Egyezséggel zárulhat Kőrösi Ágnes fegyelmi ügye

Vasárnap hirdette ki a tollaslabda-szövetség a decemberi vegyes csapat Európa-bajnokság résztvevőinek névsorát, amelyben a következők szerepelnek: Mesterházy Milán, Horváth Csanád, Kis-Kasza Miklós, Tóth Kristóf (férfiak), Sándorházi Vivien, Hart Petra, Szabó Zsófi (nők). A közlemény ezt követően hosszasan taglalja, hogy a női ranglistán második versenyző neve miért nincs ott a névsorban. Nevet nem említ, de nem nehéz kitalálni, hogy a világbajnoki és Európa-bajnoki induló Kőrösi Ágnesről van szó.

A közleményben arról is szó esett, „hogy a játékos a 2024-es támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeit nem teljesítette”, s erről májusban egyeztettek vele és klubja, a TFSE képviselőjével. A szövetség szerint azonban a vállaltak – többek között a húsz junior­edzés – szeptember végéig történő végrehajtása a mai napig nem történt meg. Az MTLSZ főtitkára ezért szeptember 29-én írásban, emlékeztető levelében ismételten kérte a vállaltak teljesítését, és egyúttal emlékeztette a játékost, hogy a szövetség addig nem számít rá a válogatott keretben, amíg a hozzáállása a csapathoz, a szövetséghez, valamint a kapcsolata a vezetőedzővel nem rendeződik együttműködő szintre.

Az esettel kapcsolatban lapunk megkereste Kőrösi Ágnest és klubját, a TFSE-t is, elmondták, hogy szerdán személyesen tárgyalnak a szövetség képviselőivel, addig azonban nem nyilatkoznak, és a türelmünket kérték.

Csütörtökön a TFSE közleményt adott ki, amely alapján úgy tűnik, sikerült egyezségre jutnia a két félnek. „Megállapodás született, miszerint Kőrösi Ágnes vállalja, hogy 2024 óta húzódó szakmai kötelezettségeit 2026. december 15-ig teljesíti, amiben a szövetség is partner. Fontos rögzíteni, hogy sportolónk a 2025. évi és a 2026. évi támogatásához kapcsolódó szakmai feladatait már teljesítette, egyedül a 2024. év kapcsán van elmaradása” – majd azt is leszögezi, hogy kiemelten fontosnak tartja a fennálló személyi ellentétek feloldását, de valós vagy vélt sérelmek nem lehetnek az okai annak, hogy a legfontosabb kérdések ne a pályán dőljenek el. Ezért kéri, hogy a szövetség vizsgálja meg a lehetőségét a sportoló válogatottba kerülésének.

A helyzet azért érdekes, mert már zajlik a harc a Los Angeles-i olimpiára jutásért. A sportágban Magyarországot várhatóan legfeljebb egy versenyző képviselheti, és erre Kőrösi Ágnesnek, illetve az Európa-bajnoki bronzérmes Sándorházi Viviennek van a legnagyobb esélye. Versengésükbe beleszámítanának a decemberi vegyes csapat Európa-bajnokság eredményei is, azonban ha Kőrösi ezen nem indulhat, szinte behozhatatlan hátrányba kerül riválisával szemben.