„Az én szememben Sir Alex Ferguson minden idők legjobb edzője. Nagy megtiszteltetés és büszkeség, hogy itt lehetek. Az ezzel járó hatalmas felelősség és izgalom megsokszorozza az erőmet, úgy érzem, tele vagyok energiával. Nem vesztegetjük az időt, gyorsan a legjobb formába kell lendülnünk – érzékeltette tettrekészségét Mauricio Pochettino, aki egy személyes emléket is felidézett a fergusoni időkből: az 1999-es Bajnokok Ligája-döntőt. Akkoriban az Espanyol futballistája volt, és csapattársával, Toni Jiménezzel együtt a Camp Nou-ban szurkolták ki a manchesteriek legendás 2–1-es győzelmét a Bayern München ellen. – Hihetetlenül boldog voltam, hogy láthatom a Manchester Unitedet!”

➖ Attending the 1999 #UCL final 🏆 ➖ Meeting Sir Alex for the first time 🤝 ➖ THAT dinner with the Boss 🍽️ Mauricio's first United interview is simply unmissable ⤵️ — Manchester United (@ManUtd) November 19, 2026

A jelenre áttérve Pochettino kifejtette, hogy tisztában van azzal, a gyenge idényrajt miatt behatároltak a tervezési lehetőségek, ugyanakkor „hiba lenne csupán a [jelenlegi] helyzetet nézni, látnunk kell a klubban rejlő potenciált is”. Az eddigiekért vállalni kell a felelősséget, de úgy véli, ki tud alakítani olyan légkört, amelyben a csapat „a szurkolók támogatásával eljut oda, ahol a helye van”.

S hogy mi kell ahhoz, hogy a légkör javuljon?

„Meg kell értenünk, hogy ez egy játék, ahhoz pedig, hogy igazán részt tudjunk venni benne, felszabadultnak kell lennünk – idézi a klubhonlap Pochettino egyik fontos üzenetét. – Olyan környezetet és kereteket kell teremtenünk, amelyek lehetővé teszik, hogy a labdarúgóink a képességeik legjavát nyújthassák. Ez most a legfontosabb tennivalónk: úgy dolgozni velük, hogy közben levegyük a terhet a vállukról.”

A napokban kinevezett argentin szakvezető vallja: a nyomás és a felelősség adva van, eltüntetni nem lehet, viszont el lehet érni azt, hogy ne bénítsák a játékosokat, hanem ösztönözzék őket; hogy képesek legyenek és akarjanak is „felszabadultan, boldogan játszani a csapattársaikért, a családjukért, a klubjukért, a szurkolókért”.

Pochettino első tapasztalatai szerint a stáb „fantasztikus”, a játékoskeret „a lehető legjobb”.

„Szeretnünk kell a futballistáinkat, támogatni őket, és olyan hátteret biztosítani, hogy a tehetségük kibontakozzon. Most ez a legnagyobb felelősségünk.”

A kívánt irányba az első lépést vasárnap teheti meg a csapat, de nem lesz egyszerű a feladvány: az örök rivális Liverpoolhoz kell látogatnia a Premier League 11. fordulója keretében.

A Southampton, a Tottenham és a Chelsea után az MU a negyedik angol csapat, amelyet Pochettino irányít; korábban volt az Espanyol és a Paris Saint-Germain vezetőedzője is, legutóbb pedig az Egyesült Államok válogatottjának szövetségi kapitányaként dolgozott.