Az Újpest három meccse gólt sem lőtt a PAFC-nak; a Fradi még sosem kapott ki Kisvárdán



ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK A LABDARÚGÓ NB I 10. FORDULÓJA ELÉ

PÉNTEK

MTK BUDAPEST–VASAS FC

♦ Mivel a közelmúltban mindkét csapat több idényt töltött a második vonalban, az NB I-ben kilenc és fél éves szünet után találkoznak újra. A legfelső osztályban eddig 164 lejátszott meccsük van, kettő ugyanis 1956 novemberében elmaradt, mert a forradalom miatt félbeszakadt a bajnokság. Az NB I-es örökmérlegben jelentős a kék-fehérek fölénye, hiszen 83-szor győzött az MTK és csak 53-szor a Vasas, míg a döntetlenek száma 28. A gólok számában több mint 100-zal vezetnek a kék-fehérek (334–225), a gólátlag 3.4/mérkőzés.

♦ Az előző 6 találkozójukból egy sem lett döntetlen, és mindkét csapat 3-at nyert meg. Legutóbb 2017 márciusában az Új Hidegkuti-stadionban Myke Ramos góljával 1–0-ra az MTK bizonyult jobbnak, előtte viszont 3-szor egymás után a Vasas diadalmaskodott.

♦ A MTK pályaválasztásával megrendezett 83 élvonalbeli mérkőzésből 42 hozott hazai-, 25 vendégsikert, 16-szor pedig ikszeltek. (Tegyük hozzá, hogy ebből azért nem érdemes messzemenő következtetéseket levonni, mert stadionépítési, illetve -rekonstrukciós munkák miatt több mérkőzést is más fővárosi pályákon, 2016-ban pedig kettőt Dunaújvárosban rendeztek meg.)

♦ A legutóbbi 2 tétmeccsüket a 2019–2020-as idényben az NB II-ben játszották, és mindkettő MTK-sikert hozott, Angyalföldön 4–1, majd a Hungária körúton 3–1 volt az eredmény. Az előbbi mérkőzés azért volt érdekes, mert Ivan Rados kapus kiállítása miatt a Vasas a 60. percről emberhátrányban játszott, az utóbbit pedig a koronavírus-járvány kitörésekor nézők nélkül rendezték meg. Az akkor szereplő játékosok közül a hazaiaknál Varga Bence és Bognár István, a vendégeknél Hidi M. Sándor tagja most is a keretnek.

♦ A két együttes július 1-jén felkészülési meccset játszott egymással, amit szintén a házigazda MTK nyert meg (3–1).

♦ Az MTK 4 forduló óta nyeretlen, és közben mindig legalább 2 gólt kapott, ráadásul az egyetlen csapat a mezőnyben, amely az előző 3 bajnoki meccsét kivétel nélkül elvesztette.

♦ Bár az újonc Vasas múlt szombaton nem bírt hazai pályán a Kisvárdával (1–1), az előző 3 forduló fordulóban így is a legtöbb pontot – 7-et – gyűjtötte be a mezőnyben, és feljött a 2. helyre, amelyen legutóbb az 5. fordulót követően állt.

♦ A kék-fehérek odahaza még nem játszottak döntetlent ebben a bajnokságban, 2 győzelem mellett 3-szor alulmaradtak, 2-szer úgy, hogy a pontok sorsát eldöntő gólt a hajrában – a 98., illetve a 84. percben – kapták.

♦ Az angyalföldiek idegenbeli mérlege 2 győzelem, 1 döntetlen és 1 vereség, amivel negyedikek a vendégtabellán. Kispesten és Debrecenben is úgy nyertek, hogy előtte az ellenfelük vezetett.

SZOMBAT

NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC–KISPEST-HONVÉD FC

♦ Az utolsó előtti helyen álló szabolcsiak és a sereghajtó fővárosiak 27. NB I-es meccse következik, eddig 9-szer nyert a Nyíregyháza, 5-ször végeztek döntetlenre 12-szer pedig a kispestiek győztek. A legutóbbi 4 találkozójukon mindig 3-nál kevesebb találat esett, így nem meglepő, hogy a meccsenkénti gólátlag mindössze 2.4.

♦ A nyírségi együttes 2015 februárja óta nem nyert tétmérkőzést a Honvéd ellen. Még abban az évben ősszel a Ligakupában (3–0 és 3–2), majd a 2021. szeptemberi Magyar Kupa-találkozón (5–1) is a dél-pestiek diadalmaskodtak, a 2023–2024-es idényben az NB II-ben pedig mindkétszer ikszeltek: Balmazújvárosban nem esett gól, majd a Bozsik Arénában 1–1-re végeztek.



