Heti program: a San Siróban játszik a Fradi El-meccset, férfi kézi Eb-selejtezők

NOVEMBER 2., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

NB II

12. FORDULÓ

19.30: Diósgyőri VTK–Kecskemét (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

ANGOL PREMIER LEAGUE

9. FORDULÓ

21.00: Newcastle–Everton (Tv: Match4)

DÁN SUPERLIGA

13. FORDULÓ

19.00: Sonderjyske–FC Köbenhavn

LENGYEL EKSTRAKLASE

13. FORDULÓ

18.00: Zaglebie Lubin–Korona Kielce

18.00: Radomiak Radom–Slask Wroclaw

20.30: Raków Czestochowa–Pogon Szczecin

OLASZ SERIE A

10. FORDULÓ

18.30: Sassuolo–Fiorentina

20.45: Atalanta–Parma (Tv: Arena4)

PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA

10. FORDULÓ

21.15: Benfica–Alverca (Tv: Sport1)

SPANYOL LA LIGA

11. FORDULÓ

21.00: Deportivo–Osasuna (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

2.15: Seattle Seahawks–Chicago Bears (Tv: Arena4)

KOSÁRLABDA

NBA, ALAPSZAKASZ

1.00: Cleveland Cavaliers–Oklahoma City Thunder (Tv: Sport1)

4.00: Los Angeles Lakers–Miami Heat (Tv: Sport1)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1154 (Tv: Sport2)

OLIMPIA

Ifjúsági olimpia, Dakar

SZNÚKER

7.00 és 12.30: Nemzetközi bajnokság, Nancsing (Tv: Eurosport1)

TENISZ

ATP 1000-es torna, Párizs

11.00: Egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

WTA 250-es torna, Chennai

10.30: Egyes, 1. forduló; páros, 1, forduló

WTA 250-es torna, Hongkong

7.00: Egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

NOVEMBER 3., KEDD

FUTBALLPROGRAM

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ

18.45: Sahtar Doneck (ukrán)–Sporting CP (portugál) (Tv: RTL+, Sport2)

18.45: Galatasaray (török)–VfB Stuttgart (német) (Tv: RTL+, Sport1)

21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Bayern München (német) (Tv: RTL+, Sport1) – élőben az NSO-n!

21.00: Barcelona (spanyol)–Aston Villa (angol) (Tv: RTL+) – élőben az NSO-n!

21.00: Feyenoord (holland)–Internazionale (olasz) (Tv: RTL+)

21.00: Bodö/Glimt (norvég)–Lille (francia) (Tv: RTL+)

21.00: LASK (osztrák)–Slovan Bratislava (szlovák) (Tv: RTL+)

21.00: Manchester United (angol)–Roma (olasz) (Tv: RTL+, Sport2)

21.00: Villarreal (spanyol)–Paris Saint-Germain (francia) (Tv: RTL+) – élőben az NSO-n!

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

13.00: A magyar válogatott kerethirdető sajtótájékoztatója, Telki

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

KÉZILABDA

NŐI NB I, 8. FORDULÓ

18.00: FTC–Esztergom

OLIMPIA

Ifjúsági olimpia, Dakar

SPORTLÖVÉSZET

Olimpiai kvalifikációs világbajnokság, Doha

7.15: férfi légpuska

12.30: döntő 12.30

10.30: női légpuska 10.30

16.30: döntő 16.30

7.00: férfi gyorstüzelő pisztoly, 1. nap

NOVEMBER 4., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

NB II

2. FORDULÓ, ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS

17.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–BVSC-Zugló – élőben az NSO-n!

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ

18.45: AEK Athén (görög)–Real Madrid (spanyol) (Tv: RTL+, Sport1) – élőben az NSO-n!

18.45: Fenerbahce (török)–Liverpool (angol) (Tv: RTL+) – élőben az NSO-n!

21.00: Borussia Dortmund (német)–Real Betis (spanyol) (Tv: RTL+)

21.00: Porto (portugál)–Napoli (olasz) (Tv: RTL+)

21.00: PSV Eindhoven (holland)–FC Bruges (belga) (Tv: RTL+)

21.00: RB Leipzig (német)–Manchester City (angol) (Tv: RTL+, Sport1) – élőben az NSO-n!

