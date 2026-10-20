Nemzeti Sportrádió

A legutóbbi Eb-döntő videobírója vezeti a Ferencváros Európa-liga-meccsét

P. Gy.P. Gy.
2026.10.20. 11:05
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Jerome Brisard (Fotó: Getty Images)
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El-alapszakasz Torreense játékvezetés Európa-liga Ferencváros
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) a francia Jérome Brisard-t jelölte ki a csütörtöki Ferencváros–Torreense Európa-liga-mérkőzés játékvezetőjének.

A 40 éves Jérome Brisard közel tíz éve vezet a francia élvonalban, 2018-ban pedig FIFA-kerettag lett.

A francia játékvezető a BL-ben még nem mutatkozott be, az El-ben viszont a 17. főtáblás mérkőzésére készül, de a legrangosabb meccse a csoportkör utáni rájátszás volt 2025 februárjában, akkor éppen a Ferencváros kapott ki 3–0-ra a Viktoria Plzen otthonában.

Bár a játékvezetők között nem tartozik az elitbe, a videósoknál ellenben igen. Az előző két vb-n és Eb-n is részt vett, 2024-ben ő volt a kontinenstorna fináléjának videósa. Az idei vb-n hét mérkőzésen kapott szerepet. 2022-ben a BL-, 2025-ben a Konferencialiga-, idén pedig az Európa-liga-döntőben volt videobíró.

Míg a Torreensével sosem találkozott, a Ferencvárosnak a már említett Plzen elleni meccset vezette. 

Brisard munkáját Alexis Auger és Aurélien Berthomieu segíti az oldalvonal mellett, a negyedik játékvezetői feladatkört Eric Wattellier tölti be. A videobíró Mathieu Vernice, segítője Nicolas Rainville lesz. 

EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
18.45: FERENCVÁROS–Torreense (portugál) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

El-alapszakasz Torreense játékvezetés Európa-liga Ferencváros
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