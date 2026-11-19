András Csaba (világranglista-57.) nagyszerűen kezdett a WTT-sorozat star contender besorolású versenyén, még szerdán, a főtábla első fordulójában öt meccslabdát hárítva 3:2-re győzött az algériai Mehdi Bulussza ellen. A folytatás ennél is nehezebbnek ígérkezett, a 16 közé jutásért ugyanis a negyedik helyen kiemelt Vlagyimir Szidorenko (17.) várt a magyar játékosra. Az esélyek egyértelműen a 24 éves balkezes orosz mellett szóltak, de tegyük hozzá, András Csaba már többször bebizonyította, hogy képes felülírni a papírformát. Bizonyára ezzel Szidorenko is tisztában volt, így mindjárt a mérkőzés elejétől teljes fordulatszámon pörgött, nem igazán adott esélyt az első számú magyar asztaliteniszezőnek, alig tizenöt perc alatt lezárta az összecsapást, s jutott be ezzel a nyolcaddöntőbe, míg András Csaba számára véget ért a verseny.

WTT-SOROZAT, STAR CONTENDER, MASZKAT

Férfiak. Egyes. A 16 közé jutásért

Szidorenko (orosz)–András Csaba 3:0 (2, 9, 4)