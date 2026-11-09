Zidane a német másodosztályból is hívott meg játékost a francia válogatottba

K. Zs.K. Zs.
2026.11.09. 14:43
Saël Kumbedi a Wolfsburg zöld mezében (Fotó: Getty Images)
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Nemzetek Ligája Saël Kumbedi Franciaország
Saël Kumbedi, a Wolfsburg labdarúgója eredetileg a francia U21-es válogatottba kapott meghívót, de sérülés miatt eggyel feljebb lépett: Zinédine Zidane irányításával készülhet a novemberi Nemzetek Ligája-mérkőzésekre.

Pierre Kalulu (Juventus) sérülés miatt nem lehet ott a francia válogatottban, így került képbe Saël Kumbedi, a Wolfsburg 21 éves jobbhátvédje, aki eddig még nem lépett pályára az A-válogatottban.

A gyermekként a PSG-ben kezdő Kumbedi a Le Havre és a Lyon érintésével került 2025 nyarán Wolfsburgba.

A Nemzetek Ligája A1-csoportját vezető franciák csütörtökön Milánóban Olaszországgal játszanak, majd utolsó meccsükön Törökországot fogadják vasárnap Bordeaux-ban.

 

Nemzetek Ligája Saël Kumbedi Franciaország
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