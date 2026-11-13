Indul az Aktívan a műjégpályán program!

A Belügyminisztérium sportért felelős államtitkára Aktívan a műjégpályán címmel a 2026/2027-es szezonban Magyarországon műjégpályát üzemeltető szervezetek részére egész napos, családi, közösségi szabadidősport rendezvények megvalósításának támogatására, az aktív életmód népszerűsítése érdekében programot hirdetett.

A program célja, hogy a téli időszakban könnyen elérhető közösségi mozgáslehetőséget biztosítson, a közös sportélmény révén népszerűsítse a téli sportokat és a rendszeres testmozgást, ösztönözze a kezdők, fiatalok, gyermekes családok és a hozzáférési nehézséggel érintett családok korcsolyázással való találkozását, szervezett program keretén belül.

A támogatás feltételei

A Program kizárólag a legalább 450 négyzetméternagyságú műjégpálya üzemeltető szervezetek részére nyújt támogatást.

üzemeltető szervezetek részére nyújt támogatást. A Támogatást igénylő támogatott műjégpályánként legalább kettő ingyenes, nyilvános, családi sporteseményt köteles megvalósítani. A sportesemény minimális programideje 6 óra , több egymást követő aktív blokkal és tervezett jégkarbantartási szünetekkel.

köteles megvalósítani. A , több egymást követő aktív blokkal és tervezett jégkarbantartási szünetekkel. Az eseményeknek a szokásos közönségkorcsolyázáson túlmutató, szervezett szakmai tartalmat kell kínálni. A kötelező szakmai program keretében minden eseményen legalább kettő, egyenként minimum 30 perces, megfelelő sportszakmai végzettséggel rendelkező oktató vagy sportszakember (a továbbiakban együtt: szakember ) által vezetett kezdő korcsolyafoglalkozást kell biztosítani. A foglalkozások időpontjait az esemény meghirdetésekor előzetesen közzé kell tenni.

minden eseményen legalább kettő, egyenként minimum 30 perces, megfelelő sportszakmai végzettséggel rendelkező oktató vagy sportszakember (a továbbiakban együtt: ) által vezetett kezdő korcsolyafoglalkozást kell biztosítani. A foglalkozások időpontjait az esemény meghirdetésekor előzetesen közzé kell tenni. A program kötelező elemei : kezdőknek szóló, szakember által vezetett korcsolyaoktatás, közös családi ügyességi játékok és mozgásos kihívások. A program opcionális elemei : téli sportági bemutató és azok kipróbálása, közös bemelegítés, illetve a rendszeres mozgást ösztönző rövid tájékoztató. A bemutatók és kísérőprogramok a résztvevők aktív bevonását szolgálják.

: kezdőknek szóló, szakember által vezetett korcsolyaoktatás, közös családi ügyességi játékok és mozgásos kihívások. A : téli sportági bemutató és azok kipróbálása, közös bemelegítés, illetve a rendszeres mozgást ösztönző rövid tájékoztató. A bemutatók és kísérőprogramok a résztvevők aktív bevonását szolgálják. Az esemény legalább 6 órás programideje alatt valamennyi érdeklődő számára térítésmentesen kell biztosítani a belépést , a pályahasználatot és a kötelező szakmai programokon való részvételt. A részvétel kizárólag a pálya biztonságos befogadóképességére tekintettel, előzetesen közzétett, egységes feltételekkel korlátozható; az ingyenesség nem szűkíthető meghatározott személyekre, zártkörű meghívotti körre vagy limitált darabszámú ingyenes belépőre.

valamennyi érdeklődő számára , a pályahasználatot és a kötelező szakmai programokon való részvételt. A részvétel kizárólag a pálya biztonságos befogadóképességére tekintettel, előzetesen közzétett, egységes feltételekkel korlátozható; az ingyenesség nem szűkíthető meghatározott személyekre, zártkörű meghívotti körre vagy limitált darabszámú ingyenes belépőre. Az eseményeknek kötelezően tartalmazniuk kell a 2026. december 12. napján országosan megrendezésre kerülő „Műjégpályák napja” alkalmat.

alkalmat. Támogatott műjégpályánként az összesített korcsolyázói létszámnak el kell érnie a 700 főt . A kötelező létszám teljesítésébe legfeljebb négy különböző naptári napon megvalósított esemény résztvevői számíthatók be. Különböző műjégpályák résztvevői létszáma nem vonható össze. Egy személy egy eseménynapon egyszer számítható be a létszámba.



A támogatás forrása, az igényelhető támogatás mértéke, intenzitása

. A be. Különböző műjégpályák résztvevői létszáma nem vonható össze. Egy személy egy eseménynapon egyszer számítható be a létszámba. A támogatás Magyarország 2026. évi központi költségvetésének terhére, hazai finanszírozásból kerül biztosításra.

A támogatás vissza nem térítendő, egy összegben, előlegként kerül folyósításra.

Az igényelhető támogatás maximum 2.000.000 forint .

. A támogatásintenzitás: 100% .

. A támogatási maximum az egy Kedvezményezett által az összes eseményére igényelt támogatás együttes összegére vonatkozik.

A korcsolyázáshoz kapcsolódó kis értékű tárgyi eszközök esetében az eszközbeszerzés költsége nem haladhatja meg az igényelt támogatás 10%-át.

A december 1. és 2027. február 28. közötti események támogatását célzó program regisztrációs határideje november 24., a pályázatok benyújtási határideje november 26. További részletek a programmal, az annak megvalósítást célzó pályázattal kapcsolatban – ide értve a támogatást igénylők lehetséges körét, az elszámolható költségeket, a támogatási kérelem benyújtásának módját, a kérelem műszaki-szakmai szempontjait, a kérelem elbírálását, a támogatás biztosításának feltételeit, a benyújtandó dokumnetumokat, pénzügyi elszámolást, határidőket, kapcsolattartás módját – itt olvashatók!