♦ Az NB I-ben viszont a legutóbbi 2 alkalommal, a 2014–2015-ös évadban nyíregyházi siker született (1–0 és 2–0), de meg kell jegyezni, hogy az utóbbi mérkőzésen a piros-feketék a második félidő közepén emberhátrányba kerültek.

♦ Nyíregyházán 13 élvonalbeli találkozójuk volt, ezekből 7 zárult a szabolcsiak győzelmével, 3 lett döntetlen és ugyancsak 3-szor a kispestiek távoztak győztesen – ez legutóbb 2009 októberében, az éppen nyíregyházi születésű Nagy Zoltán korai góljával sikerült a fővárosiaknak (0–1), pedig Moreira piros lapja miatt a 82. percben akkor is megfogyatkoztak.

♦ Az osztályozós helyre visszacsúszó Nyíregyháza a leghosszabb ideje nyeretlen csapat most az NB I-ben: az előző 5 fordulóban 3 veresége között 2 döntetlent ért el, és ha a sorminta folytatódik, most egy újabb iksznek kellene jönnie. Bódog Tamás vezetőedzővel az áprilisi újpesti 2–7 után a múlt héten Zalaegerszegen szedett be ismét legalább öt gólt (1–5), és a mezőnyben most a legtöbb kapott góllal áll (19).

♦ A továbbra is utolsó Honvéd az egyetlen gárda a mezőnyben, amelynek még csak 1 győzelme van: 4 fordulóval ezelőtt a ZTE-t verte meg (1–0). Ezt követően 2 vereség után legutóbb hátrányból ikszelt odahaza az Újpesttel (1–1).

♦ A Szpari eddig minden pontját odahaza gyűjtötte be, a mérlege 2 győzelem, majd 2 döntetlen. Hazai pályán legutóbbi március 8-án a Ferencvárostól kapott ki (1–3), attól kezdve 5-ször nyert, 3-szor döntetlenre végzett.

♦ A kispestiek vendégként még nyeretlenek: 2 iksz után 2-szer úgy maradtak alul, hogy ellenfelük Győrben és Felcsúton is 3-szor talált be a kapujukba.

PAKSI FC–ETO FC

♦ A 25. élvonalbeli bajnokijukat játsszák szombaton az élvonalban. A győriek eddig lényegesen sikeresebbek ebben a párharcban, hiszen 10 győzelmük pontosan a kétszerese a paksiakénak (5), a döntetlenek száma pedig 9. A gólátlagra itt sem lehet panasz: 3.4/mérkőzés.

♦ Amióta a győriek 2024 nyarán visszajutottak az első osztályba, még egyszer sem kaptak ki a tolnaiaktól: 3-szor legyőzték őket, 3-szor pedig ikszeltek. Az atomvárosiak legutóbbi győzelméhez jóval régebbre kell visszalapozni az évkönyvekben, ez ugyanis több mint 12 éve, 2014 júliusában, hazai pályán történt (2–0).

♦ Az atomvárosban 12-szer csaptak össze, ebből 4-szer született hazai siker, 5 iksz és 3 győri diadal mellett (2011 augusztusában és 2014 márciusában egyaránt 2–1-re, idén februárban 4–3-ra nyert a vendég ETO). Utóbbi volt a párharc leggólgazdagabb találkozója, míg előtte, 2025 júliusában 3–3-ra végeztek – mindkét meccsen csak a győriek vezettek.

♦ Azt már megszokhattuk, hogy a Paks a leggólerősebb (19) gárda az NB I-ben. Emellett viszont azzal is büszkélkedhet Bognár György csapata, hogy az előző 5 fordulóban a legtöbb pontot szerezte (10), és ezzel vezeti a formatabellát, sőt, az utóbbi két bajnokiján gólt sem kapott.

♦ A címvédő ETO vasárnap rangadót vesztett odahaza a Puskás Akadémia ellen (0–1), és az előző 4 fordulóban már másodszor fordult elő, hogy gólképtelennek bizonyult. Korábban az FTC-től kapott ki hasonló módon (0–3), viszont hullámzó teljesítményét mutatja, hogy közben 2-szer győzni tudott.

♦ A tolnaiak a forduló előtt a hazai táblázaton is az élen állnak, a mérlegük 3 győzelem, 1 döntetlen és 1 vereség (2–4 a Debrecen ellen).

♦ A győriek idegenben egyedüliként még veretlenek, 3 iksz után legutóbb egy késői góllal nyerni tudtak az MTK otthonában (2–1). Házon kívüli bajnokit legutóbb március 7-én, Zalaegerszegen buktak el (1–2).

