Dione Housheer: Remélem, sok gólt dobok majd még a Győrben!

NŐI KÉZILABDA NB I

12. FORDULÓ

Győri Audi ETO KC–DVSC Skyline 36–26 (17–12)

Győr, Audi Aréna, 2437 néző. Vezette: Felhő, Öcsi

GYŐR: SAKO – HOVDEN 6, Housheer 4, Breistöl 2, Dulfer, Elver 3, VAN WETERING 5. Csere: S. Toft (kapus), BOUKTIT 8, Th. Rushfeldt Deila 1, Stanko 3 (2), Brattset Dale 1, De Paula, ZÁKÁNYI 3. Edző: Per Johansson

DEBRECEN: Placzek – Toublanc-Nicolas 4 (2), Kobylinska 3 (2), Hámori 2, TÓVIZI 3, IVANCOK-SOLTIC 6 (2), VÁMOS M. 3. Csere: Jovovics, Juhász Kata 3, Ratalics 1, Magyar F. 1, Baranyi. Edző: Szilágyi Zoltán

Az eredmény alakulása. 4. perc: 1–3. 8. p.: 4–4. 9. p.: 7–4. 16. p.: 12–7. 26. p.: 15–9. 32. p.: 20–12. 41. p.: 23–17. 45. p.: 25–20. 51. p.: 30–22. 55. p.: 33–23

Kiállítások: 10, ill. 8. perc

Hétméteresek: 2/2, ill. 8/6

MESTERMÉRLEG

Per Johansson: – Remek kézilabdát játszottunk, kitűnő védekezés mellett megvoltak a lehetőségeink és a helyzeteink is. A Debrecen első sora erős, ezért elégedettek lehetünk az eredménnyel. Hosszú és nehéz időszakon vagyunk túl, amelyben veretlenek maradtunk.

Szilágyi Zoltán: – Egyértelmű volt a hazai győzelem, az ETO uralta a mérkőzést. Kishitűek voltunk, nem az elvárható sebességgel játszva futottunk az eredmény után. A szünet után próbáltunk játékban maradni, ekkor már több pozitívumot mutatott a csapat.