Heti program: a San Siróban játszik a Fradi El-meccset, férfi kézi Eb-selejtezők
NOVEMBER 2., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
NB II
12. FORDULÓ
19.30: Diósgyőri VTK–Kecskemét (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
ANGOL PREMIER LEAGUE
9. FORDULÓ
21.00: Newcastle–Everton (Tv: Match4)
DÁN SUPERLIGA
13. FORDULÓ
19.00: Sonderjyske–FC Köbenhavn
LENGYEL EKSTRAKLASE
13. FORDULÓ
18.00: Zaglebie Lubin–Korona Kielce
18.00: Radomiak Radom–Slask Wroclaw
20.30: Raków Czestochowa–Pogon Szczecin
OLASZ SERIE A
10. FORDULÓ
18.30: Sassuolo–Fiorentina
20.45: Atalanta–Parma (Tv: Arena4)
PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA
10. FORDULÓ
21.15: Benfica–Alverca (Tv: Sport1)
SPANYOL LA LIGA
11. FORDULÓ
21.00: Deportivo–Osasuna (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
2.15: Seattle Seahawks–Chicago Bears (Tv: Arena4)
KOSÁRLABDA
NBA, ALAPSZAKASZ
1.00: Cleveland Cavaliers–Oklahoma City Thunder (Tv: Sport1)
4.00: Los Angeles Lakers–Miami Heat (Tv: Sport1)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1154 (Tv: Sport2)
OLIMPIA
Ifjúsági olimpia, Dakar
SZNÚKER
7.00 és 12.30: Nemzetközi bajnokság, Nancsing (Tv: Eurosport1)
TENISZ
ATP 1000-es torna, Párizs
11.00: Egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
WTA 250-es torna, Chennai
10.30: Egyes, 1. forduló; páros, 1, forduló
WTA 250-es torna, Hongkong
7.00: Egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
NOVEMBER 3., KEDD
FUTBALLPROGRAM
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
18.45: Sahtar Doneck (ukrán)–Sporting CP (portugál) (Tv: RTL+, Sport2)
18.45: Galatasaray (török)–VfB Stuttgart (német) (Tv: RTL+, Sport1)
21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Bayern München (német) (Tv: RTL+, Sport1) – élőben az NSO-n!
21.00: Barcelona (spanyol)–Aston Villa (angol) (Tv: RTL+) – élőben az NSO-n!
21.00: Feyenoord (holland)–Internazionale (olasz) (Tv: RTL+)
21.00: Bodö/Glimt (norvég)–Lille (francia) (Tv: RTL+)
21.00: LASK (osztrák)–Slovan Bratislava (szlovák) (Tv: RTL+)
21.00: Manchester United (angol)–Roma (olasz) (Tv: RTL+, Sport2)
21.00: Villarreal (spanyol)–Paris Saint-Germain (francia) (Tv: RTL+) – élőben az NSO-n!
SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
13.00: A magyar válogatott kerethirdető sajtótájékoztatója, Telki
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
KÉZILABDA
NŐI NB I, 8. FORDULÓ
18.00: FTC–Esztergom
OLIMPIA
Ifjúsági olimpia, Dakar
SPORTLÖVÉSZET
Olimpiai kvalifikációs világbajnokság, Doha
7.15: férfi légpuska
12.30: döntő 12.30
10.30: női légpuska 10.30
16.30: döntő 16.30
7.00: férfi gyorstüzelő pisztoly, 1. nap
NOVEMBER 4., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
NB II
2. FORDULÓ, ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS
17.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–BVSC-Zugló – élőben az NSO-n!
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
18.45: AEK Athén (görög)–Real Madrid (spanyol) (Tv: RTL+, Sport1) – élőben az NSO-n!
18.45: Fenerbahce (török)–Liverpool (angol) (Tv: RTL+) – élőben az NSO-n!
21.00: Borussia Dortmund (német)–Real Betis (spanyol) (Tv: RTL+)
21.00: Porto (portugál)–Napoli (olasz) (Tv: RTL+)
21.00: PSV Eindhoven (holland)–FC Bruges (belga) (Tv: RTL+)
21.00: RB Leipzig (német)–Manchester City (angol) (Tv: RTL+, Sport1) – élőben az NSO-n!
