Női kézi: az FTC kapusa átgondolná a helyzetét, ha a klub versenyképessége veszélybe kerülne

Korábban beszámoltunk arról, hogy a magyar kormány 2027-től megváltoztatja az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást (ekho), és a hivatásos sportolók is évi 60 millió forintig tudnak ebben a formában adózni. Ezen változás, és a Győri Audi ETO KC körül kialakult helyzet kapcsán készített interjú a dán Ekstra Bladet a Ferencváros kapusával, Anna Kristensennel.

„Ez a klubot érinti, és ők foglalkoznak is a kérdéssel. Már az elején egyértelművé tették, hogy ez az ő felelősségük, nem a miénk” – nyilatkozta dán játékos a lapnak, amikor az ekhót érintő változásokról kérdezték. Hozzátette, a játékosok eddig semmilyen negatív hatást nem tapasztaltak és a klub is nyíltan kommunikál feléjük.

Kristensen arról is beszélt, hogy jól érzi magát a Ferencvárosnál, azonban ha a klub versenyképessége veszélybe kerülne, átgondolná a helyzetét: „A mostanin kívül még egy idényre szól a szerződésem. Ha pedig a klub hirtelen források nélkül maradna, akkor bizony át kell gondolnom a dolgokat”.

A dán lap úgy fogalmaz, hogy az adózást érintő változások aggodalmat váltanak ki, azzal kapcsolatban, hogy számos nemzetközi sztárjátékos távozhat az országból. Kristensen azonban továbbra is nyugodt marad: „Nos, valójában nem olyan drámai a helyzet. Végig tudtuk, hogy új kormány van, amely változtatásokat tervez a sportklubokat illetően. Ráadásul az eddig bevezetettek minket közvetlenül nem érintenek. Jelenleg mindannyian megkapjuk a fizetésünket, szóval nincs semmi gond – számomra semmi sem változott”.

„Nem tudom megváltoztatni a magyar jogszabályokat, ezért teljesen nyugodt maradok, egyszerűen ahhoz igazodom, amit a klub mond” – zárta le az interjút a kapus.