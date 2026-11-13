Négy magyar a férfi kardozók kairói világkupaversenyének főtábláján

Tóth Bertalan hamar társult a két kiemelthez, Rabb Krisztiánhoz és Szilágyi Áronhoz Kairóban: a fiatal vívó a kardozók vk-viadalának pénteki selejtezőjében minden ötös asszóját megnyerte a csoportkörben, így egyből főtáblára jutott.

Bíró Huba kiesett a verseny ugyanezen szakaszán, maradt öt magyar, s nekik két-két tizenötös asszót kellett nyerniük ahhoz, hogy a főtáblán folytathassák. Péch Kornél kivételével mindannyiuk kapcsán úgy módosult az előző mondat, hogy kellett volna nyerniük…

Sajnos, a búcsúzók között ott volt Szatmári András is – 2017 egyéni világbajnoka a június kontinensviadalon versenyzett legutóbb.

A szombati főtáblán a férfiak között tehát négy magyar (Rabb, Szilágyi, Tóth B. és Péch K.) köthet be, míg a hölgyeknél csak világbajnokkal „támadunk”, hiszen Battai Sugár, Szűcs Luca, Spiesz Anna kiemeltként csak a 64 között kezd, melléjük a csütörtöki selejtezőből Márton Anna és Katona Renáta társult.

VILÁGKUPAVERSENY, KAIRÓ

KARD

EGYÉNI

FÉRFIAK

A csoportmérkőzéseken

Rabb, Szilágyi (kiemeltek), Tóth B. 6 győzelem/0 vereség, Szatmári 4/2, Péch K. 4/2, Dallos 4/2, Papp Zs. 3/3, Vigh 3/3, Bíró H. 1/5

A 96 közé jutásért

Szatmári–Pozdnyakov (orosz) 15:14, Péch K.–Kaczkowski (lengyel) 15:9, Dallos–Zsailbaj (kazah) 15:9, Papp Zs.–Bohovin (ukrán) 15:5, Josida (japán)–Vigh 15:7

A 64 közé jutásért

Péch K.–E. Dragomir (román) 15:14, Paturzo Gonzalez (amerikai)–Szatmári 15:4, G. Dragomir (román)–Papp Zs. 15:14, Fraboulet (francia)–Dallos 15:11