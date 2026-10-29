A gólgyártástól az üzletbirodalomig – a kétmilliárd dolláros CR7-modell

Újabb mérföldkőhöz érkezett Cristiano Ronaldo, ezúttal azonban nem a futballpályán, hanem a globális sportpiacon és az üzleti világban. A Forbes magazin legfrissebb pénzügyi összesítése szerint az Al-Naszr 41 éves portugál klasszisa lett a világ első aktív sportolója, akinek karrierje során szerzett bruttó bevétele átlépte a kétmilliárd dolláros határt – egészen pontosan 2.09 milliárdról ír a lap. Az ötszörös aranylabdás ikon ezzel nem csupán egyedülálló sportolói pályafutása csúcsára ért fel, hanem olyan globális üzleti vállalkozást épített ki, amilyenre korábban még nem volt példa.

A GLOBÁLIS FUTBALLPIACI TÉRKÉP ÁTRENDEZÉSE

Bár már az európai topklubokban – Manchester United, Real Madrid, Juventus – is a világ legjobban fizetett labdarúgói közé tartozott, a kétmilliárd dolláros álomhatár átlépéséhez a szaúdi szerződése adta meg a végső, mindent eldöntő lökést. Kétezerhuszonhárom elején igazolt az Al-Naszr együttesébe, és az akkor sokakat meglepő lépésével nem csupán a saját zsebébe irányított korábban elképzelhetetlen összegeket, hanem alapjaiban rendezte át a közel-keleti és a globális futballpiac gazdasági térképét.

Minden idők legjobb aranylabdása Az UEFA és a France Football közösen létrehozta a BOAT-díjat, amely minden idők legjobb aranylabdását ismeri el azok közül, akik legalább kétszer megnyerték a díjat. A szurkolók egy euróért szavazhattak (közülük két jegyet kisorsolnak a 2027-es Aranylabda-gálára), az első helyen Cristiano Ronaldo 2008-as sikere végzett, megelőzve Lionel Messi 2012-es diadalát. Az ötszörös győztes portugálnak ez volt az első Aranylabdája, még a Manchester United játékosaként kapta meg. (J. Á.)

A Forbes adatai szerint az elmúlt tizenkét hónapban megközelítőleg háromszázmillió dolláros rekordösszegű éves bevételt könyvelhetett el, amellyel sorozatban negyedik éve, az utóbbi tizenhárom esztendőt tekintve pedig tizenkettedszer vezeti a világ legjobban kereső labdarúgóinak listáját – összevetésképpen: a második helyezett Lionel Messi „csak” 145 millió dollárt tehetett zsebre tavaly. Ebből a csillagászati összegből az Al-Naszrtól kapott fizetése – a pályán nyújtott teljesítményért járó bónuszokat is beleértve – mintegy 250 millió dollárt tesz ki, köszönhetően az évi kétszázmillió dollár feletti alapbért garantáló rijádi megállapodásának.

A fennmaradó, mintegy ötvenmillió dolláros részt a globális és helyi kereskedelmi partnerségek adják. Ahogyan azt a közel-keleti gazdasági folyamatokat elemző Gulf News sportüzleti jelentése is kiemeli, a szaúdi állami háttérrel megtámogatott szerződés tökéletesen kiegészíti a játékos egyedülálló személyes márkáját. Jelenléte garantálja a globális médiafigyelmet a szaúdi ligának és magának az országnak, miközben a rijádi kormány turisztikai és imázspromóciói közvetlen gazdasági katalizátorként pörgetik a bevételeit.

