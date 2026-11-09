Negyven ország versenyzőit várják Veszprémbe a jövő évi tájékozódási futó vb-re

„A Veszprémi Honvéd SE mellett a többi tagszervezetünk is kiveszi majd a részét a rendezésből, amely így valódi közösségi összefogás lesz – emelte ki Kovács Balázs, hozzátéve: az állami támogatást tekintve esetükben megvan a folytonosság, ahogyan az előző, úgy a mostani sportvezetés is teljes mellszélességgel mellettük áll, miként a honvédség is, amelynek területén lesz a pálya egy része. A magyar válogatott eredményességét tekintve elmondta: tíz olyan versenyző alkotja a felnőtt válogatottat, akik juniorként érmet nyertek világversenyeken. – Minden egyben van tehát, hogy ne csak vágyakozzunk, hanem bizakodjunk is a jó, akár történelmi eredményekben.”

A szervezőbizottság vezetőjeként Mets Miklós kiemelte, hogy a technikai részleteket tekintve egyelőre még nem minden adott, de időarányosan jól állnak, és biztos abban, hogy a hátralévő idő, valamint a két tesztverseny elég lesz arra, hogy minden részlet véglegesen a helyére kerüljön. Ennek egyik fontos elemeként említette a verseny honlapján nyomon követhető streamelt közvetítést, amelyhez olyan helyeken kell megoldást találniuk, ahol jellemzően semmilyen térerő nem áll rendelkezésre. Mets Miklós hozzátette, hogy elkészült a vb körülbelül 70 négyzetkilométernyi új térképe, még a konkrét pályák nélkül, amelyek titkosak. Még a hazai magyar versenyzők is csak a térséggel ismerkedhetnek, a pályával nem.

„Ha magyar versenyzőt meglátnék a határolt terepen, versenyigazgatóként az a feladatom, hogy kizárjam az egész válogatottat, amit meg is tennék. De biztos vagyok benne, hogy oda sem mennek, mert a sportértéken túl nincs semmilyen különösebb anyagi vonzata, amely ezt indokolttá tenné” – mondta.

Mets Miklós elmondta, nagyon fontosnak tartja, hogy a vb-vel párhuzamosan az amatőröknek szervezett kísérőeseményt – jelen esetben az ötnapos Hungária-kupát, amelyre 2500 indulót várnak – ugyanazokkal a célterületekkel bonyolítják le, mint a vb-t.

Bereczki Máté, a szervezőbizottság szakmai igazgatója kiemelte, hogy az időjárásra, különösen az extrém hőség jelentette kihívásra nagy figyelmet kell fordítaniuk. A kínai világjátékokon történt tragédia után a nemzetközi szövetség a napokban véglegesíti majd az erre vonatkozó versenyprotokollját.

„Ez a sajnálatos eset megrázta az egész sportágat, egyben felhívta a figyelmet egy ilyen szabályozás szükségességére, hogy ne akkor kelljen rögtönözni, amikor már a part szakad” – mondta Bereczki Máté.

A helyszínt Veszprém alpolgármestereként Sótonyi Mónika képviselte, aki hangsúlyozta a város és a térség sportos elkötelezettségét, valamint azt, hogy minden támogatást biztosítanak a szervezőknek. Jelezte, a vb, továbbá a Hungária-kupa több ezer fő esetében 6-7 minőségi vendégéjszakát jelent az térségnek.

Az esemény az élsportolók kerekasztal beszélgetésével zárult, a válogatottat Bujdosó Zoltán junior-világbajnok, az idei felnőtt sprint vb negyedik helyezettje – a magyar férfi szakágban ez minden idők legjobb egyéni eredménye –, valamint Máramarosi Rita, háromszoros junior-világbajnok képviselte. Utóbbi várpalotai lakosként, a rendező veszprémi klub tagjaként duplán hazai pályán versenyezhet majd. Rajtuk kívül Oláh Katalin kétszeres világbajnok tájfutó kapott szerepet, aki kiemelte: a sportág történetében még sohasem volt olyan erős a magyar csapat, mint a fiatalokkal tűzdelt mostani.

Magyarország 1983 (Zalaegerszeg) és 2009 (Miskolc) után harmadik alkalommal rendezhet felnőtt vb-t; augusztus 9. és 14. között négy versenynapon át hat számban – mindkét nemnél közép- és hosszútávon, valamint váltóban – osztanak érmeket.

(MTI)