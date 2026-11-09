ICEHL: fizetésképtelen a villachi főszponzor, de nem lép vissza a csapat

2026.11.09. 18:01
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Fotó: Árvai Károly
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osztrák jégkorongliga ICEHL Villach
A Villach csapata nem kíván visszalépni az osztrák jégkorongligától a főszponzor VSV vállalat fizetésképtelensége miatt.

Főszponzora fizetésképtelenségének ellenére sem lép vissza az osztrák jogkorongligától a Villach csapata, amely a kiírás alapján vasárnap fogadja a Hydro Fehérvár AV19-et, majd jövő szerdán a Tüskecsarnokban lép fel az FTC-Telekom vendégeként.

A VSV hétfői közleménye szerint Oliver Bergauer ügyvezető igazgató – aki október 1-je óta tölti be tisztségét – a korábbi üzleti évek áttekintése során a vártnál jóval súlyosabb pénzügyi helyzetet tárt fel. Jelenleg a kötelezettségek összege 2.4 millió euró, és például a bérleteladásokból és szponzori szerződésekből származó bevételek egy részét – amelyeket eredetileg az aktuális szezon működési költségeinek fedezésére szántak – már felhasználták az előző üzleti évből származó kötelezettségek rendezésére.

A hokiklub jelezte, hogy továbbra is részt kíván venni az osztrák liga küzdelmeiben, és a fizetésképtelenségi eljárás keretében a vezetők egy átszervezési terv megvalósítását tűzték ki célul. A likviditási hiány közel 1.2 millió eurót tesz ki.

„Teljes gőzzel dolgozunk a finanszírozási elemek biztosításán és a szükséges források előteremtésén. Ebben a folyamatban kulcsfontosságú a partnereink, a szponzoraink, a liga, egyéb támogatóink, valamint szurkolóink segítsége. Intenzív munka folyik a szükséges tőke előteremtése érdekében. Ez a feladat közös erőfeszítést igényel, és számítunk mindazok támogatására, akiknek szívügyük a VSV-nél zajló profi jégkorong jövője” – közölték.

 

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