21.00: Lens (francia)–Como (olasz) (Tv: RTL+)
21.00: Slavia Praha (cseh)–Arsenal (angol) (Tv: RTL+, Sport2)
21.00: Viking (norvég)–Sabah (azeri) (Tv: RTL+)
UEFA IFJÚSÁGI LIGA
Bajnoki ág, 2. forduló, visszavágó
10.00: Kajrat Almati (kazah)–MTK Budapest
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
KÉZILABDA
NŐI NB I, 8. FORDULÓ
17.00: Győri ETO–Eszterházy SC
KOSÁRLABDA
Férfi Bajnokok Ligája
Csoportkör, 3. forduló
C-csoport
18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–AEK Athén (görög)
Férfi Európa-kupa, 5. forduló
B-csoport
20.30: BC Oostende (belga)–NHSZ-Szolnoki Olajbányász
Női Európa-kupa, csoportkör, 4. forduló
I-csoport
19.00: UZKK Student Nis (szerb)–Sopron Basket
E-csoport
19.15: Panathlitikosz (görög)–DVTK HUNTHERM
OLIMPIA
Ifjúsági olimpia, Dakar
RÖPLABDA
Női Challenge-kupa
Selejtező, Visszavágó
19.00: Újpesti TE–VC Kanti Schaffhausen (svájci)
Női Extraliga, alapszakasz
20.00: TFSE–Békéscsaba
SPORTLÖVÉSZET
Olimpiai kvalifikációs világbajnokság, Doha
7.15: légpuska vegyes csapat
11.30: döntő
7.00: férfi gyorstüzelő pisztoly, 2. nap
14.00: döntő
7.00: férfi skeet, 1. nap
SÚLYEMELÉS
Világbajnokság, Ningpo
6.00: férfi 95 kg, D-csoport (Fekécs Szilárd)
ÚSZÁS
Rövid pályás országos bajnokság, Kaposvár
NOVEMBER 5., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
18.45: Milan (olasz)–FERENCVÁROS (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
18.45: Sparta Praha (cseh)–Bournemouth (angol)
18.45: Crystal Palace (angol)–Hoffenheim (német)
18.45: Lilleström (norvég)–Viktoria Plzen (cseh)
18.45: NEC (holland)–Omonia (ciprusi)
18.45: Levszki Szófia (bolgár)–Jagiellonia Bialystok (lengyel)
18.45: Real Sociedad (spanyol)–Lyon (francia)
18.45: Anderlecht (belga)–Salzburg (osztrák)
18.45: Rennes (francia)–Olympiakosz Pireusz (görög)
21.00: AZ (holland)–Juventus (olasz)
21.00: Bayer Leverkusen (német)–Marseille (francia)
21.00: Celtic (skót)–Besiktas (török)
21.00: Hapoel Beer Seva (izraeli)–OFI (görög)
21.00: Celta Vigo (spanyol)–Union Saint-Gilloise (belga)
21.00: Torreense (portugál)–Ararat-Armenia (örmény)
21.00: Sturm Graz (osztrák)–Celje (szlovén)
21.00: Benfica (portugál)–Lech Poznan (lengyel)
21.00: Sunderland (angol)–Dinamo Zagreb (horvát)
KONFERENCIALIGA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
18.45: AGF (dán)–Braga (portugál)
18.45: Atalanta (olasz)–Kajrat (kazah)
18.45: Midtjylland (dán)–Ajax (holland)
18.45: Thun (svájci)–Hearts (skót)
18.45: Crvena zvezda (szerb)–Inter Club d'Escaldes (andorrai)
18.45: KuPS (finn)–Gent (belga)
18.45: Lincoln Red Imps (gibraltári)–Hajduk Split (horvát)
18.45: Mjällby AIF (svéd)–Borac Banja Luka (bosznia-hercegovinai)
18.45: Trabzonspor (török)–Freiburg (német)
21.00: Monaco (francia)–Nordsjaelland (dán)
21.00: FC Köbenhavn (dán)–Iberia 1999 (grúz)
21.00: Lugano (svájci)–Kauno Zalgiris (litván)
21.00: Twente (holland)–Pafosz (ciprusi)
21.00: Getafe (spanyol)–Brighton (angol) (Tv: Sport1)
21.00: Sint-Truiden (belga)–Brann (norvég)
21.00: Panathinaikosz (görög)–CSZKA Szófia (bolgár)
21.00: Riga FC (lett)–Jablonec (cseh)
