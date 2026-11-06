Pontrúgásokkal verte a Strasbourgot a Toulouse a Ligue 1-ben
A saját közönsége támogatását élvező Toulouse a szünet előtt szerezte meg a vezetést, Santiago Hidalgo egy lövőcsel után vette be Filip Jörgensen kapuját. A hazai együttes a fordulás után is betalált, ezúttal Mark McKenzie volt eredményes egy szögletet követően. A Strasbourg Giovanni Reyna egyéni villanásával szépített, de a hajrában egy újabb szögletet követően Thomas Jörgensen is betalált hazai oldalon, így a Toulouse mindhárom pontot otthon tartotta. 3–1
FRANCIA LIGUE 1
10. FORDULÓ, pénteki mérkőzés
Toulouse–Strasbourg 3–1 (Hidalgo 45+1., McKenzie 56., Th. Jörgensen 76., ill. Reyna 67.)
SZOMBAT
17.15: Auxerre–Paris FC
20.45: Paris Saint-Germain–Troyes
VASÁRNAP
15.00: Rennes–Lille
17.15: Angers–Nice
17.15: Le Mans–Monaco
17.15: Brest–Lyon
17.15: Le Havre AC–Lorient
20.45: Lens–Marseille