21.00: Lens (francia)–Como (olasz) (Tv: RTL+)

21.00: Slavia Praha (cseh)–Arsenal (angol) (Tv: RTL+, Sport2)

21.00: Viking (norvég)–Sabah (azeri) (Tv: RTL+)

UEFA IFJÚSÁGI LIGA

Bajnoki ág, 2. forduló, visszavágó

10.00: Kajrat Almati (kazah)–MTK Budapest

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

KÉZILABDA

NŐI NB I, 8. FORDULÓ

17.00: Győri ETO–Eszterházy SC

KOSÁRLABDA

Férfi Bajnokok Ligája

Csoportkör, 3. forduló

C-csoport

18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–AEK Athén (görög)

Férfi Európa-kupa, 5. forduló

B-csoport

20.30: BC Oostende (belga)–NHSZ-Szolnoki Olajbányász

Női Európa-kupa, csoportkör, 4. forduló

I-csoport

19.00: UZKK Student Nis (szerb)–Sopron Basket

E-csoport

19.15: Panathlitikosz (görög)–DVTK HUNTHERM

OLIMPIA

Ifjúsági olimpia, Dakar

RÖPLABDA

Női Challenge-kupa

Selejtező, Visszavágó

19.00: Újpesti TE–VC Kanti Schaffhausen (svájci)

Női Extraliga, alapszakasz

20.00: TFSE–Békéscsaba

SPORTLÖVÉSZET

Olimpiai kvalifikációs világbajnokság, Doha

7.15: légpuska vegyes csapat

11.30: döntő

7.00: férfi gyorstüzelő pisztoly, 2. nap

14.00: döntő

7.00: férfi skeet, 1. nap

SÚLYEMELÉS

Világbajnokság, Ningpo

6.00: férfi 95 kg, D-csoport (Fekécs Szilárd)

ÚSZÁS

Rövid pályás országos bajnokság, Kaposvár

NOVEMBER 5., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ

18.45: Milan (olasz)–FERENCVÁROS (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

18.45: Sparta Praha (cseh)–Bournemouth (angol)

18.45: Crystal Palace (angol)–Hoffenheim (német)

18.45: Lilleström (norvég)–Viktoria Plzen (cseh)

18.45: NEC (holland)–Omonia (ciprusi)

18.45: Levszki Szófia (bolgár)–Jagiellonia Bialystok (lengyel)

18.45: Real Sociedad (spanyol)–Lyon (francia)

18.45: Anderlecht (belga)–Salzburg (osztrák)

18.45: Rennes (francia)–Olympiakosz Pireusz (görög)

21.00: AZ (holland)–Juventus (olasz)

21.00: Bayer Leverkusen (német)–Marseille (francia)

21.00: Celtic (skót)–Besiktas (török)

21.00: Hapoel Beer Seva (izraeli)–OFI (görög)

21.00: Celta Vigo (spanyol)–Union Saint-Gilloise (belga)

21.00: Torreense (portugál)–Ararat-Armenia (örmény)

21.00: Sturm Graz (osztrák)–Celje (szlovén)

21.00: Benfica (portugál)–Lech Poznan (lengyel)

21.00: Sunderland (angol)–Dinamo Zagreb (horvát)

KONFERENCIALIGA

ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ

18.45: AGF (dán)–Braga (portugál)

18.45: Atalanta (olasz)–Kajrat (kazah)

18.45: Midtjylland (dán)–Ajax (holland)

18.45: Thun (svájci)–Hearts (skót)

18.45: Crvena zvezda (szerb)–Inter Club d'Escaldes (andorrai)

18.45: KuPS (finn)–Gent (belga)

18.45: Lincoln Red Imps (gibraltári)–Hajduk Split (horvát)

18.45: Mjällby AIF (svéd)–Borac Banja Luka (bosznia-hercegovinai)

18.45: Trabzonspor (török)–Freiburg (német)

21.00: Monaco (francia)–Nordsjaelland (dán)

21.00: FC Köbenhavn (dán)–Iberia 1999 (grúz)

21.00: Lugano (svájci)–Kauno Zalgiris (litván)

21.00: Twente (holland)–Pafosz (ciprusi)

21.00: Getafe (spanyol)–Brighton (angol) (Tv: Sport1)

21.00: Sint-Truiden (belga)–Brann (norvég)

21.00: Panathinaikosz (görög)–CSZKA Szófia (bolgár)

21.00: Riga FC (lett)–Jablonec (cseh)

21.00: Universitatea Craiova (román)–Egnatia (albán)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

