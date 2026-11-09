Jégkorong: Miskolc lesz a Sárközy-emléktorna helyszíne

A magyar válogatott – amely májusban sorozatban harmadszor szerepel majd az elitvilágbajnokság mezőnyében – Franciaország, Ukrajna és Lengyelország ellen lép pályára. A jegyértékesítés szerdán indul.

„Már nagyon várjuk, hogy decemberben a magyar jégkorong egyik fellegvárában, Miskolcon szerepelhessünk. Természetesen ezt a hazai tornát kiemelten kezeljük a keret kialakításakor is, igyekszünk a rendelkezésre álló játékosokból a legerősebb válogatottat összeállítani” – mondta Majoross Gergely szövetségi kapitány a szövetség honlapján.

A torna három napján három különböző stílusú csapattal találkozik a magyar válogatott. Az első napon Franciaország lesz az ellenfél, amely idén februárban olimpiai szereplő volt, 2028-ban pedig az elitvilágbajnokság házigazdája lesz. A második napon az elitbe két évtized után visszajutó Ukrajna következik. A harmadik rivális pedig Lengyelország, amely idén tavasszal divízió I/A-tornát rendezett, jövő tavasszal pedig ismét a feljutásért száll versenybe.

SÁRKÖZY TAMÁS-EMLÉKTORNA

December 11., péntek

15.00: Lengyelország–Ukrajna

19.00: Magyarország–Franciaország

December 12., szombat

15.00: Franciaország–Lengyelország

19.00: Magyarország–Ukrajna

December 13., vasárnap

12.00: Ukrajna–Franciaország

17.15: Magyarország–Lengyelország

