Ez ám a bajnokavatás: visszatért a súlyos betegségből felépülő labdarúgó is!
Egy forduló még hátravan az ír labdarúgó-bajnokságból, de a Shamrock Rovers már megünnepelhette a bajnoki címet: a zöld-fehérek péntek este 4–0-ra megverték az utolsó helyezettként biztos kieső Sligo Roverst, a nagy rivális Bohemians 1–0-ra kikapott a Shelbourne-től, és a hatpontosra hízott különbség már ledolgozhatatlan.
Az 1899-ben alapított Shamrock 23 bajnoki címével vezeti az ír örökranglistát; a legutóbbi hét kiírásból hatot megnyert.
Adam Brennan két gólt szerzett, egyet előkészített a Sligo ellen, de az est hőse címén osztoznia kellett – boldogan meg is tette. Az utolsó 11 percre ugyanis pályára lépett Gary O’Neill, akinek az elmúlt éve nem a futballról szólt: a 31 éves középpályásnál – aki részese volt az utóbbi évek nagy menetelésének – tavaly októberben hererákot fedeztek fel, januárig kemoterápiás kezeléseket kapott. Márciusban kezdhetett el óvatosan edzeni, és az utolsó hazai bajnokin elérkezett a visszatérés boldog pillanata.
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