ÚJPEST FC–PUSKÁS AKADÉMIA FC

♦ Az Újpestnek egyik mumusa a Puskás Akadémia, hiszen 34 NB I-es találkozójuk fele, 17 a felcsútiak győzelmével ért véget, és 10 iksz mellett a lila-fehér gárda csupán 7 diadalt tud felmutatni.

♦ Az előző 19 bajnoki meccsükből csak kettőt nyertek meg a fővárosiak, az egyiket 2022-ben a Szusza-stadionban (2–1) a másikat 2024 márciusában a Pancho Arénában (2–0). Az újpestiek már 6-os nyeretlenségi sorozatban vannak a felcsútiakkal szemben (3 iksz, 3 vereség), ráadásul az előző bajnokságban gólképtelenek voltak ellenük (0–0, 0–1 és 0–2). (Igaz, a lila-fehérek jelenlegi kapusa, Szappanos Péter akkor még a PAFC kapuját őrizte.) Az újpestiektől legutóbb 2025 márciusában az azóta eligazoló horvát Fran Brodic talált be a Puskás Akadémia kapujába (1–1).

♦ A lila-fehérek házigazdaként bajnokikon mindössze 2-szer tudták megverni a Puskás Akadémiát: 2018 októberében 2–0-ra, majd 2022 márciusában 2–1-re. Ötször végeztek döntetlenre, míg 10-szer a vendég felcsútiak bizonyultak jobbnak. Legutóbb, január végén a nyáron távozó ghánai Joel Fameyeh 80. percben elért félollózós gólja döntött a PAFC javára (0–1).

♦ A lila-fehér együttes 4 forduló óta veretlen (2 győzelem, 2 döntetlen) ezzel az FTC-é mögött a második leghosszabb ilyen aktív sorozattal rendelkezik. Eközben felváltva nyert, illetve ikszelt, ha ebben az ütemben folytatja, most egy győzelemnek kellene jönnie.

♦ A Puskás Akadémia fontos rangadót nyert meg legutóbb a címvédő ETO otthonában (1–0), így három pont előnnyel áll a tabella első helyén, ráadásul most már a vesztett pontokat tekintve is a legjobb a mezőnyben.

♦ Az Újpest vendéglátóként még nem kapott ki, 3 győzelme mellett csupán az MTK-val ikszelt (1–1), a hazai tabellán csak kevesebb lőtt góljával szorul a Paks mögé a második helyre.

♦ A felcsútiak pontjaik kétharmadát idegen pályákon gyűjtötték be, 18-ból 12-t. Négy győzelem mellett egyedül a ZTE otthonában maradtak alul (0–1). Vendégként is elsők, ráadásul háromszor úgy nyertek, hogy még gólt sem kaptak – erre rajtuk kívül szintén egyetlen másik csapat sem volt képes.

VASÁRNAP

DEBRECENI VSC–ZALAEGERSZEGI TE FC

♦ Már 73-szor meccseltek a legfelső osztályban, a házigazda debreceniek hatalmas fölényét jelzi, hogy több mint kétszer annyi győzelmet (39) arattak, mint a zalaiak (19), a döntetlenjeik száma pedig 15.

♦ Az előző 11 összecsapásukból 8-at a DVSC nyert meg, míg 2 döntetlen mellett a ZTE csak 1-et, 2024 decemberében házigazdaként 2–1-re. Azóta 4-szer játszottak, és a Loki-győzelmek, valamint az ikszek váltogatták egymást. Legutóbb, februárban Egerszegen 1–1-re végeztek.

♦ A ZTE évtizedeken át többnyire kikapni járt Debrecenbe, eddig 28-szor tért haza pont nélkül, 7-szer ikszelt és csak 3-szor tudott nyerni Hajdú-Biharban. Ilyen először a 2002-es (1–6), majd a 2020-as (0–3) és a 2021-es (1–2) nagyerdei találkozón fordult elő. A DVSC hazai pályán a legutóbbi 6 alkalommal legyőzte a zalaiakat, ezeken a meccseken átlagban 3.66 gól esett. Legutóbb tavaly novemberben úgy lett 2–1 az eredmény, hogy a kék-fehérek a 95. percben szépítettek.

♦ Hátrányból már 3-szor mentett meg egy pontot a Debrecen, ez egálban a legtöbb a bajnokságban, legutóbb az FTC otthonában a 95. percben egy VAR-jelzést követően megítélt tizenegyesből egyenlített (1–1). A piros-fehérek az előző 2 fordulóban nem tudtak győzni, viszont a legutóbbi 7 bajnoki meccsükből csak egyet, a Vasas ellenit vesztették el, amelyen több vitatható góljukat sem adták meg (2–4).

