Nemzeti Sportrádió

A „sapkás kapus” után 36 évvel a fia is a feröeri futball hőse lett

K. Zs.K. Zs.
2026.10.26. 12:43
Csók a klubcímerre – Petur Knudsen európai kupagólt ünnepel csapattársaival (Fotó: Getty Images)
Címkék
Petur Knudsen NSÍ Runavík eurofutball európai bajnokcsapatok Jens Martin Knudsen Ordabaszi
Két UEFA-tagállamban is bajnokot avattak a hétvégén: a feröeri labdarúgó-bajnokságot az NSÍ Runavík nyerte meg, Kazahsztánban az Ordabaszi lett az aranyérmes. Mindkét országban egy forduló van hátra a tavaszi-őszi rendszerű bajnokságból, de az említett csapatok előnye már behozhatatlan.

Az utolsó előtti feröeri fordulót hatpontos előnnyel váró NSÍ a rekordbajnok HB Tórshavn-t fogadta vasárnap, a hajráig vesztésre állt, ám a csapat lelke, a kapitány, a bajnoki góllövőlistát 13 góllal vezető Petur Knudsen a 84. percben egyenlített. Az 1–1-es döntetlen elég volt ahhoz, hogy az előző öt bajnoki kiírásból négyet megnyerő üldöző, a Klaksvík már ne dolgozhassa le hátrányát.

Knudsen – aki a feszült végjátékban összeszedett két sárga lapot, melléjük egy pirosat is – futballistacsalád sarja: édesapja nem más, mint Jens Martin Knudsen, a híres „sapkás kapus”, az Ausztria ellen a futballvilág döbbenetére 1–0-ra megnyert 1990. őszi Európa-bajnoki selejtező egyik hőse. Az édesapa 65-szörös válogatottként vonult vissza, a két évet a dán Lyngbyben is eltöltő fiú eddig 33-szor játszott a nemzeti csapatban.

Az NSÍ különös utat járt be az elmúlt időszakban: 2022-ben kiesett az élvonalból, a következő idényben kiharcolta a visszajutást, 2024-ben negyedik, tavaly bajnoki bronzérmes lett, és most – 19 évvel az eddigi egyetlen diadala után – feljutott a feröeri futball csúcsára.

Az Ordabaszi is a második bajnoki címét ünnepli; a hétvégén a Zsenisz elleni 1–1-es döntetlen is elég volt ahhoz, hogy maga mögött tartsa legközelebbi üldözőjét, a megelőző két kiírást megnyerő Kajratot. Az 1949-ben alapított simkenti csapat 2023 után lett újra bajnok.

A fenti két klubon túl három további friss bajnok, az izlandi Víkingur Reykjavík, az ír Shamrock Rovers és az észt FCI Levadia is ott van már a Bajnokok Ligája 2027–2028-as mezőnyében; mind az öt csapat a selejtező első fordulójában kezd majd.

 

Petur Knudsen NSÍ Runavík eurofutball európai bajnokcsapatok Jens Martin Knudsen Ordabaszi
Legfrissebb hírek

Ez ám a bajnokavatás: visszatért a súlyos betegségből felépülő labdarúgó is!

Minden más foci
2026.10.24. 16:00

Megvan a következő BL-idény első résztvevője, Izlandról érkezik

Minden más foci
2026.09.20. 09:05

Árverésen elkelt a 2023-as kazah bajnokcsapat

Minden más foci
2026.06.20. 15:48

Van 150 millió forintja? Megveheti a 2023-as kazah bajnokcsapatot

Minden más foci
2026.05.20. 12:44

Már csak a Benfica veretlen Európában, de az ilyen bravúr egyszer már nem jött be

Minden más foci
2026.04.21. 12:17

EURÓPAI BAJNOKOK ÉS KUPAGYŐZTESEK, 2026

Minden más foci
2026.03.30. 14:17

Hatalmas versenyfutás végén a Viking lett a norvég bajnok – 34 év után először

Minden más foci
2025.11.30. 21:10

A Newcastle Isak pótlásán dolgozik; Gyökeres megkapta az engedélyt az orvosira – pénteki transzferhíradó

Minden más foci
2025.07.25. 23:00