Varázslatos est Dunaszerdahelyen, nyert a DAC a Kassa ellen

Remek, ötmérkőzéses győzelmi sorozattal és kiváló formában várta a DAC a novemberi válogatott szünet előtti utolsó mérkőzését. Két jó hír is várta a dunaszerdahelyi szurkolókat a stadionban. Filip Blazek, a DAC csapatkapitánya Besztercebányán sérülés miatt idő előtt elhagyta a játékteret, de ezúttal visszatért a kezdőcsapatba. A másik örömteli hír Pozsonyból érkezett: a Slovan ismét botlott, és csak 2–2-es döntetlent ért el az utolsó helyezett Trencsén ellen. Ez azt jelentette, hogy hazai győzelemmel tovább nőhetett a sárga-kékek előnye.

A MOL Arénába azonban az a Kassa látogatott, amely ugyan a tabella közepén foglal helyet, de különösen idegenben rendkívül veszélyes csapat. Ezt jól mutatja, hogy addig csupán Nagyszombatban szenvedett vereséget. A kassaiak ráadásul a gólszerzésben is jeleskednek, az előző idénybéli mérkőzésük közül egyedül a DAC ellen hazai meccsükön maradtak gólképtelenek. Gólerősségüket rögtön a mérkőzés elején bizonyították. Egy jobb oldali akció végén Osman Kakay lövése a jobb kapufáról vágódott a hálóba, megszakítva Filipe kapus 316 perces góltalansági sorozatát. Nem sokkal később már talpon volt a 4780 néző a MOL Arénában. George Gagua lövése Milan Dimunról pattant a kassai kapuba, így gyorsan érkezett a válasz.

Úgy tűnt, a hazaiak elkapják a fonalat, amikor gyors ellenakció végén Aleksa Maras közelről a léc alá bombázott. Azonnal jöhetett volna az egyenlítés, George Gagua azonban csak az oldalhálót találta el. Fölényben játszott a DAC, de nagyon nehéz dolga volt, mert a kassaiak remekül megszervezték a védekezésüket. A sárga-kékek játéka az előző mérkőzésekhez képest pontatlanabb volt, ennek ellenére töretlenül mentek előre a felvidékiek. Ahogy közeledett a félidő vége, egyre több forró helyzet alakult ki Matús Kira kapuja előtt. Előbb Klemen Nemanics, majd nem sokkal később Matej Trusa lövését blokkolta a kassai védelem, illetve védte Kira. Már a ráadás perceiben Filip Blazek egy tömörülés után a hálóba talált, ám hosszú videobírós ellenőrzés után, egy nem teljesen egyértelmű kezezés miatt érvénytelenítették a gólt.

A szünet után óriási volt a hazaiak fölénye, amit a 79:21 arányú labdabirtoklás is jól mutatott. Sorra alakultak ki a nagy dunaszerdahelyi helyzetek. Samsondin Ouro próbálkozása elakadt a kassai védőkben, Nemanics nagy helyzetben nem találta el a labdát, Matej Trusa csúsztatott fejesét pedig hatalmas bravúrral védte Matús Kira. A 69. percben először jutott el a második félidőben a DAC kapujáig a Kassa, de Miroslav Sovic kihagyta a kihagyhatatlant: öt méterről az üres kapu fölé bombázott. Majd jött a varázslatos dunaszerdahelyi fordítás: előbb Csóka Bálint beadásából Pavol Safranko csúsztatott a kapuba, majd négy perccel a vége előtt Ammar Ramadan talán az idény gólját szerezte, 28 méterről a bal felső sarokba küldve a labdát.

A DAC immár tízpontos előnnyel vezeti a tabellát üldözői előtt.

SZLOVÁKIA

Niké Liga, 14. forduló

DAC–FC Kassa 3–2

DAC: Tuboly Máté nem volt a meccskeretben.