NS-SZAKÉRTŐ – SZABADOS Gábor, sportközgazdász Szabados Gábor Egyértelmű tendencia, hogy a profi sportolók egyre jelentősebb szponzori bevételekre tesznek szert. A fiatalabbak esetén az ismertség és a követők hiánya miatt még kisebb a szponzori támogatás és nagyobb a sportból beáramló, míg az idősebbek, mint Cristiano Ronaldo vagy Lionel Messi esetében időnként a fordítottja érvényesül. Ronaldo szaúdi fizetése torzítja a képet, de Roger Federernél vagy LeBron Jamesnél is látszik, pályafutásuk végén már inkább a reklámbevételekre támaszkodnak, nem feltétlenül a sportteljesítményükre. Hány embert érnek el a közösségi médiában, mekkora a brandjük, amelyhez csatlakozni lehet. Vannak kivételek, például Lamine Yamal, de Kylian Mbappé is viszonylag fiatalnak számít. Végignézve a sztársportolók közösségimédia-oldalait, eléggé egyértelmű, hogy nem ők maguk készítik a fotókat, videókat, üzeneteket, ezért a médiastábok felelnek. Érdekes példa Szoboszlai Dominiké, amikor tavaly összeszólalkozott Arda Gülerrel – kissé kilátszott az ember a médiastáb mögül, rögtön tűz lett belőle. Gyakran teszik fel a kérdést a sport, a futball kapcsán: mikor durran ki a lufi? Ez nem lufi! Teljesen valós piaci alapja van annak, hogy folyamatosan növekednek a bevételek. Az emberek kimennek a meccsekre, előfizetnek a sportcsatornákra, megveszik a hivatalos termékeket. Az észak-amerikai mellett még mindig lehet új piacokat bevonni Ázsiában, Afrikában. Ameddig nő a kereslet, a bevétel is több lesz. Magyarként elképesztő jegyárakkal szembesülünk a nemzetközi sporteseményeken, és akkor még nem parkoltunk, nem ettünk-ittunk semmit. Tetemes összegeket költenek el az emberek a sportra, ez a fogyasztói kereslet mozgatja a piacot.

ÉLETRE SZÓLÓ SZERZŐDÉS SPORTSZERGYÁRTÓVAL

Mindazonáltal a kétmilliárd dolláros mérföldkő elérése elképzelhetetlen lett volna a pályán kívül felépített, tudatosan és erősen diverzifikált üzleti birodalom nélkül, amelyben a profit jelentős része függetlenedett az aktuális sportolói formától. A pályán kívüli birodalom alapját a Nike-val 2016-ban megkötött, élethosszig tartó szponzori szerződés jelenti (Michael Jordan és LeBron James után harmadik sportolóként írhatta alá a megállapodást), amely a Football Leaks kiszivárogtatása szerint évente 16.2 millió dollárt garantál a játékosnak, de a bónuszokkal egyes években meghaladta a húsz­millió dollárt is.

A bevételek másik jelentős pillére a saját névre keresztelt CR7 márka, amely az évek során rendkívül széles termékpalettát lefedő divat- és életmódbranddé nőtte ki magát. A CR7 név alatt futó prémium-alsó­nadrágok, -ingek, -cipők, -szemüvegek és -parfümök globális értékesítési hálózaton keresztül generálnak folyamatos profitot. Cristiano Ronaldo nem elégedett meg a nevének licencelésével, aktív tulajdonosként és döntéshozóként vesz részt a gyártási és marketing­folyamatokban is.

A divatipar mellett a klasszikus befektetési szektorban is megjelent: a portugál Pestana Hotel Grouppal közösen alapított Pestana CR7 szállodalánc mára igazi nemzetközi prémiumhálózattá vált, s olyan globális csomópontokon működtet luxusszállodákat, mint Madrid, New York (Times Square), Marrákes, Lisszabon és a futballista szülővárosa, Funchal. Az ingatlanpiaci és turisztikai jelenlét, kiegészülve a hajbeültetési klinikákban szerzett érdekeltségeivel, valamint a portugál Medialivre médiacsoportban nemrégiben vásárolt tulajdonrészével, hosszú távú és értékálló stabilitást biztosít a teljes üzleti portfóliónak.

Kétszázmillió dollárnál is többet keres évente a szaúdi Al-Naszrnál – és ez csak az alapbére (Fotó: AFP)

