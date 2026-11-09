Nemzetek Ligája: Lamine Yamal nem játszhat, változott a franciák és az angolok kerete is

2026.11.09. 17:28
Lamine Yamalnak még várnia kell az újabb gólörömre a válogatottban (Fotó: Getty Images)
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Pierre Kalulu Lamine Yamal Mikel Oyarzabal Marc Guéhi Nemzetek Ligája válogatott futball
Lamine Yamal térdfájdalma miatt kihagyja a világbajnok spanyol labdarúgó-válogatott következő Nemzetek Ligája-mérkőzését, de sérülések miatt a francia és az angol válogatott kerete is változott.

A szélső támadó egyelőre nem utazott el a nemzeti együttes összetartására, akárcsak az influenzával küzdő Mikel Oyarzabal, a Real Sociedad csatára. A spanyol szövetség tájékoztatása szerint azonban mindkét játékos bevethető lesz a vasárnapi, angolok elleni utolsó csoportmérkőzésen, így csak a csütörtöki, csehországi találkozót hagyják ki. Az Európa-bajnoki címvédő spanyolok négy forduló után százszázalékos teljesítménnyel vezetik csoportjukat az A-ligában, s már biztosan negyeddöntősök.

A kétszeres világbajnok és kétszeres Európa-bajnok francia válogatottnál is történt változás. Bár Pierre Kalulu, a Juventus hátvédje vasárnap végigjátszotta a Fiorentina elleni rangadót az olasz élvonalban, hétfő délután a francia szövetség jelezte, combsérülés miatt Kalulu kihagyja a következő két Nemzetek Ligája-mérkőzést. Helyette – először – meghívót kapott Saël Kumbedi, aki a magyar válogatott Dárdai Bence csapattársa a német másodosztályban szereplő VfL Wolfsburgban. A franciák csütörtökön Milánóban Olaszországgal, vasárnap Bordeaux-ban Törökországgal játszanak, s már egyetlen döntetlen is elegendő a számukra, hogy biztosítsák helyüket a negyeddöntőben.

A világbajnoki bronzérmes angol csapat sem úszta meg játékoscsere nélkül, Marc Guéhit ugyanis szombaton, a Nottingham Forest ellen bajnoki szünetében le kellett cserélni. A Manchester City hátvédje csípőfájdalmai miatt került ki a válogatott keretéből, helyette Dan Burn, a Newcastle United játékosa került be. Thomas Tuchel szövetségi kapitány együttese csütörtökön a Wembley-ben fogadja Horvátországot, majd vasárnap Madridba utazik, és a világbajnok spanyolok ellen zárja a csoportkört.

 

Pierre Kalulu Lamine Yamal Mikel Oyarzabal Marc Guéhi Nemzetek Ligája válogatott futball
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