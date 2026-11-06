Vívás: bronz Dormagenben, nyolcaddöntő Budapesten a kadét kardozóktól

Péntektől vasárnapig a budapesti BOK-csarnokban zajlik a női kardozók, valamint a férfi tőrözők kadét- és junior-világkupaversenye. Az első napon a kadétok léptek pástra, ahogyan férfi kardban a dormageni vk-viadalon is. Németországban született a nap legjobb magyar eredménye:

Tarpataky-Hary Botond bronzérmet érdemelt ki.

A TFSE ígérete hibátlan csoportkör után német, román, bolgár és koreai ellenfeleket...

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