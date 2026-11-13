Kiss György: Van, amikor a tanítványunktól is lehet tanulni

B. M. utanpotlassport.huB. M. utanpotlassport.hu
2026.11.13. 16:19
null
Címkék
Kiss György kezilabda FTC Mestermunka utánpótlás utánpótlássport
A Magyar Edzők Társaságával együttműködésben indított Mestermunka című sorozatunkban az utánpótlásedzői szakmát szeretnénk közelebb hozni olvasóinkhoz a legkiválóbb trénerek portréival. Ezen a héten Kiss György kézilabdaedzőt mutatjuk be, aki évtizedeken keresztül irányította a Ferencvárosi TC korosztályos csapatait, és az idén nyáron kinevezték a zöld-fehér klub sok fiatallal felálló felnőttegyüttesének kispadjára.

„Ötödikes-hatodikos koromban egy évet már kézilabdáztam a Fradiban, aztán néhány másik sportágat is kipróbáltam: fociztam, vízilabdáztam, atletizáltam – mondta a kezdetekről Kiss György, a Ferencváros edzője. – Aztán tizennégy évesen visszatértem a kézilabdához, és az ifjúsági, valamint a juniorválogatottat megjárva egészen az felnőtt NB I-ig jutottam.”

Az FTC-től viszonylag fiatalon 29 évesen edzői...

tovább olvasom az utanpotlassport.hu-n

Kiss György kezilabda FTC Mestermunka utánpótlás utánpótlássport
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Kosár: „Nagy kihívás az U20-as válogatottat vezetni” – Nenad Markovics

Utánpótlássport
2 órája

Magyar rangadó az osztrák hokiligában – második felvonás

Jégkorong
7 órája

Kosár: ők voltak a legjobb U20-as fiatalok eddig az NB I/A-csoportban

Utánpótlássport
22 órája

Úszás: Antal Dávid „hátára vette” Kós Hubert csúcsát

Utánpótlássport
2026.11.11. 17:20

Vívás: Grósz Roland megőrizné helyét a junior tőrválogatottban

Utánpótlássport
2026.11.11. 16:11

U21: Telkiben készül az új válogatott

Utánpótlássport
2026.11.11. 11:08

Ökölvívás: ha nincs balegyenes, fényesebb az érem?

Utánpótlássport
2026.11.11. 09:00

Dibusz Dénes: Ha nem lesz több válogatott meccsem, együtt tudok élni vele

Magyar válogatott
2026.11.11. 07:19