mediterrani (spanyol)–GYVSE-Uni Győr