Zidane a német másodosztályból is hívott meg játékost a francia válogatottba
Saël Kumbedi, a Wolfsburg labdarúgója eredetileg a francia U21-es válogatottba kapott meghívót, de sérülés miatt eggyel feljebb lépett: Zinédine Zidane irányításával készülhet a novemberi Nemzetek Ligája-mérkőzésekre.
Pierre Kalulu (Juventus) sérülés miatt nem lehet ott a francia válogatottban, így került képbe Saël Kumbedi, a Wolfsburg 21 éves jobbhátvédje, aki eddig még nem lépett pályára az A-válogatottban.
A gyermekként a PSG-ben kezdő Kumbedi a Le Havre és a Lyon érintésével került 2025 nyarán Wolfsburgba.
A Nemzetek Ligája A1-csoportját vezető franciák csütörtökön Milánóban Olaszországgal játszanak, majd utolsó meccsükön Törökországot fogadják vasárnap Bordeaux-ban.
Legfrissebb hírek
Monfils lett a francia Davis-kupa-csapat kapitánya
Tenisz
2026.11.07. 14:59
Urblík József: Remélem, megmutathatom, mit tudok
Magyar válogatott
2026.11.04. 11:49