Fotó: AFP

Lionel Messi csak harmadik a sportolók idei kereseti listáján, egy mexikói ökölvívó is megelőzi A Forbes 2026 májusában összegyűjtötte a világ ötven legjobban kereső sportolóját a naptári évben. Ők összesen 4.1 milliárd dollárt (1348 milliárd forint) keresnek, ami ugyan felfoghatatlan összegnek tűnik, nyolc év óta először nem növekedést könyvelhettek el, 4.2 milliárdról csökkent nagyjából százmillió dollárral. Ebből egyébként hárommilliárd dollár a pályán, ringben és egyéb küzdőtéren nyújtott teljesítményért járó fizetés, a többi 1.1 milliárd különböző reklámszerződésekből, megjelenésekből, képi jogokból áll össze. Természetesen Cristiano Ronaldo neve szerepel a lista élén, sorozatban negyedszer utasított maga mögé mindenkit (ez szoros összefüggésben állhat azzal, hogy a negyedik évét tölti Szaúd-Arábiában). A top ötvenben 18 ország és nyolc sportág található, az NBA költségplafonjának növekedése miatt a lista negyven százalékát kosárlabdázók adják. A portugál csatárlegenda az idén háromszázmillió dollárt keres, ebből 235 millió dollárt az Al-Naszrtól kap, hatvanötmillió dollárt pedig a pályán kívüli tevékenységével gyűjt össze. A mexikói ökölvívó, Canelo Álvarez a második, Ronaldóhoz képest tetemes lemaradással, 170 millió dollárral. Érdekesség, hogy a sportból származó bevétele 160 millióra rúg, az azon kívül tízmillióra, pedig benzinkútláncot és ruhamárkát is működtet. Újabb labdarúgó következik, Lionel Messi 140 millió dollárral a harmadik. Még az Egyesült Államok kirakatcsapatában sem engedhetnek meg olyan fizetést, mint Szaúd-Arábiában, fele-fele arányban áll össze a pályán belüli és azon kívüli keresete. Minden idők egyik legjobb kosárlabdázója, LeBron James Cristiano Ronaldóval párhuzamosan rendkívül hosszú ideig magas színvonalon űzi a sportágát. Másfél hónap különbséggel születtek, és nemcsak a pályán bírják sokáig, hanem az üzleti életben is nagyon korán rájöttek, mennyire fontos az érvényesülés. Ő 137.8 millió dollárral a negyedik, ebből 85 milliót a pályán kívül keres meg. Sokatmondó, hogy a pályafutását végigkövető újságíró, Brian Windhorst A LeBron-vállalat címmel könyvet is írt a legendás játékos üzleti és pénzügyi birodalmáról. A labdarúgók közül Karim Benzema a nyolcadik, Kylian Mbappé a 12., Erling Haaland a 19., Vinícius Júnior a 34., Mohamed Szalah pedig a 47. Meglepő lehet, hogy az alapvetően a gazdagok sportjának tartott tenisz csak két sportolóval képviselteti magát: az elmúlt évek két legjobb játékosa, a hétszeres Grand Slam-bajnok spanyol Carlos Alcaraz 61.5 millió dollárral a 32., olasz riválisa, az ötszörös GS-győztes Jannik Sinner 54.6 millió dollárral az utolsó helyen csúszott be az ötvenes listára. (M. D.)

ELKÉPESZTŐ ÖSSZEG EGYETLEN SZPONZORÁLT POSZTÉRT

A CR7-birodalom pénzügyi motorját ma már jelentős részben a digitális térben fenntartott, példa nélküli globális figyelem hajtja. Cristiano Ronaldo a világon az első, aki átlépte az egymilliárdos összesített követőszámot a közösségi média platformjain. Ebből a bázisból az InsTrack elemzései szerint a legfontosabb pillér az Instagram, ahol a portugál klasszis követőtábora már megközelítette a 680 millió felhasználót, amivel első helyen áll a bolygón.

Ez az elérés pedig közvetlen aranybánya: a HypeAuditor marketing-adatbázis kimutatásai alapján egyetlen szponzorált posztjának kereskedelmi értéke meghaladja a hárommillió dollárt, legyen szó egészségügyi és táplálkozástudományi vállalatról, samponról vagy luxusórákat gyártó cégről. A digitális dominanciát a „UR · Cristiano” YouTube-csatorna 2024-es elindítása koronázta meg, amely a Guinness World Records hivatalos adatai szerint világrekordot döntött azzal, hogy az első 24 órában csaknem húszmillió feliratkozót vonzott be. A platformok monetizációja garantálja, hogy az imázsa önmagában is évi több tízmillió dolláros tiszta profitot termeljen.

A Pestana CR7 szállodalánc nemzetközi prémium hálózattá nőtte ki magát (Fotó: Getty Images)

Végül, de nem utolsósorban fontos tisztázni, hogy a kétmilliárd dollár a labdarúgó karrierje során szerzett bruttó bevételeket jelenti. A Forbes gazdasági elemzései szerint az adók, ügynöki díjak és egyéb levonások után a tényleges nettó magánvagyona jelenleg 1.2 milliárd dollár körül mozog. A gazdasági lap előrejelzései szerint a bruttó bevételei a szaúdi szerződés 2027 júniusi kifutásakor elérik a 2.39 milliárd dollárt – miközben Lionel Messi várhatóan jövő év végén lépi át a kétmilliárdos küszöböt –, amikorra feltehetően eléri az ezergólos álomhatárt, amellyel újabb lendületet vehet immár véglegesen a civil élet felé.