Helycsere a Serie A tabellájának végén, a Venezia az utolsó helyre taszította az Udinesét

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.11.06. 22:45
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Megduplázta pontjai számát a Venezia (Fotó: Getty Images)
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Udinese Serie A Venezia
Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 11. fordulójának pénteki mérkőzésén az eddig sereghajtó Venezia hazai pályán 2–1-re legyőzte a hét elején vezetőedzőnek kinevezett Paolo Zanetti által irányított Udinesét, amely így visszacsúszott az utolsó helyre.

Az idénybeli 12 tétmérkőzéséből tízet elveszítő Venezia került előnybe a nyolc bajnoki óta nyeretlen Udinese ellen, az 53. percben Toma Basic helyezett 12 méterről a jobb alsóba, de hamar jött az egyenlítés Matías Moreno öngóljával. A velenceiek újra megszerezték a vezetést – Kike Pérez 22 méterről a bal felsőbe lőtt –, és ezt az előnyt már meg is őrizték, így a két csapat helyet cserélt a tabellán. 2–1

OLASZ SERIE A
11. FORDULÓ
Venezia–Udinese 2–1 (Basic 53., K. Pérez 65., ill. M. Moreno 57. – öngól)

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Udinese Serie A Venezia
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