Ez ám a bajnokavatás: visszatért a súlyos betegségből felépülő labdarúgó is!

Az 1899-ben alapított Shamrock 23 bajnoki címével vezeti az ír örökranglistát; a legutóbbi hét kiírásból hatot megnyert.

Adam Brennan két gólt szerzett, egyet előkészített a Sligo ellen, de az est hőse címén osztoznia kellett – boldogan meg is tette. Az utolsó 11 percre ugyanis pályára lépett Gary O’Neill, akinek az elmúlt éve nem a futballról szólt: a 31 éves középpályásnál – aki részese volt az utóbbi évek nagy menetelésének – tavaly októberben hererákot fedeztek fel, januárig kemoterápiás kezeléseket kapott. Márciusban kezdhetett el óvatosan edzeni, és az utolsó hazai bajnokin elérkezett a visszatérés boldog pillanata.