21.00: Universitatea Craiova (román)–Egnatia (albán)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
JÉGKORONG
Nemzetek Európai Kupája, Amiens
1. forduló
16.00: Magyarország–Szlovénia
20.00: Franciaország–Norvégia
KÉZILABDA
Férfi Európa-bajnoki selejtező
Első forduló, 4. csoport
18.00: Magyarország–Montenegró, Tatabánya (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
OLIMPIA
Ifjúsági olimpia, Dakar
RÖPLABDA
Férfi Bajnokok Ligája, selejtező
2. forduló, első mérkőzés
18.00: Fino Kaposvár–TSV Raiffeisen Hartberg (osztrák)
Női Extraliga, alapszakasz
18.00: Fatum Nyíregyháza–Szent Benedek RA
SPORTLÖVÉSZET
Olimpiai kvalifikációs világbajnokság, Doha
7.15: női légpisztoly
12.00: döntő
11.15: férfi légpisztoly
16.00: döntő 16.00
7.00: férfi skeet, 2. nap
ÚSZÁS
Rövid pályás országos bajnokság, Kaposvár
VÍZILABDA
Férfi Eurokupa, csoportkör, 2. forduló
A-csoport
18.00: Budva BR (montenegrói)–BVSC-Manna ABC
19.30: EPS-Honvéd–CN Posillipo (olasz)
NOVEMBER 6., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
NB III
15. FORDULÓ
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
18.00: FC Sopron–Credobus Mosonmagyaróvár
ANGOL PREMIER LEAGUE
10. FORDULÓ
21.00: Everton–Coventry City (Tv: Match4)
FRANCIA LIGUE 1
10. FORDULÓ
20.45: Toulouse–Strasbourg
NÉMET BUNDESLIGA
9. FORDULÓ
20.30: Hamburg–Mönchengladbach (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
11. FORDULÓ
20.45: Venezia–Udinese
SPANYOL LA LIGA
12. FORDULÓ
21.00: Sevilla–Alavés (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
10. FORDULÓ
2.15: Jacksonville Jaguars–Baltimore Ravens
JÉGKORONG
Nemzetek Európai Kupája, Amiens
2. forduló
16.00: Magyarország–Norvégia
20.00: Franciaország–Szlovénia
KÉZILABDA
NŐI NB I, 8. FORDULÓ
18.00: Kisvárda–Vasas SC
18.00: Mosonmagyaróvár–Vác
KOSÁRLABDA
Férfi NB I, alapszakasz
18.00: Alba Fehérvár–Debreceni EAC
18.00: Kometa-KVGY Kaposvári KK–NKA Universitas Pécs
OLIMPIA
Ifjúsági olimpia, Dakar
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
18.00: MEAFC-Peka Bau–Debreceni EAC
SPORTLÖVÉSZET
Olimpiai kvalifikációs világbajnokság, Doha
7.00: férfi skeet, 3. nap
11.30: döntő
12.15: légpisztoly vegyes csapat
16.00: döntő
SÚLYEMELÉS
Világbajnokság, Ningpo
8.30: női 86 kg, C-csoport (Mitykó Veronika)
ÚSZÁS
Rövid pályás országos bajnokság, Kaposvár
NOVEMBER 7., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
NB I
13. FORDULÓ
13.30: Paksi FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
16.45: MTK Budapest–Kispest-Honvéd FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
18.45: Kisvárda Master Good–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!
NB II
13. FORDULÓ
13.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Diósgyőri VTK – élőben az NSO-n!
13.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Soroksár SC – élőben az NSO-n!
15.00: Kecskeméti TE–FC Nagykanizsa – élőben az NSO-n!
15.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Szentlőrinc – élőben az NSO-n!
15.00: HR-Rent Kozármisleny–FC Ajka – élőben az NSO-n!
17.00: Gyirmót FC Győr–Tiszakécskei LC – élőben az NSO-n!
17.00: Videoton FC Fehérvár–BVSC-Zugló – élőben az NSO-n!
