Hátsó füves futballmentő túra: Csegöldön nyolc év után állt össze a csapat

Utolsó előtti állomásához ért a Hátsó füves futballmentő túra öt éve tartó programsorozata. Vasárnap nyolc év után újra mérkőzést rendeztek Csegöldön, pályára lépett a 620 lelkes Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei falu 2018-ban feloszlott csapata. Az ellenfél a civil kezdeményezés regionális futballtársasága, a Szatmári Főnix volt, a 8–3-as vendégsiker után azonban éppen a nyertes csapatot vezető Tukacs László fogalmazta meg a lényeget: „Ma nem a Főnix győzött, hanem a labdarúgás!”

A jeles szatmári futballszervezőtől-pedagógustól származik az alábbi, Ha a pályák mesélni tudnának… című könyvben papírra vetett gondolat is: „Fedics Jani barátom évekig vezette a csegöldi labdarúgást, ha őrá bíznánk, akkor ma is lenne csapat. Olyan elszánt fanatikus volt, mint én.” Az említett Fedics János ugyan pályára már nem lépett, de jelen volt a csegöldi együttes vasárnapi újjászületésénél, sőt, a lefújást követő futballtörténeti beszélgetés során ő vitte a szót. Fia, Attila játszott is a csegöldi csapatban, míg a Fedics unokák, Dóra és Gergő az ünnepélyes kezdőrúgást végezték el.

Népes közönség előtt, számos gyermek részvételével éledt újjá a csegöldi futball, a pályát és környékét Babik Róbert polgármester vezetésével a faluközösség hozta rendbe. A baráti hangulatú találkozó bátor elhatározással zárult: a csegöldiek megállapodtak ellenfelükkel abban, hogy mostantól évente legalább kétszer megmérkőznek egymással.

A Hátsó füves futballmentő túra ötéves országos eseménysorozata Bakonybélben ér véget november 15-én, vasárnap. A Bakonyi stoplinyomok című videós sorozatban is látható 2025-ös mérkőzés visszavágóját vívja az idén tavaszi visszalépése óta először összeálló bakonybéli csapat a Hátsó füves XI nevű alkalmi társasággal. A program 13 órakor futballtörténeti beszélgetéssel kezdődik a bakonybéli öltözőépületben, a mérkőzés időpontja 14 óra.

Az immár 80 állomást érintő civil kezdeményezés szervezői könyvben készülnek feldolgozni a 2022 óta futó futballszociológiai kísérlet tanulságait, történeteit, fényképanyagát. A kiadvány közösségi finanszírozásban jelenne meg, a Brancs felületén lehet előrendelésekkel támogatni az egyszerre társadalmi kordokumentumnak és ösztönzésnek szánt albumot.