JÉGKORONG

Nemzetek Európai Kupája, Amiens

1. forduló

16.00: Magyarország–Szlovénia

20.00: Franciaország–Norvégia

KÉZILABDA

Férfi Európa-bajnoki selejtező

Első forduló, 4. csoport

18.00: Magyarország–Montenegró, Tatabánya (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

OLIMPIA

Ifjúsági olimpia, Dakar

RÖPLABDA

Férfi Bajnokok Ligája, selejtező

2. forduló, első mérkőzés

18.00: Fino Kaposvár–TSV Raiffeisen Hartberg (osztrák)

Női Extraliga, alapszakasz

18.00: Fatum Nyíregyháza–Szent Benedek RA

SPORTLÖVÉSZET

Olimpiai kvalifikációs világbajnokság, Doha

7.15: női légpisztoly

12.00: döntő

11.15: férfi légpisztoly

16.00: döntő 16.00

7.00: férfi skeet, 2. nap

ÚSZÁS

Rövid pályás országos bajnokság, Kaposvár

VÍZILABDA

Férfi Eurokupa, csoportkör, 2. forduló

A-csoport

18.00: Budva BR (montenegrói)–BVSC-Manna ABC

19.30: EPS-Honvéd–CN Posillipo (olasz)

NOVEMBER 6., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

NB III

15. FORDULÓ

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

18.00: FC Sopron–Credobus Mosonmagyaróvár

ANGOL PREMIER LEAGUE

10. FORDULÓ

21.00: Everton–Coventry City (Tv: Match4)

FRANCIA LIGUE 1

10. FORDULÓ

20.45: Toulouse–Strasbourg

NÉMET BUNDESLIGA

9. FORDULÓ

20.30: Hamburg–Mönchengladbach (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

11. FORDULÓ

20.45: Venezia–Udinese

SPANYOL LA LIGA

12. FORDULÓ

21.00: Sevilla–Alavés (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

10. FORDULÓ

2.15: Jacksonville Jaguars–Baltimore Ravens

JÉGKORONG

Nemzetek Európai Kupája, Amiens

2. forduló

16.00: Magyarország–Norvégia

20.00: Franciaország–Szlovénia

KÉZILABDA

NŐI NB I, 8. FORDULÓ

18.00: Kisvárda–Vasas SC

18.00: Mosonmagyaróvár–Vác

KOSÁRLABDA

Férfi NB I, alapszakasz

18.00: Alba Fehérvár–Debreceni EAC

18.00: Kometa-KVGY Kaposvári KK–NKA Universitas Pécs

OLIMPIA

Ifjúsági olimpia, Dakar

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

18.00: MEAFC-Peka Bau–Debreceni EAC

SPORTLÖVÉSZET

Olimpiai kvalifikációs világbajnokság, Doha

7.00: férfi skeet, 3. nap

11.30: döntő

12.15: légpisztoly vegyes csapat

16.00: döntő

SÚLYEMELÉS

Világbajnokság, Ningpo

8.30: női 86 kg, C-csoport (Mitykó Veronika)

ÚSZÁS

Rövid pályás országos bajnokság, Kaposvár

NOVEMBER 7., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

NB I

13. FORDULÓ

13.30: Paksi FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

16.45: MTK Budapest–Kispest-Honvéd FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

18.45: Kisvárda Master Good–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

NB II

13. FORDULÓ

13.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Diósgyőri VTK – élőben az NSO-n!

13.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Soroksár SC – élőben az NSO-n!

15.00: Kecskeméti TE–FC Nagykanizsa – élőben az NSO-n!

15.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Szentlőrinc – élőben az NSO-n!

15.00: HR-Rent Kozármisleny–FC Ajka – élőben az NSO-n!

17.00: Gyirmót FC Győr–Tiszakécskei LC – élőben az NSO-n!

17.00: Videoton FC Fehérvár–BVSC-Zugló – élőben az NSO-n!