NB III
15. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
11.00: Gödöllői SK–Kisvárda Master Good II
13.00: Eger SE–Termálfürdő FC Tiszaújváros
13.00: Debreceni EAC–Bacsó Beton-Cigánd SE
13.00: Füzesabonyi SC–Tiszafüredi VSE
13.00: Mátészalkai MTK–Debreceni VSC II
13.00: Salgótarjáni BTC–Ózd-Sajóvölgye
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
13.00: VSC 2015 Veszprém–Komárom VSE
13.00: Király SE–Zalaegerszegi TE FC II
13.00: Sárisápi BSE–Dorogi Bányász FC
14.00: Bicskei TC–ETO Akadémia
19.00: Opus Tigáz Tatabánya–Haladás FC
DÉLKELETI CSOPORT
13.00: Békéscsaba 1912 Előre–Szegedi VSE
13.00: Sándorfalvi SKE–Kispest-Honvéd FC II
13.00: Hódmezővásárhelyi FC–Újpest FC II
13.00: Csepel SC–Gyulai Termál FC
13.00: Monor SE–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II
DÉLNYUGATI CSOPORT
13.00: PTE-PEAC–MTK Budapest II
13.00: Szekszárdi UFC–Érdi VSE
13.00: Budafoki MTE–Kaposvári Rákóczi FC
13.00: Sárbogárd SE–Dunaharaszti MTK
18.00: Budaörs–Ferencvárosi TC II
ANGOL PREMIER LEAGUE
10. FORDULÓ
13.30: Leeds United–Tottenham (Tv: Spíler1)
16.00: Fulham–Newcastle United (Tv: Match4)
16.00: Arsenal–Hull City (Tv: Spíler1)
18.30: Nottingham Forest–Manchester City (Tv: Spíler1)
FRANCIA LIGUE 1
10. FORDULÓ
17.15: Auxerre–Paris FC
20.45: Paris Saint-Germain–Troyes
NÉMET BUNDESLIGA
9. FORDULÓ
15.30: 1. FC Köln–Bayer Leverkusen
15.30: Mainz–Bayern München (Tv: Arena4)
15.30: Borussia Dortmund–Elversberg
15.30: RB Leipzig–Augsburg
15.30: Paderborn–Eintracht Frankfurt
18.30: VfB Stuttgart–Werder Bremen (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
11. FORDULÓ
15.00: Torino–Lecce
15.00: Cagliari–Frosinone
18.00: Parma–Bologna
20.45: Roma–Sassuolo (Tv: Match4)
SPANYOL LA LIGA
12. FORDULÓ
14.00: Málaga–Racing Santander (Tv: Spíler2)
16.15: Espanyol–Deportivo (Tv: Spíler2)
18.30: Osasuna–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
21.00: Valencia–Real Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
JÉGKORONG
Nemzetek Európai Kupája, Amiens
3. forduló
16.00: Norvégia–Szlovénia
20.00: Franciaország–Magyarország
KERÉKPÁR
Terep Európa-bajnokság, Zeddam
15.00: nők
KÉZILABDA
NŐI NB I, 8. FORDULÓ
16.00: Szombathely–Fehérvár (Tv: Sport1)
17.00: MTK–DVSC
17.00: NEKA–Budaörs
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
CSOPORTKÖR, 7. FORDULÓ
A-CSOPORT
16.00: Krim Ljubljana (szlovén)–HB Sola (norvég)
18.00: Brest Bretagne (francia)–CSM Bucuresti (román)
B-CSOPORT
18.00: Nyköbing Falster (dán)–Storhamar HE (norvég)
18.00: HSG Blomberg-Lippe (német)–Győri Audi ETO KC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
KOSÁRLABDA
Férfi NB I, alapszakasz
17.00: Phoenix Fóti Tigrisek–OSE Lions
18.00: Sopron KC–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely
18.00: Atomerőmű SE–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét
18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Délút-SZTE-Szedeák
OLIMPIA
Ifjúsági olimpia, Dakar
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
19.00: MÁV Előre Foxconn–Pénzügyőr SE Pro Source
Női Extraliga, alapszakasz:
16.00: MÁV Előre Foxconn–Vasas Óbuda
18.00: TFSE–Veszprémi Egyetemi SC
19.00: Újpesti TE–KHG Kaposvári NRC
SPORTLÖVÉSZET
Olimpiai kvalifikációs világbajnokság, Doha
7.15: női puska, fekvő
9.00: férfi puska, fekvő
ÚSZÁS
Rövid pályás országos bajnokság, Kaposvár
VÍZILABDA
Férfi ob I, alapszakasz
7. forduló
12.30: Debreceni VSE-Master Good–Metalcom Szentes
16.00: Szolnoki Dózsa–FTC-Telekom Waterpolo
16.00: Szegedi VE–UVSE
19.30: Semmelweis OSC–VasasPlaket
NOVEMBER 8., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
NB I
13. FORDULÓ
13.15: Nyíregyháza Spartacus FC–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
15.30: Debreceni VSC–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
19.00: Vasas FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!
