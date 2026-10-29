Csapatszellem viszi előre a legjobb idénykezdését futó DAC-ot

„Jól néz ki a tabella, de mi mindig csak a következő mérkőzésre fókuszálunk. Most kizárólag a vasárnapi, Besztercebánya elleni találkozó lebeg a szemünk előtt, amelyet szeretnénk megnyerni” – kezdte a Nemzeti Sportnak Csóka Bálint, a DAC magyar ajkú játékosa.

Hosszú hónapok után a DAC bajnoki mérkőzésen „csak” egy gólt szerzett. Legutóbb júliusban, Rózsahegyen végződött 1–1-re a mérkőzése, most pedig Kassán nyert 1–0-ra. Ez azonban elegendő volt az újabb három pont megszerzéséhez.

„Nagyon kemény meccs volt, de tudtuk, hogy ilyen lesz. Ez abban is megmutatkozott, hogy láttuk: nem akarják meglocsolni a pályát, és a labdákat is kevésbé fújták fel. Az öltözőben hangsúlyoztuk, hogy ma nem lesz szép mérkőzés, hanem nagyon is küzdelmes. Tudtuk, hogy képesek leszünk harcolni egymásért, megszerezzük azt az egy gólt, és elvisszük a három pontot. Büszke vagyok a csapatra, mert Kassán nagyon nehéz nyerni” – fogalmazott.

A Kassai Futball Arénában ezúttal gól nélkül maradt a rettegett dunaszerdahelyi támadóhármas, Ammar Ramadan, Matej Trusa és George Gagua. Nagy helyzetbe azonban éppen a balhátvéd, Csóka Bálint került, a három pontot pedig Julien Bationo fejes gólja biztosította.

„Ő maximálisan megérdemelte a gólt, mert rengeteg labdát szerez, és sokat küzd a pályán. Örülünk annak, hogy ő is képes betalálni, ráadásul fejjel. A csapatunknak több erőssége is van, de ezek közül elsősorban a csapatszellemet emelném ki. Ha a küzdeni akarásunk megmutatkozik a pályán, akkor az egyéni kvalitások és a minőségi játékosaink értékei is érvényesülnek. Sokan nem is látják, hogy a szélsőink mennyit védekeznek, mennyit segítenek be a védekezésbe. Úgy gondolom, nálunk mindenki mindenkiért küzd, és jelenleg ez a legnagyobb erősségünk. Ezeknek a tulajdonságoknak köszönhetően is tudtuk elhozni Kassáról a három pontot.”

A Dunaszerdahely vasárnap a Szánthó Regőt is foglalkoztató Besztercebánya ellen lép pályára, amely az edzőváltás után magára talált. Legutóbb döntetlent ért el a Slovan otthonában.

„Ma a kassaiak szerettek volna mindenáron legyőzni minket, és vasárnap sem lesz másként. Mindenki a mi skalpunkra vágyik. Mi azonban tisztában vagyunk ezzel, és készen állunk minden csatára. Megvan a minőségünk, képesek vagyunk bárkit legyőzni ebben a szezonban” – zárta mondandóját Csóka Bálint.

Robert Klauss vezetőedző (Fotó: DAC 1904)

Továbbra is maximális gázpedál

„Jó helyzetben vagyunk. Minden ellenféllel játszottunk már legalább egyszer, így tudjuk, hogy bárkit képesek vagyunk legyőzni. Ahhoz azonban, hogy ez sikerüljön, a legjobb teljesítményünket kell nyújtanunk. Ha akár néhány százalékot is visszaesünk, máris nehéz helyzetbe kerülhetünk. Megvan bennünk a minőség, de minden mérkőzésre alaposan fel kell készülnünk” – nyilatkozta csapata remek formájáról a DAC vezetőedzője, Robert Klauss.

A szakember kitért arra is, hogy jelenleg nyolcpontos a csallóközi csapat előnye a Slovan előtt.

„Ezzel nem foglalkozunk túlságosan. Tizenkét forduló után 32 pontunk van, ami pozitívum, de arra nincs ráhatásom, hogy a liga többi csapata mit csinál, nyer-e vagy sem. Ha elhisszük magunkról, hogy jobbak vagyunk a többieknél, és levesszük a lábunk a gázpedálról, azonnal bajba kerülünk. Továbbra is teljes erőbedobással kell dolgoznunk, és nap mint nap bizonyítanunk a magas színvonalú teljesítményünket. Tetszik, hogy a játékosok küzdenek egymásért, támogatják egymást. Nincsenek nagy egók az öltözőben, és talán ez a legfontosabb. De ismétlem: továbbra is keményen kell dolgoznunk.”

A kassaiak jelenlegi vezetőedzője, Peter Cernák tavaly nyáron éppen Dunaszerdahelyről igazolt Kelet-Szlovákiába. A DAC-nál az U19-es csapatot irányította.

„A Dunaszerdahelynek mindig a legmagasabb céljai vannak, és ez idén sincs másként. Kiváló formában vannak, amit tiszteletben kell tartani. Az első helyen állnak, ők szerezték a legtöbb gólt, és ők kapták a legkevesebbet, így teljes joggal vezetik a bajnokságot. Minőségi futballt játszanak, de ez korábban is jellemző volt rájuk” – méltatta korábbi klubját Peter Cernák.

Jan Van Daele: Korai lenne a bajnoki címért folyó versenyről beszélni!

A kassai találkozót személyesen tekintette meg Jan Van Daele, a DAC ügyvezető igazgatója is.

„Mindenekelőtt úgy gondolom, hogy még túl korai lenne a bajnoki címért folyó versenyről beszélni. A nyolcpontos előny a szezon ezen szakaszában önmagában még semmire sem garancia. Természetesen az eddig megszerzett pontokat már senki sem veheti el tőlünk, de még nagyon sok mérkőzés vár ránk. Most a következő két találkozóra összpontosítunk: előbb Besztercebányán lépünk pályára, majd a Kassát fogadjuk. A célunk az, hogy mindkét meccset megnyerjük, a novemberi válogatott szünetben pedig majd megnézzük, hol tartunk” – nyilatkozta lapunknak Jan Van Daele.