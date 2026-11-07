NL: Corbu Máriusz meghívót kapott a román válogatottba

Corbu Máriusz is szerepel a román labdarúgó-válogatott 26 fős keretében, amelyet a két novemberi Nemzetek Ligája-mérkőzésre hívott be Gheorghe Hagi szövetségi kapitány. A Ferencváros középppályása a szeptemberi-októberi találkozókra még nem kapott meghívást (bár az előzetes keretben még szerepelt), az akkor elszenvedett négy vereség nyomán viszont Hagi elég sok kritikát kapott a mellőzése miatt.

Románia november 14-én Lengyelországot fogadja a bukaresti Nemzeti Stadionban, majd 17-én Bosznia-Hercegovina vendége lesz – előbbitől 6–0-ra, utóbbitól 4–2-re kapott ki az első mérkőzésen. Emiatt Hagi az egy hónappal ezelőtti keret több mint egyharmadát lecserélte, különböző okokból 12 akkori játékos nem kapott meghívót. Corbu mellett a legfontosabb újdonság a portugál élvonalban idén 4 gólt szerző Ianis Stoica (Estrela Amadora), a legfontosabb kimaradó pedig Ionut Radu kapus, akit klubja, a Celta Vigo nem engedett el, sérülés kezelésére hivatkozva. Az első számú kapus így valószínűleg a korábban a Kisvárdánál is védő Hindrich Ottó lesz.

A ROMÁN VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Hindrich Ottó (Legia), Stefan Tarnovanu (FCSB), Laurentiu Popescu (Universitatea Craiova)

Védők: Andrei Ratiu (Rayo Vallecano), Tony Strata (Vitória Guimaraes), Radu Dragusin (Fiorentina), Andrei Coubis (Lincoln City), Virgil Ghita (Hannover), Matei Ilie (Kasimpasa), Vladimir Screciu (Universitatea Craiova), Nicusor Bancu (Universitatea Craiova), Lisav Eissat (Bristol City)

Középpályások: Tudor Baluta (Universitatea Craiova), Razvan Marin (AEK Athén), Alexandru Cicaldau (Universitatea Craiova), Marius Corbu (Ferencváros), Nicolae Stanciu (Dalian Yingbo), Vlad Dragomir (Pafos), Catalin Cirjan (Dinamo Bucuresti)

Támadók: Dennis Man (PSV), Olimpiu Morutan (Rapid Bucuresti), Valentin Mihaila (Rizespor), Ianis Stoica (Estrela Amadora), Ianis Hagi (Alanyaspor), Florinel Coman (Al-Garafa), Daniel Birligea (Frosinone)

