„Egy játékos kivételével mind készen állunk” – a grúz kapitány a Magyarország elleni NL-meccs előtt

„Egy éles szem kiszúrhatja kezem nyomát a csapat játékán, de még több időre van szükségünk ahhoz, hogy úgy játsszunk, ahogyan szeretném. Régóta dolgozom ezekkel a srácokkal, több játékossal ifjúsági Európa-bajnokságon is jártam, kicsit sem szokatlan a közös munka” – kezdte Szvanadze, aki az utánpótláscsapatok irányítását követően a lehető legnagyobb feladatot kapta meg Willy Sagnol szeptemberi menesztése után a grúz futballban.

„Fontos, hogyan fejezzük be ezt a Nemzetek Ligája-sorozatot. Fontos, mert nézzük az eredményeket, jobban akarunk teljesíteni, de pszichológiailag is jót tenne a sikerélmény. Győztes mentalitású játékosokat akarok látni a pályán. Amióta itt vagyok, sokat beszélek velük a futball mentális oldaláról, tudják ők is, hogy vannak hullámvölgyek ebben a sportban, de éppen az a szép benne, hogy mindig ki lehet belőlük mászni. Persze szeretnénk, ha nemcsak fejben, hanem taktikailag is tudnánk, mit kell tennünk” – folytatta, majd kitért a keret tagjainak egészségi állapotára.

„Kvarachelia ugyebár hiányzik, nem lehet velünk, de a keret tagjai közül is többeknek adódtak problémái. Szerencsére már fittek vagyunk, készen állunk, leszámítva Szandro Altunasvilit, vele nem tudok számolni Magyarország ellen” – árulta el Szvanadze, majd beszélt a mieinkről is.

„A budapesti meccs alkalmával Magyarország kifejezetten agresszívan futballozott az első percekben, nem hagyott minket élni. Nincs csapat, amely kilencven percig képes ilyen magas fokú letámadásra, ezt tudtuk akkor is, de meglepett minket, hogy így kezdtek. Akkor közel sem játszottunk úgy, ahogyan tudunk, de itt az idő változtatni ezen.”

Mint ismert, a Grúzia–Magyarország Nemzetek Ligája-mérkőzést november 14-én, tehát szombaton, magyar idő szerint 18 órától rendezik meg a Mihail Meszhi Stadionban.