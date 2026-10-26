A „sapkás kapus” után 36 évvel a fia is a feröeri futball hőse lett

Az utolsó előtti feröeri fordulót hatpontos előnnyel váró NSÍ a rekordbajnok HB Tórshavn-t fogadta vasárnap, a hajráig vesztésre állt, ám a csapat lelke, a kapitány, a bajnoki góllövőlistát 13 góllal vezető Petur Knudsen a 84. percben egyenlített. Az 1–1-es döntetlen elég volt ahhoz, hogy az előző öt bajnoki kiírásból négyet megnyerő üldöző, a Klaksvík már ne dolgozhassa le hátrányát.

Knudsen – aki a feszült végjátékban összeszedett két sárga lapot, melléjük egy pirosat is – futballistacsalád sarja: édesapja nem más, mint Jens Martin Knudsen, a híres „sapkás kapus”, az Ausztria ellen a futballvilág döbbenetére 1–0-ra megnyert 1990. őszi Európa-bajnoki selejtező egyik hőse. Az édesapa 65-szörös válogatottként vonult vissza, a két évet a dán Lyngbyben is eltöltő fiú eddig 33-szor játszott a nemzeti csapatban.

Az NSÍ különös utat járt be az elmúlt időszakban: 2022-ben kiesett az élvonalból, a következő idényben kiharcolta a visszajutást, 2024-ben negyedik, tavaly bajnoki bronzérmes lett, és most – 19 évvel az eddigi egyetlen diadala után – feljutott a feröeri futball csúcsára.

Az Ordabaszi is a második bajnoki címét ünnepli; a hétvégén a Zsenisz elleni 1–1-es döntetlen is elég volt ahhoz, hogy maga mögött tartsa legközelebbi üldözőjét, a megelőző két kiírást megnyerő Kajratot. Az 1949-ben alapított simkenti csapat 2023 után lett újra bajnok.

Ordabasy are 2026 Kazakhstan Premier League Champions! 🏆🇰🇿 Congratulations to the Shymkent club on a historic achievement after a season of consistent top-level performances. Wishing you continued success! 💪 #KFFTeam | #BizdinJigitter💛💙 https://t.co/8Zqb8aPKf3 — Kazakhstan Football Federation (@KFF_Team) October 25, 2026

A fenti két klubon túl három további friss bajnok, az izlandi Víkingur Reykjavík, az ír Shamrock Rovers és az észt FCI Levadia is ott van már a Bajnokok Ligája 2027–2028-as mezőnyében; mind az öt csapat a selejtező első fordulójában kezd majd.