A Hamburg két góllal győzte le a Mönchengladbachot a Bundesligában

A 11. percben Miro Muheim 27 méterről tűpontos lövéssel megszerezte a vezetést a hazaiaknak. A vendégek még az első félidő végén válaszoltak, Joe Scally szintén a tizenhatoson kívülről talált be.

A második félidő elején kiállították Itakura Kót a Gladbachból, és ezt a Hamburg nem hagyta kihasználatlanul: Shafiq Nandja és Albert Grönbaek is gólt szerzett a játékrész közepén. Így a Hamburg 3–1-es győzelmével kezdődött meg a forduló.

NÉMET BUNDESLIGA

9. FORDULÓ

Hamburger SV–Borussia Mönchengladbach 3–1 (Muheim 11., Nandja 60., Grönbaek 70., ill. Scally 44.)

Kiállítva: Itakura (Mönchengladbach, 49.)

Szombat

15.30: 1. FC Köln–Bayer Leverkusen

15.30: Mainz–Bayern München (Tv: Arena4)

15.30: Borussia Dortmund–Elversberg

15.30: RB Leipzig–Augsburg

15.30: Paderborn–Eintracht Frankfurt

18.30: VfB Stuttgart–Werder Bremen (Tv: Arena4)

Vasárnap

17.30: Freiburg–Union Berlin

19.30: Hoffenheim–Schalke