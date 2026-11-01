Aranylabda: a spanyol és a német újságírónál Mbappé nyert, a brazilnál Messi

Az már péntek este kiderült, hogy a Bayern München angol csatára, Harry Kane a hétfői Aranylabda-gálán 28 ponttal előzte meg a Real Madrid francia klasszisát, Kylian Mbappét és 174-gyel a Barcelona spanyol világbajnokát, a 3. helyen végző Lamine Yamalt. Azóta pedig a France Football azt is közzétette, melyik ország újságírója kire adta le a voksát.

Magyarországot lapunk korábbi főszerkesztője, Szöllősi György képviselte, aki Harry Kane-t tette az 1. helyre, a spanyol Lamine Yamalt a másodikra, az argentin Lionel Messit a harmadikra. A nyolcszoros győztes, most 5. helyen végzett Messit hatan tették az első helyre a 100 újságíróból, akiknek a szavazataiból kialakult a végső sorrend. Az argentin újságíró mellett a brazil, az emírségekbeli, a fehérorosz, a kínai és a panamai voksoló tette az 1. helyre az Inter Miamiban futballozó Messit, akinek minden bizonnyal az idei volt az utolsó Aranylabda-versenye, amin bekerült az első tízbe.

A The Athletic összesítéséből kiderül, hogy Mbappé 90 újságírónál került be a legjobb ötbe, míg a győztes Kane csak nyolcvannál, de míg az angolt negyvenen, addig a franciát csak huszonhárman tették az első helyre, és ez utóbbi döntőnek bizonyult. A szavazóknak egy tízes listát kellett összeállítaniuk, melyen az első hely 15, a 10. pedig 1 pontot ért.

Érdekesség, hogy a FIFA-világranglista első húsz helyén található országok közül csak Anglia, Belgium és Norvégia képviselője tette első helyre Kane-t, utóbbinál a norvégok világklasszisát, Erling Haalandot is megelőzve. Spanyolország, Franciaország, Portugália, Hollandia, Svájc, Németország és Olaszország az Mbappé, Yamal kettős valamelyikét választotta az első helyre. Ugyanakkor érdekesség, hogy a német újságírónál, a Kickernél dolgozó Karl-Heinz Wildnél a Bayern sztárja, Kane csak a 3. lett, míg a madridi As munkatársa, a spanyol szavazatot leadó José Félix Díaz a Realban játszó Mbappét sorolta az 1. helyre, megelőzve a Barca spanyol világbajnokát, Yamalt.

Horvátország a vb legjobbjának megválasztott, 2024-es aranylabdás Rodrit tette az 1. helyre, Mbappét az ötödikre, Kane-t a hatodikra, míg Elefántcsontpartnál és a vb-n Angliával szemben búcsúzó Mexikónál Kane még a legjobb tíz közé sem került be. Mbappé pedig három európainál, a görögnél, a skótnál és az ukránnál nem került be a legjobb tízbe. Az ukrán Ihor Linnik szavazatait több forrás is kiemelte, nála ugyanis Kane csak 9. lett, Yamal a 7., míg az első három helyre Fabián Ruizt (spanyol, PSG), Pau Cubarsít (spanyol, Barcelona) és Hvicsa Kvaracheliát (grúz, PSG) jelölte. Meglehetősen érdekes végeredmény született ugyanakkor a görög Manosz Sztaramopulosznál is, aki a Kvarachelia, Rodri, Willian Pacho (ecuadori, PSG) triót tette az első három helyre, Kane-t a hetedikre, miközben Mbappé és Yamal nem szerepelt a tízes listáján.

Országonkénti voksok a magyar szavazattal (Forrás: ballondor.com)

A 2026-os Aranylabda-szavazás teljes végeredménye

1. Harry Kane (Anglia, Bayern München) – 1055 pont

2. Kylian Mbappé (Franciaország, Real Madrid) – 1027 pont

3. Lamine Yamal (Spanyolország, Barcelona) – 881 pont

4. Rodri (Spanyolország, Barcelona) – 726 pont

5. Lionel Messi (Argentína, Inter Miami) – 612 pont

6. Hvicsa Kvarachelia (Grúzia, Paris Saint-Germain) – 541 pont

7. Ousmane Dembélé (Franciaország, Paris Saint-Germain) – 418 pont

8. Erling Haaland (Norvégia, Manchester City) – 378 pont

9. Michael Olise (Franciaország, Bayern München) – 296 pont

10. Fabián Ruiz (Spanyolország, Paris Saint-Germain) – 201 pont

11. Jude Bellingham (Anglia, Real Madrid) – 107 pont

12. Pau Cubarsí (Spanyolország, Barcelona) – 101 pont

13. Asraf Hakimi (Marokkó, Paris Saint-Germain) – 65 pont

14. Vitinha (Portugália, Paris Saint-Germain) – 59 pont

15. Declan Rice (Anglia, Arsenal) – 57 pont

16. Ferran Torres (Spanyolország, Paris Saint-Germain) – 44 pont

17. Vinícius Júnior (Brazília, Real Madrid) – 26 pont

18. Marc Cucurella (Spanyolország, Real Madrid) – 16 pont

19. Joao Neves (Portugália, Paris Saint-Germain) – 15 pont

20. Willian Pacho (Ecuador, Paris Saint-Germain) – 12 pont

21. Gabriel (Brazília, Arsenal) – 11 pont

22. Lautaro Martínez (Argentína, Internazionale) – 11 pont

23. Nuno Mendes (Portugália, Paris Saint-Germain) – 8 pont

24. Luis Díaz (Kolumbia, Bayern München) – 8 pont

25. Marquinhos (Brazília, Paris Saint-Germain) – 7 pont

26. Dayot Upamecano (Franciaország, Bayern München) – 5 pont

27. Bruno Fernandes (Portugália, Manchester United) – 5 pont

28. Julián Quinones (Mexikó, al-Kadszia) – 4 pont

29. Sadio Mané (Szenegál, al-Naszr) – 2 pont

30. William Saliba (Franciaország, Arsenal) – 2 pont