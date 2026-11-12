Tóvizi Petra: Sajnálom, hogy nem sikerült szorosabb meccset játszani, vagy meglepetést okozni

KAISER TAMÁSKAISER TAMÁS
2026.11.12. 07:20
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Tóvizi Petra (13) nagyot harcolt a győri játékosokkal (Fotó: Török Attila)
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kézilabda női kézilabda DVSC Skyline Győri Audi ETO KC Tóvizi Petra
A DVSC Skyline tízgólos vereséget szenvedett a Győri Audi ETO KC otthonában. A találkozó után a Loki beállója elmondta, rég nem látott sérüléshullám sújtja a csapatot, az ETO pedig kíméletlenül kihasználta a hibáikat. Tóvizi Petra a győriek helyzete kapcsán elárulta, reméli, hamar megoldódnak a klub problémái.

NŐI KÉZILABDA NB I
12. FORDULÓ
Győri Audi ETO KCDVSC Skyline 36–26 (17–12)
Győr, Audi Aréna, 2437 néző. Vezette: Felhő, Öcsi
GYŐR: SAKO – HOVDEN 6, Housheer 4, Breistöl 2, Dulfer, Elver 3, VAN WETERING 5. Csere: S. Toft (kapus), BOUKTIT 8, Th. Rushfeldt Deila 1, Stanko 3 (2), Brattset Dale 1, De Paula, ZÁKÁNYI 3. Edző: Per Johansson
DEBRECEN: Placzek – Toublanc-Nicolas 4 (2), Kobylinska 3 (2), Hámori 2, TÓVIZI 3, IVANCOK-SOLTIC 6 (2), VÁMOS M. 3. Csere: Jovovics, Juhász Kata 3, Ratalics 1, Magyar F. 1, Baranyi. Edző: Szilágyi Zoltán
Az eredmény alakulása. 4. perc: 1–3. 8. p.: 4–4. 9. p.: 7–4. 16. p.: 12–7. 26. p.: 15–9. 32. p.: 20–12. 41. p.: 23–17. 45. p.: 25–20. 51. p.: 30–22. 55. p.: 33–23
Kiállítások: 10, ill. 8. perc
Hétméteresek: 2/2, ill. 8/6
MESTERMÉRLEG
Per Johansson: – Remek kézilabdát játszottunk, kitűnő védekezés mellett megvoltak a lehetőségeink és a helyzeteink is. A Debrecen első sora erős, ezért elégedettek lehetünk az eredménnyel. Hosszú és nehéz időszakon vagyunk túl, amelyben veretlenek maradtunk.
Szilágyi Zoltán: – Egyértelmű volt a hazai győzelem, az ETO uralta a mérkőzést. Kishitűek voltunk, nem az elvárható sebességgel játszva futottunk az eredmény után. A szünet után próbáltunk játékban maradni, ekkor már több pozitívumot mutatott a csapat.

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