NB III

15. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

11.00: Gödöllői SK–Kisvárda Master Good II

13.00: Eger SE–Termálfürdő FC Tiszaújváros

13.00: Debreceni EAC–Bacsó Beton-Cigánd SE

13.00: Füzesabonyi SC–Tiszafüredi VSE

13.00: Mátészalkai MTK–Debreceni VSC II

13.00: Salgótarjáni BTC–Ózd-Sajóvölgye

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

13.00: VSC 2015 Veszprém–Komárom VSE

13.00: Király SE–Zalaegerszegi TE FC II

13.00: Sárisápi BSE–Dorogi Bányász FC

14.00: Bicskei TC–ETO Akadémia

19.00: Opus Tigáz Tatabánya–Haladás FC

DÉLKELETI CSOPORT

13.00: Békéscsaba 1912 Előre–Szegedi VSE

13.00: Sándorfalvi SKE–Kispest-Honvéd FC II

13.00: Hódmezővásárhelyi FC–Újpest FC II

13.00: Csepel SC–Gyulai Termál FC

13.00: Monor SE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II

DÉLNYUGATI CSOPORT

13.00: PTE-PEAC–MTK Budapest II

13.00: Szekszárdi UFC–Érdi VSE

13.00: Budafoki MTE–Kaposvári Rákóczi FC

13.00: Sárbogárd SE–Dunaharaszti MTK

18.00: Budaörs–Ferencvárosi TC II

ANGOL PREMIER LEAGUE

10. FORDULÓ

13.30: Leeds United–Tottenham (Tv: Spíler1)

16.00: Fulham–Newcastle United (Tv: Match4)

16.00: Arsenal–Hull City (Tv: Spíler1)

18.30: Nottingham Forest–Manchester City (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1

10. FORDULÓ

17.15: Auxerre–Paris FC

20.45: Paris Saint-Germain–Troyes

NÉMET BUNDESLIGA

9. FORDULÓ

15.30: 1. FC Köln–Bayer Leverkusen

15.30: Mainz–Bayern München (Tv: Arena4)

15.30: Borussia Dortmund–Elversberg

15.30: RB Leipzig–Augsburg

15.30: Paderborn–Eintracht Frankfurt

18.30: VfB Stuttgart–Werder Bremen (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

11. FORDULÓ

15.00: Torino–Lecce

15.00: Cagliari–Frosinone

18.00: Parma–Bologna

20.45: Roma–Sassuolo (Tv: Match4)

SPANYOL LA LIGA

12. FORDULÓ

14.00: Málaga–Racing Santander (Tv: Spíler2)

16.15: Espanyol–Deportivo (Tv: Spíler2)

18.30: Osasuna–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

21.00: Valencia–Real Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

JÉGKORONG

Nemzetek Európai Kupája, Amiens

3. forduló

16.00: Norvégia–Szlovénia

20.00: Franciaország–Magyarország

KERÉKPÁR

Terep Európa-bajnokság, Zeddam

15.00: nők

KÉZILABDA

NŐI NB I, 8. FORDULÓ

16.00: Szombathely–Fehérvár (Tv: Sport1)

17.00: MTK–DVSC

17.00: NEKA–Budaörs

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

CSOPORTKÖR, 7. FORDULÓ

A-CSOPORT

16.00: Krim Ljubljana (szlovén)–HB Sola (norvég)

18.00: Brest Bretagne (francia)–CSM Bucuresti (román)

B-CSOPORT

18.00: Nyköbing Falster (dán)–Storhamar HE (norvég)

18.00: HSG Blomberg-Lippe (német)–Győri Audi ETO KC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

KOSÁRLABDA

Férfi NB I, alapszakasz

17.00: Phoenix Fóti Tigrisek–OSE Lions

18.00: Sopron KC–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely

18.00: Atomerőmű SE–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét

18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Délút-SZTE-Szedeák

OLIMPIA

Ifjúsági olimpia, Dakar

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

19.00: MÁV Előre Foxconn–Pénzügyőr SE Pro Source

Női Extraliga, alapszakasz:

16.00: MÁV Előre Foxconn–Vasas Óbuda

18.00: TFSE–Veszprémi Egyetemi SC

19.00: Újpesti TE–KHG Kaposvári NRC

SPORTLÖVÉSZET

Olimpiai kvalifikációs világbajnokság, Doha

7.15: női puska, fekvő

9.00: férfi puska, fekvő

ÚSZÁS

Rövid pályás országos bajnokság, Kaposvár

VÍZILABDA

Férfi ob I, alapszakasz

7. forduló

12.30: Debreceni VSE-Master Good–Metalcom Szentes

16.00: Szolnoki Dózsa–FTC-Telekom Waterpolo

16.00: Szegedi VE–UVSE

19.30: Semmelweis OSC–VasasPlaket

NOVEMBER 8., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

NB I

13. FORDULÓ

13.15: Nyíregyháza Spartacus FC–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

15.30: Debreceni VSC–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

19.00: Vasas FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

NB II

13. FORDULÓ

15.00: Aqvital FC Csákvár–Karcagi SC – élőben az NSO-n!

