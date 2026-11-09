Zidane a német másodosztályból is hívott meg játékost a francia válogatottba

Pierre Kalulu (Juventus) sérülés miatt nem lehet ott a francia válogatottban, így került képbe Saël Kumbedi, a Wolfsburg 21 éves jobbhátvédje, aki eddig még nem lépett pályára az A-válogatottban.

A gyermekként a PSG-ben kezdő Kumbedi a Le Havre és a Lyon érintésével került 2025 nyarán Wolfsburgba.

A Nemzetek Ligája A1-csoportját vezető franciák csütörtökön Milánóban Olaszországgal játszanak, majd utolsó meccsükön Törökországot fogadják vasárnap Bordeaux-ban.

📋🇫🇷 La liste de Zinédine Zidane pour nos 2 derniers matchs de la phase de groupes de Ligue des Nations, face à l’Italie et à la Turquie ! Première convocation pour Pablo Pagis 🙌 https://t.co/Tmwmhcgg8C — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 6, 2026