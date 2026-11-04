Dánia: nem volt hordágy a női futballmeccsen, még egy kordont is felajánlottak a sérültnek

Kedden a dán női első osztályban a tabella utolsó helyén álló AGF Fodbold fogadta a Midtjyllandot. A találkozó 62. percében – 2–0-s vendég vezetésnél – megsérült a hazaiak játékosa, Mie Lerche, akinek akkora fájdalmai voltak, hogy hordágyra is szükség lett volna. A hangsúly a feltételes módon van, mivel az orvosi stáb nem rendelkezett hordággyal, így a fiatal támadó tíz percet is kénytelen volt a hidegben ülni, mire megszületett a megoldás a lesegítésére. A dán TV2 videója szerint miközben egy fotós és egy stábtag letámogatta a pályáról, a rendezők még egy, a nézők elkerítésére szolgáló kordont is felajánlottak a hordágy pótlására.