NB III

15. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

11.00: Diósgyőri VTK II-Opus Titánok–Tarpa SC

13.00: Hajdúnánás FK–Nyíregyháza Spartacus FC II

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

11.00: Puskás Akadémia FC II–1908 SZAC Budapest

13.00: Balatonalmádi SE–Frutti Drink-Perutz FC Pápa

DÉLKELETI CSOPORT

11.00: Vasas FC II–Meton-FC Dabas SE

13.00: ESMTK–III. kerületi TVE

13.00: BKV Előre–Szolnoki MÁV FC

DÉLNYUGATI CSOPORT

11.00: Paksi FC II–Pécsi MFC

13.00: BFC Siófok–Iváncsa KSE

ANGOL PREMIER LEAGUE

10. FORDULÓ

15.00: Brighton–Brentford

15.00: Crystal Palace–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

15.00: Ipswich Town–Bournemouth

15.00: Sunderland–Chelsea (Tv: Spíler1, 19.30-tól felvételről)

17.30: Manchester United–Aston Villa (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1

10. FORDULÓ

15.00: Rennes–Lille

17.15: Angers–Nice

17.15: Le Mans–Monaco

17.15: Brest–Lyon

17.15: Le Havre AC–Lorient

20.45: Lens–Marseille

NÉMET BUNDESLIGA

9. FORDULÓ

17.30: Freiburg–Union Berlin

19.30: Hoffenheim–Schalke

OLASZ SERIE A

11. FORDULÓ

12.30: Napoli–Lazio (Tv: Arena4)

15.00: Genoa–Milan

15.00: Monza–Atalanta

18.00: Internazionale–Como

20.45: Fiorentina–Juventus

SPANYOL LA LIGA

12. FORDULÓ

14.00: Elche–Real Betis (Tv: Spíler2)

16.15: Real Sociedad–Rayo Vallecano(Tv: Spíler2)

18.30: Celta Vigo–Levante (Tv: Spíler2)

18.30: Villarreal–Getafe (Tv: Spíler2)

21.00: Atlético Madrid–Barcelona (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

10. FORDULÓ

15.30: Cincinnati Bengals–Atlanta Falcons

19.00: New York Jets–Kansas City Chiefs

19.00: Detroit Lions–Miami Dolphins

19.00: Dallas Cowboys–Indianapolis Colts

19.00: New York Giants–Philadelphia Eagles

19.00: Los Angeles Rams–Washington Commanders

19.00: Cleveland Browns–New Orleans Saints

19.00: Denver Broncos–Carolina Panthers

22.05: Houston Texans–Los Angeles Chargers

22.25: Las Vegas Raiders–San Francisco 49ers

22.25: Arizona Cardinals–Seattle Seahawks

22.25: Green Bay Packers–New England Patriots

KERÉKPÁR

Terep Európa-bajnokság, Zeddam

15.00: férfiak

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐ

MÁSODIK FORDULÓ, 4. CSOPORT

17.15: Koszovó–Magyarország, Urosevac (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 7. FORDULÓ

A-CSOPORT

14.00: Team Esbjerg (dán)–FTC-Toyota Kovács (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

16.00: Borussia Dortmund (német)–OTP Group-Buducsnoszt (montenegrói)

B-CSOPORT

16.00: Gloria Bistrita (román)–HC Podravka (horvát)

16.00: Metz Handball (francia)–Odense Handbold (dán) (Tv: Sport1)

NŐI EURÓPA-LIGA, SELEJTEZŐ

2. forduló, első mérkőzés

18.00: MOL Esztergom–DHK Baník Most (cseh) (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA

Férfi NB I, alapszakasz

18.00: EPS-Honvéd–Egis Körmend

OLIMPIA

Ifjúsági olimpia, Dakar

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

17.00: Fino Kaposvár–TFSE

SPORTLÖVÉSZET

Olimpiai kvalifikációs világbajnokság, Doha

7.00: női standard pisztoly

9.00: férfi standard pisztoly

VÍZILABDA

Férfi ob I, alapszakasz

7. forduló

17.00: BVSC-Manna ABC–EPS Honvéd