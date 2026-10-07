Erste Liga: hárommeccses eltiltást kapott a súlyos sérülést okozó Szirányi Bence

A 150-szeres magyar válogatott hátvéd klubja, a DVTK Jegesmedvék 800 euró (mintegy 292 ezer forint) pénzbírságot kapott – a testület szerdai tájékoztatása alapján.

Szirányi vasárnap a vendég DEAC hokisát, Pavel Varfolomejevet ütközte le térddel olyan nagy lendülettel, hogy utóbbi sípcsontvédője is eltört. Szirányi ezért kétperces kiállítást kapott, az addig két gólt szerző orosz játékost pedig azonnal kórházba kellett szállítani. A debreceni klub honlapjának híradása szerint a vizsgálatok során bebizonyosodott, hogy a 31 éves csatárnak eltört a sípcsontja, így kedden délután Debrecenben megoperálták és lemezeléssel rögzítették a sérült részt. A beavatkozást az oroszul jól beszélő Szeferinkin Lazarov Bojkó végezte el, ez nagy segítséget jelentett a játékossal való kommunikációban – fűzte hozzá a klub.

Varfolomejevre 4-5 hónap rehabilitáció vár, vagyis kevés esély van rá, hogy ebben a szezonban visszatérhet a pályára.

A magnyitogorszki születésű Varfolomejev tíz szezont húzott le a világ második legerősebb bajnokságában, az orosz bázisú Kontinentális Jégkorong Ligában (KHL), ahol 324 találkozón 133 pontot ért el.