♦ A Zalaegerszeg az előző körben először tudott fordítani az ősz folyamán, a Paks után a Nyíregyháza hálóját is 5 góllal terhelte meg (5–1) és a 2. forduló óta először nem áll kiesésre.

♦ A DVSC pontjainak épp a felét zsebelte be otthon, 10-ből 5-öt. Az 1–2–2-es hazai mérlegét a mezőnyben legtöbb kapott góllal (9) hozta össze. A Nagyerdőben egyetlen győzelmét augusztus 9-én a Nyíregyháza felett aratta (1–0).

♦ A ZTE mind az 5 házon kívüli meccsét elvesztette, ráadásul 1–14-es gólkülönbségével utolsó a vendégtabellán. Látogatóként legutóbb április 18-án, Diósgyőrben tudott győzni, de az fényes siker volt (5–0).

KISVÁRDA MASTER GOOD–FERENCVÁROSI TC

♦ A várdaiak 2018-as feljutása óta 21 meccsük volt az élvonalban, és a ferencvárosiak fölénye hatalmas: a párharc örökmérlege ugyanis 1 kisvárdai győzelem, 5 döntetlen és 15 FTC-siker, 7–34-es gólkülönbség. Mivel a szabolcsiak a mérkőzéseik csaknem háromnegyedén, 15-ön be sem tudtak találni a zöld-fehérek kapujába, nem meglepő, hogy a párosítás gólátlaga mindössze 2.0.

♦ A rétközi piros-fehérek csak egyszer, több mint 5 éve, 2021 júliusában tudták megverni az FTC-t, akkor a bajnokság nyitó fordulójában a portugál Joao Janeiro irányításával 2–1-re diadalmaskodtak a Groupama Arénában. Azóta 3 döntetlen mellett 8-szor győztek a zöld-fehérek, legutóbb áprilisban a szabolcsi kisvárosban 1–1-et játszottak.

♦ A Kisvárda 2017 októberében még másodosztályú csapatként a Magyar Kupában odahaza 1–0-ra legyőzte és kiejtette az FTC-t, az új Várkerti Stadionban azonban még nyeretlen a zöld-fehérekkel szemben, ahol a mérleg 7 ferencvárosi siker, 3 döntetlen, 3–16-os gólkülönbség. Az élvonal jelenlegi 12 helyszíne közül Kisvárda az egyetlen, ahol még sosem vesztett bajnokit az FTC!

♦ Közös a két csapatban, hogy már 4 döntetlent játszottak, ami – a Lokival hármas holtversenyben – a legtöbb most a bajnokságban.

♦ Bár a Várda az előző 2 körben mindössze 1 pontot gyűjtött, mellette szól, hogy a mögöttünk hagyott 5 fordulóban – 3 iksz mellett – csupán 1-szer kényszerült térdre (0–1 a Paks ellen).

♦ Az egy meccsel kevesebbet játszó Ferencvárosnak van az NB I-ben a legkevesebb veresége – csupán július 26-án Pakson maradt alul (2–4). Az Európa-ligában csütörtökön a Viktoria Plzen elleni 2–1-es siker már a zöld-fehérek sorozatban 15. tétmérkőzése (7 EL, 7 NB I, 1 Magyar Kupa) volt, amelyen nem kaptak ki, eközben 9-szer nyertek, 6-szor ikszeltek. Ugyanakkor az is igaz, hogy a Fradi a 8 bajnokijából csupán 3-at tudott megnyerni, hasonló rajtra pedig legutóbb 2017 őszén, Thomas Doll irányításával volt példa, amikor ugyanennyi találkozó alatt szintén 13 pontot szerzett a IX. kerületi együttes.

♦ A Kisvárda pályaválasztóként ősszel még nyeretlen (3 iksz, 2 vereség), saját közönsége előtt legutóbb március 6-án a Puskás Akadémiát tudta legyűrni, Nagy Zsolt öngóljával 1–0-ra. Azóta 5-ször ikszelt, 4-szer kikapott a Várkerti Stadionban.

♦ Az FTC-nek vendégként – akárcsak az előző évadban – lényegesen jobban megy a játék, hiszen 13 pontjából 10-et idegen pályákon gyűjtött be. Paksi veresége óta 3 diadal és 1 döntetlen a házon kívüli mérlege.

A 10. FORDULÓ PROGRAMJA:

Október 16., péntek

20.00: MTK Budapest–Vasas FC (Tv: M4 Sport). Vezeti: Hanyecz Bence – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Október 17., szombat

14.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Kispest-Honvéd FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

17.00: Paksi FC–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

19.30: Újpest FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Október 18., vasárnap

15.30: Debreceni VSC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

18.00: Kisvárda Master Good–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!



Az 5. fordulóból elhalasztott FTC–Kispest mérkőzést december 3-án játsszák.