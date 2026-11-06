A Kisvárda és a Mosonmagyaróvár is egy góllal kapott ki otthon a női kézilabda NB I-ben

A Kisvárda az első félidőben hatgólos hátrányba került, majd a szünet után a Vasas már 17–9-re vezetett. A hazaiak hatperces gólcsend után betaláltak, majd lassan elkezdték lefaragni a hátrányukat, de 20–22-nél megtorpantak. A vendégek újra elléptek hattal, s bár kapaszkodott a Kisvárda, a fővárosiak egy gólt megőriztek az előnyükből. Az angyalföldiek sikeréhez Nagy Nóra nyolc góllal, Csapó Kincső tíz védéssel járult hozzá. 27–28

Kukely Anna kisebb sérülés, míg Tóth Eszter betegség miatt maradt ki a Mosonmagyaróvár meccskeretéből, így a csapat többi tagjának nélkülük kellett felvennie a kesztyűt a Váccal. Nem is állt rosszul a hazai együttes, az első félidőben 15–10-re is vezetett, mégis még a szünet előtt egyenlítettek a vendégek – a játékrész utolsó gólját aztán az Óvár szerezte. A fordulás után már a vendéglátónak kellett kapaszkodnia, mivel rendre egy-két gólos hátrányban játszott, de a végén így is fordíthatott volna, ám az utolsó négy és fél percben már egyik csapat sem talált be. A váciaknál Kacsó Noémi hat találattal, Zaj Klára 12 védéssel vette ki a részét a győzelemből. 30–31

NŐI KÉZILABDA NB I

8. FORDULÓ

KISVÁRDA MASTER GOOD SE–VASAS SC 27–28 (9–15)

Kisvárda, 350 néző. Vezette: Bátori, Szécsi Lantos

KISVÁRDA: Christe – Gém 2, Mlinkó 5, Bacenková 1, GYŐRI V. 4, Koronczai 5 (3), MÉRAI 5. Csere: PÁSZTOR B. (kapus), Gyimesi K. 1, Kulcsár D., Czenki 2, Kostyó, Török Fanni, Szemes 2. Edző: Dévényi János

VASAS: CSAPÓ KINCSŐ – Arany R., Dombi K. 1, NAGY N. 8 (2), Szilovics 4, Tóth Nikolett 2, Bede 2. Csere: Tóth Nikolett (kapus), Román D., OGONOVSZKY 4, Sápi 2, Jakab H. 2, Kekezovics 1, CSIRE 2. Edző: Konkoly Csaba

Az eredmény alakulása. 12. perc: 4–5. 20. p.: 4–9. 26. p.: 9–12. 32. p.: 9–17. 40. p.: 14–18. 43. p.: 14–20. 47. p.: 17–20. 50. p.: 20–22. 54. p.: 20–26. 57. p.: 24–26

Kiállítások: 6, ill. 10 perc

Hétméteresek: 3/3, ill. 3/2

MESTERMÉRLEG

Dévényi János: – A Vasas végig kiválóan védekezett, ehhez hozzájárult a lassú labdajáratásunk is. A második félidőben többször is felzárkóztunk, de az újabb hibák meghiúsították az egyenlítést. A szívünk vitt előre bennünket, ezért jár elsősorban a dicséret a csapatnak.

Konkoly Csaba: – Mindkét együttes az utolsó pillanatig küzdött. Nagy motivációval és akarattal játszottunk, természetesen voltak hibáink, és taktikailag is van még hova fejlődni, elsősorban az emberfogással szemben. Többször kellett megnyerni a mérkőzést, de végre jó volt a kapusteljesítményünk. Négy év után sikerült itt nyernünk.

MOTHERSON MOSONMAGYARÓVÁRI KC–VÁCI NKSE 30–31 (17–16)

Mosonmagyaróvár, 720 néző. Vezette: Bócz, Wiedemann

MKC: Csatlós – Falusi-Udvardi 4, Tóth G. 6 (2), Tyiskov-Helembai 4, Háfra N. 3, Tomova 8, Stranigg Zs. 4. Csere: Poczetnyik L. 1, Szabó Lili. Edző: Stranigg Ferenc

VÁC: Csizmadia F. – Pálffy A. 5, Kellermann, Kajdon 1, Kövér L. 5, Juhász Gréta 4 (3), Wald. Csere: Zaj (kapus), Kacsó 6, Keceli-Mészáros 5, Pálmai 4, Saáry 1, Szeberényi. Edző: György László

Az eredmény alakulása. 6. perc: 5–3. 17. p.: 12–8. 22. p.: 16–11. 36. p.: 19–21. 44. p.: 23–26. 50. p.: 27–29. 55. p.: 30–30

Kiállítások: 6, ill. 10 perc

Hétméteresek: 4/2, ill. 5/3

MESTERMÉRLEG

Stranigg Ferenc: – Nagyon szoros a középmezőny, és az ehhez hasonló meccseket csak akkor tudjuk megnyerni, ha mindenkire százszázalékosan számíthatunk, de továbbra is hullámzó a teljesítményünk, sokszor az előre megbeszélt egyszerű helyzeteket sem oldjuk meg megfelelően.

SZOMBATON JÁTSSZÁK

16.00: Gravitáció Szombathelyi KKA–Alba Fehérvár KC (Tv: Sport1)

17.00: MTK Budapest–DVSC Skyline

17.00: NEKA–Moyra-Budaörs United Shipping

SZERDÁN JÁTSZOTTÁK

Győri ETO–Eszterházy SC 49–23 (27–13)

KEDDEN JÁTSZOTTÁK

FTC–Esztergom 34–32 (17–16)