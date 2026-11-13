Kiss György: Van, amikor a tanítványunktól is lehet tanulni

„Ötödikes-hatodikos koromban egy évet már kézilabdáztam a Fradiban, aztán néhány másik sportágat is kipróbáltam: fociztam, vízilabdáztam, atletizáltam – mondta a kezdetekről Kiss György, a Ferencváros edzője. – Aztán tizennégy évesen visszatértem a kézilabdához, és az ifjúsági, valamint a juniorválogatottat megjárva egészen az felnőtt NB I-ig jutottam.”

Az FTC-től viszonylag fiatalon 29 évesen edzői...

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