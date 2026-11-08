A dunaszerdahelyi szív döntött a Kassa ellen

Ebben az idényben a Dunaszerdahely általában látványos, fölényes játékkal nyeri meg mérkőzéseit. Szombaton azonban az ötezer néző valami mást is láthatott: azt, hogy a sárga-kékek nemcsak futballozni tudnak, hanem rendkívüli karakterrel és mentális erővel is rendelkeznek.

Robert Klauss együttese újabb bizonyítékát adta annak, hogy akkor is képes győzni, amikor a mérkőzés nem a tervei szerint alakul. A hazaiakat ezúttal a dunaszerdahelyi szív, a hit és a csapategység vezette sikerre.

„Megint mosolyoghatunk. Remek érzés ez. Győztünk, annak ellenére, hogy a korábbi fordulókhoz képest egészen másképp alakult a mérkőzés” – mondta a Nemzeti Sportnak Csóka Bálint.

BOTLOTT A POZSONYI CSAPAT

A dunaszerdahelyiek már a kezdés előtt tudták, hogy a nagy rivális Slovan hazai pályán csak döntetlent játszott. „Ezt az információt felfoghattuk volna úgy is, hogy nyomás került ránk, vagy úgy is, hogy ajándékot kaptunk. Mi az utóbbit választottuk. Sokáig nem alakult jól számunkra a mérkőzés, de eszünkbe jutott, hogy a nyári Duna-kupán is vesztett helyzetből fordítottunk a Topolya ellen. Tudtuk, hogy van bennünk elég erő és minőség ahhoz, hogy most is sikerüljön. Türelmesek maradtunk, és a pályán is megmutatkozott az a munka és mentalitás, amelyet edzésről edzésre építünk.”

Bő negyedórával a vége előtt Robert Klauss pályára küldte Pavol Safrankót, a DAC egyik legnagyobb egyéniségét. A 31 éves támadó korábban már meghatározó játékosa volt a klubnak, több emlékezetes gólt szerzett sárga-kék mezben, köztük a Slovan elleni utolsó perces győztes találatát is. Azóta megfordult többek között a Sepsinél és az azerbajdzsáni BL-résztvevő Sabah FK csapatánál, majd súlyos térdsérülése után visszatért Dunaszerdahelyre.

SAFRANKO-GÓL 3451 NAP UTÁN

Tíz perc volt hátra a mérkőzésből, amikor Csóka Bálint tökéletesen ívelte a labdát a magas szlovák támadó fejére, aki védhetetlenül a kapu jobb oldalába juttatta a labdát.

„Sokat gyakoroljuk a befejezéseket, Palit pedig sokat dicsérem, mert az edzéseken is gyakran megtalálom hasonló helyzetekben, úgyhogy nagyon örülök, hogy most ismét sikerült őt megtalálnom” – mosolygott a hazaiak magyar ajkú játékosa

„Nehéz időszakon vagyok túl, amikor több időt töltöttem az edzőteremben, mint a futballpályán. Ez a gól egyfajta elégtétel számomra. A futball most azt mondta nekem: üdv újra itthon!” mondta mosolyogva lapunknak Pavol Safranko, aki kilenc és fél év, pontosabban 3451 nap után szerzett ismét gólt a DAC mezében.

Csóka Bálint szerint természetesen jó érzés ránézni a tabellára, s látni, hogy tíz pont az DAC előnye, de a csapat továbbra sem akar előreszaladni.

„Kellemes látvány, de tudjuk, hogy még nagyon sok mérkőzés van hátra. Nem gondolunk olyan dolgokra, amelyek még nem történtek meg. Azt viszont érezzük, hogy különleges csapatunk van. Ez a mérkőzés is megmutatta, hogy hátrányból is képesek vagyunk nyerni. Nagyon szép sorozatban vagyunk. Ez egy ajándék számunkra, ugyanakkor az ellenfelek is érzik, hogy lendületben vagyunk, és nem könnyű megállítani minket.”

RAMADAN ÁLOMGÓLJA

Akik otthon maradtak, bánhatják, mert a mérkőzés csúcspontja négy perccel a rendes játékidő vége előtt érkezett.

Az addig visszafogottabban futballozó Ammar Ramadan megmutatta, miért tartják a jelenlegi DAC egyik legfontosabb játékosának. Az alapvonal mellett két csellel tisztára játszotta magát, elindult befelé, majd 26 méterről elképesztő lövést küldött a bal sarokba. A találat minden bizonnyal az idény egyik legszebb gólja lesz.

A gól után felszabadultak az érzelmek. A szír válogatott játékos a lelátó felé rohant, ahol édesapja és felesége is helyet foglalt. Csapattársai, a stábtagok és az egész kispad utána futott. Pillanatok alatt hatalmas ünneplő kupac alakult ki a pálya szélén.

„Az érzéseimet szinte le sem tudom írni. Egy ilyen győzelem még édesebb, mintha 3–0-ra vagy 4–0-ra nyertünk volna. Ha folyamatosan győzöl, szükséged van az ilyen mérkőzésekre is, mert ezek mutatják meg igazán a csapat mentalitását és karakterét. Mindenki rengeteget dolgozik, és a futball most visszaadja ezt nekünk. Az ilyen meccseket soha nem felejti el az ember” – hangsúlyozta Ramadan.

MÉG NEM TÉMA BAJNOKI CÍM

Mivel a Slovan pontokat vesztett, a DAC előnye a táblázatban már két számjegyű. Tíz pont! A klub 122 éves történetében még soha nem fordult elő, hogy ilyen helyzetből várhatta volna a folytatást.

A DAC-nál ugyanakkor továbbra is higgadtan kezelik a helyzetet.

„Ma teljes mértékben figyelmen kívül hagyom a tabellát. Nem érdekel, mekkora az előnyünk. Ma csak ez a mérkőzés számít, és az a mentalitás, amellyel 3–2-re megnyertük a meccset. Ezt az érzést akarom kiélvezni. Edzőként és játékosként ezekért a pillanatokért dolgozol. Mindent beleadsz, majd a végén megnyered a meccset. Ennél jobb érzés nincs. Ma minden más lényegtelen” – jelentette ki Robert Klauss, a DAC mestere.

Az öltözőben ugyanakkor olyan futballisták is vannak, akik már megtapasztalták, milyen érzés bajnoki címet ünnepelni. Közéjük tartozik a már említett Pavol Safranko is, aki az előző idényben a Sabah FK játékosaként lett bajnok.

„Fontos mérkőzés volt, amelyet csapatként nyertünk meg. A siker alapja az volt, hogy valódi csapatként futballoztunk. De még korai a bajnoki címről beszélni. Ennek a klubnak mindig az élmezőnyben van a helye, de ismétlem: még csak november van” – fogalmazott Pavol Safranko.