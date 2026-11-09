Jégkorong: Miskolc lesz a Sárközy-emléktorna helyszíne

2026.11.09. 15:58
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Fotó: Nemzeti Sport
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Sárközy Tamás-emléktorna magyar jégkorong-válogatott Majoross Gergely
Miskolcon rendezik a jégkorongozók Sárközy Tamás-emléktornát, amelyre december 11. és 13. között kerül sor.

A magyar válogatott – amely májusban sorozatban harmadszor szerepel majd az elitvilágbajnokság mezőnyében – Franciaország, Ukrajna és Lengyelország ellen lép pályára. A jegyértékesítés szerdán indul.

„Már nagyon várjuk, hogy decemberben a magyar jégkorong egyik fellegvárában, Miskolcon szerepelhessünk. Természetesen ezt a hazai tornát kiemelten kezeljük a keret kialakításakor is, igyekszünk a rendelkezésre álló játékosokból a legerősebb válogatottat összeállítani” – mondta Majoross Gergely szövetségi kapitány a szövetség honlapján.

A torna három napján három különböző stílusú csapattal találkozik a magyar válogatott. Az első napon Franciaország lesz az ellenfél, amely idén februárban olimpiai szereplő volt, 2028-ban pedig az elitvilágbajnokság házigazdája lesz. A második napon az elitbe két évtized után visszajutó Ukrajna következik. A harmadik rivális pedig Lengyelország, amely idén tavasszal divízió I/A-tornát rendezett, jövő tavasszal pedig ismét a feljutásért száll versenybe.

SÁRKÖZY TAMÁS-EMLÉKTORNA
December 11., péntek
15.00: Lengyelország–Ukrajna
19.00: Magyarország–Franciaország 
December 12., szombat
15.00: Franciaország–Lengyelország
19.00: Magyarország–Ukrajna 
December 13., vasárnap
12.00: Ukrajna–Franciaország 
17.15: Magyarország–Lengyelország
 

 

Sárközy Tamás-emléktorna magyar jégkorong-válogatott Majoross Gergely
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