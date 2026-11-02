Száguld a DAC: még nem volt ilyen jó rajt a szlovák bajnokságban

„A szünet után úgy tértünk vissza a pályára, hogy szerezzünk még egy gólt, és idő előtt döntsük el a mérkőzést. Nagyon sok helyzetünk volt, de nem akart megszületni a második találat. A hazai játékos kiállítása után fel- és lement a játék. A besztercebányaiak is veszélyesebbek lettek, de többnyire távoli lövésekkel próbálkoztak, amelyek nem okoztak gondot a kapusunknak. A végén aztán az átadásom után jött Rama (Ammar Ramadan – a szerk.), és megszerezte a második gólt. A mérkőzésen kijött a fáradtság, de biztosan győztünk, és robogunk tovább.”

A DAC fordulóról fordulóra nem csak a klubrekordokat írja át: a 13 forduló utáni mérlege (11 győzelem, 2 döntetlen, 0 vereség, 39–7-es gólkülönbség) az 1993 létező önálló szlovák bajnokság történetének legjobb rajtja.

A Dunaszerdahely nemcsak hazai szinten emelkedik ki a mezőnyből, hanem európai összehasonlításban is az élvonalhoz tartozik. Jelenleg mindössze harminc olyan csapat található az európai első osztályú bajnokságokban, amely a 2026–2027-es idényben még veretlen; a lejátszott mérkőzések és a megszerzett pontok alapján a dunaszerdahelyi együttes ebben az elit társaságban is az első öt között foglal helyet, azaz a kontinens legjobb formában futballozó csapatai közé tartozik.

„A titkunk? Már többször hangsúlyoztam, hogy a csapategységünk. Képesek vagyunk egymásért harcolni. Bárki kerül a pályára, százhúsz százalékot nyújt. A mi csapatunkat nem tizenegy játékos alkotja, a történet az egész keretről szól, és mindenki megmutatja, hogy fontos tagja a csapatnak” – zárta gondolatait Csóka Bálint.

Szánthó Regő visszatérés előtt

Szeptember közepén Szánthó Regő a 97. percben szerzett győztes gólt a Besztercebánya színeiben, azóta viszont sérülés miatt nem játszott. „Jó úton halad a felépülésem. Bízom benne, hogy a hétvégén, a Nagyszombat ellen már pályára léphetek. Nagyon rossz érzés a lelátóról nézni a mérkőzéseket. Remélem, már csak napok kérdése, és ismét segíthetek a csapatnak” – mondta lapunknak a magyar játékos, aki a találkozó után hosszasan beszélgetett korábbi dunaszerdahelyi csapattársaival és a DAC stábtagjaival.