NB II
13. FORDULÓ
15.00: Aqvital FC Csákvár–Karcagi SC – élőben az NSO-n!
NB III
15. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
11.00: Diósgyőri VTK II-Opus Titánok–Tarpa SC
13.00: Hajdúnánás FK–Nyíregyháza Spartacus FC II
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
11.00: Puskás Akadémia FC II–1908 SZAC Budapest
13.00: Balatonalmádi SE–Frutti Drink-Perutz FC Pápa
DÉLKELETI CSOPORT
11.00: Vasas FC II–Meton-FC Dabas SE
13.00: ESMTK–III. kerületi TVE
13.00: BKV Előre–Szolnoki MÁV FC
DÉLNYUGATI CSOPORT
11.00: Paksi FC II–Pécsi MFC
13.00: BFC Siófok–Iváncsa KSE
ANGOL PREMIER LEAGUE
10. FORDULÓ
15.00: Brighton–Brentford
15.00: Crystal Palace–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
15.00: Ipswich Town–Bournemouth
15.00: Sunderland–Chelsea (Tv: Spíler1, 19.30-tól felvételről)
17.30: Manchester United–Aston Villa (Tv: Spíler1)
FRANCIA LIGUE 1
10. FORDULÓ
15.00: Rennes–Lille
17.15: Angers–Nice
17.15: Le Mans–Monaco
17.15: Brest–Lyon
17.15: Le Havre AC–Lorient
20.45: Lens–Marseille
NÉMET BUNDESLIGA
9. FORDULÓ
17.30: Freiburg–Union Berlin
19.30: Hoffenheim–Schalke
OLASZ SERIE A
11. FORDULÓ
12.30: Napoli–Lazio (Tv: Arena4)
15.00: Genoa–Milan
15.00: Monza–Atalanta
18.00: Internazionale–Como
20.45: Fiorentina–Juventus
SPANYOL LA LIGA
12. FORDULÓ
14.00: Elche–Real Betis (Tv: Spíler2)
16.15: Real Sociedad–Rayo Vallecano(Tv: Spíler2)
18.30: Celta Vigo–Levante (Tv: Spíler2)
18.30: Villarreal–Getafe (Tv: Spíler2)
21.00: Atlético Madrid–Barcelona (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
10. FORDULÓ
15.30: Cincinnati Bengals–Atlanta Falcons
19.00: New York Jets–Kansas City Chiefs
19.00: Detroit Lions–Miami Dolphins
19.00: Dallas Cowboys–Indianapolis Colts
19.00: New York Giants–Philadelphia Eagles
19.00: Los Angeles Rams–Washington Commanders
19.00: Cleveland Browns–New Orleans Saints
19.00: Denver Broncos–Carolina Panthers
22.05: Houston Texans–Los Angeles Chargers
22.25: Las Vegas Raiders–San Francisco 49ers
22.25: Arizona Cardinals–Seattle Seahawks
22.25: Green Bay Packers–New England Patriots
KERÉKPÁR
Terep Európa-bajnokság, Zeddam
15.00: férfiak
KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐ
MÁSODIK FORDULÓ, 4. CSOPORT
17.15: Koszovó–Magyarország, Urosevac (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 7. FORDULÓ
A-CSOPORT
14.00: Team Esbjerg (dán)–FTC-Toyota Kovács (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
16.00: Borussia Dortmund (német)–OTP Group-Buducsnoszt (montenegrói)
B-CSOPORT
16.00: Gloria Bistrita (román)–HC Podravka (horvát)
16.00: Metz Handball (francia)–Odense Handbold (dán) (Tv: Sport1)
NŐI EURÓPA-LIGA, SELEJTEZŐ
2. forduló, első mérkőzés
18.00: MOL Esztergom–DHK Baník Most (cseh) (Tv: Sport1)
KOSÁRLABDA
Férfi NB I, alapszakasz
18.00: EPS-Honvéd–Egis Körmend
OLIMPIA
Ifjúsági olimpia, Dakar
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
17.00: Fino Kaposvár–TFSE
SPORTLÖVÉSZET
Olimpiai kvalifikációs világbajnokság, Doha
7.00: női standard pisztoly
9.00: férfi standard pisztoly
VÍZILABDA
Férfi ob I, alapszakasz
7. forduló
17.00: BVSC-Manna ABC–EPS Honvéd