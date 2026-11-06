Helycsere a Serie A tabellájának végén, a Venezia az utolsó helyre taszította az Udinesét

Az idénybeli 12 tétmérkőzéséből tízet elveszítő Venezia került előnybe a nyolc bajnoki óta nyeretlen Udinese ellen, az 53. percben Toma Basic helyezett 12 méterről a jobb alsóba, de hamar jött az egyenlítés Matías Moreno öngóljával. A velenceiek újra megszerezték a vezetést – Kike Pérez 22 méterről a bal felsőbe lőtt –, és ezt az előnyt már meg is őrizték, így a két csapat helyet cserélt a tabellán. 2–1

OLASZ SERIE A

11. FORDULÓ

Venezia–Udinese 2–1 (Basic 53., K. Pérez 65., ill. M. Moreno 57. – öngól)

A TOVÁBBI PROGRAM

SZOMBAT

15.00: Torino–Lecce

15.00: Cagliari–Frosinone

18.00: Parma–Bologna (Tv: Match4)

20.45: Roma–Sassuolo (Tv: Match4)

VASÁRNAP

12.30: Napoli–Lazio (Tv: Arena4)

15.00: Genoa–Milan

15.00: Monza–Atalanta

18.00: Internazionale–Como

20.45: Fiorentina–Juventus