Női kézi: az FTC kapusa átgondolná a helyzetét, ha a klub versenyképessége veszélybe kerülne

L. M.L. M.
2026.11.13. 15:11
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Anna Kristensen jól érzi magát az FTC-nél (Fotó: Dömötör Csaba)
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Anna Kristensen FTC női kézilabda Győri Audi ETO KC
A dán Ekstra Bladetnek adott interjút az FTC-Toyota Kovács kapusa, Anna Kristensen. A dán válogatott játékosa kiemelte, boldog az FTC-ben, azonban ha a januártól érvénybe lépő adózási változások veszélyeztetik a klub versenyképességét, akkor át kell gondolnia a helyzetét.

Korábban beszámoltunk arról, hogy a magyar kormány 2027-től megváltoztatja az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást (ekho), és a hivatásos sportolók is évi 60 millió forintig tudnak ebben a formában adózni. Ezen változás, és a Győri Audi ETO KC körül kialakult helyzet kapcsán készített interjú a dán Ekstra Bladet a Ferencváros kapusával, Anna Kristensennel. 

„Ez a klubot érinti, és ők foglalkoznak is a kérdéssel. Már az elején egyértelművé tették, hogy ez az ő felelősségük, nem a miénk” – nyilatkozta dán játékos a lapnak, amikor az ekhót érintő változásokról kérdezték. Hozzátette, a játékosok eddig semmilyen negatív hatást nem tapasztaltak és a klub is nyíltan kommunikál feléjük. 

Kristensen arról is beszélt, hogy jól érzi magát a Ferencvárosnál, azonban ha a klub versenyképessége veszélybe kerülne, átgondolná a helyzetét: „A mostanin kívül még egy idényre szól a szerződésem. Ha pedig a klub hirtelen források nélkül maradna, akkor bizony át kell gondolnom a dolgokat”.

A dán lap úgy fogalmaz, hogy az adózást érintő változások aggodalmat váltanak ki, azzal kapcsolatban, hogy számos nemzetközi sztárjátékos távozhat az országból. Kristensen azonban továbbra is nyugodt marad: „Nos, valójában nem olyan drámai a helyzet. Végig tudtuk, hogy új kormány van, amely változtatásokat tervez a sportklubokat illetően. Ráadásul az eddig bevezetettek minket közvetlenül nem érintenek. Jelenleg mindannyian megkapjuk a fizetésünket, szóval nincs semmi gond – számomra semmi sem változott”.

„Nem tudom megváltoztatni a magyar jogszabályokat, ezért teljesen nyugodt maradok, egyszerűen ahhoz igazodom, amit a klub mond” – zárta le az interjút a kapus.

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A közlemény szerint a magyar sport működését hosszú éveken át meghatározó támogatási rendszer megváltozása a klubot rendkívüli gazdasági kihívás elé állítja.

Januártól a sportolók is az ekhót választókra általában vonatkozó szabályok szerint adóznak

Ezentúl a profi sportolók is évi hatvanmillió forintig tudnak az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás szerint adózni.

 

Anna Kristensen FTC női kézilabda Győri Audi ETO KC
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