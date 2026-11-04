Dánia: nem volt hordágy a női futballmeccsen, még egy kordont is felajánlottak a sérültnek

L. M.L. M.
2026.11.04. 10:39
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Több mint tíz percig állt a játék a sérülés miatt (Fotó: AGF Kvindefodbold﻿/Facebook)
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sérülés Mie Lerche AFG Fodbold
Egészen abszurd jelenet játszódott le a dán első oszályú női labdarúgó-bajnokságban kedd este. Az AGF Fodbold játékosa, Mie Lerche súlyosan megsérült, azonban tíz percig a pályán kellett maradnia, ugyanis nem volt az orvosi stábnál hordágy, amivel levihették volna.

Kedden a dán női első osztályban a tabella utolsó helyén álló AGF Fodbold fogadta a Midtjyllandot. A találkozó 62. percében – 2–0-s vendég vezetésnél – megsérült a hazaiak játékosa, Mie Lerche, akinek akkora fájdalmai voltak, hogy hordágyra is szükség lett volna. A hangsúly a feltételes módon van, mivel az orvosi stáb nem rendelkezett hordággyal, így a fiatal támadó tíz percet is kénytelen volt a hidegben ülni, mire megszületett a megoldás a lesegítésére. A dán TV2 videója szerint miközben egy fotós és egy stábtag letámogatta a pályáról, a rendezők még egy, a nézők elkerítésére szolgáló kordont is felajánlottak a hordágy pótlására. 

Absurd scenes in the top-tier Danish women's league yesterday. A player gets injured, but there's no medical staff present whatsoever, and she's even offered a crowd-control barrier as an improvised stretcher.
by u/Cosmos1985 in soccer
sérülés Mie Lerche AFG Fodbold
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