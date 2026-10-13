Vb-döntős partjelző tevékenykedik az FTC Plzen elleni El-meccsén

A 34 éves Damian Sylwestrzak két évvel ezelőtt vezetett már meccset a Ferencvárosnak. Akkor a Bajnokok Ligája-selejtezőjének második körében az FTC 2–1-re nyert a The New Saints otthonában. Sylwestrzak az előző idényben két BL-, két El- és egy Kl-meccset vezetett. A mostani idényben eddig három El-selejtezőn kapott szerepet.



Sylwestrzak munkáját két honfitársa, Pawel Sokolnicki és Adam Karasewicz segíti asszisztensként, míg a negyedik játékvezető a szintén lengyel Marcin Kochanek lesz, a vezető videóbíró Piotr Lasyk lesz. Érdekesség, hogy Pawel Sokolnicki a 2022-es világbajnokság döntőjén is tevékenykedett.



EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ

CSÜTÖRTÖK

21.00: FERENCVÁROS (magyar)–Viktoria Plzen (cseh) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Budapest, Groupama Aréna. Vezeti: Damian Sylwestrzak (lengyel)