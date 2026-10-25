NS-exkluzív: „Az ÖFB teljes mértékben bízik Kassai Viktorékban” – akiket névtelen levélben támadtak

A Laola1 szerint a játékvezetők elsősorban a rossz kommunikációt, a kritikát megfelelően kezelő vezetői kultúra és a szakmai előrelépés hiányát kifogásolták, valamint elégedetlenek a játékvezetési osztály struktúrájával, összeférhetetlennek látják az egyes szerepeket. A magyar szakemberek mellett a kritikák érintették az osztályvezető Ali Hofmannt, valamint a megfigyelőként és a játékvezetői bizottság elnökeként is dolgozó Thomas Einwallert és a fejlesztésért és szervezésért felelős Maximilian Fischert is.



A Nemzeti Sport az ügyben az osztrák szövetségtől kért tájékoztatást, amely cáfolta, hogy bizalmatlansági indítványt kapott volna Kassai Viktorral és csapatával szemben.



„A bizalmatlansági indítvány egy spekulatív felvetés volt, ami egy névtelen levélben szerepelt – írta a Nemzeti Sport megkeresésére küldött válaszában az ÖFB sajtófőnöke, Iris Stöcklmayer. – Az ÖFB kapott egy levelet, amelynek a szerzőjét/ szerzőit nem sikerült azonosítani. A névtelen panaszok megítélése és értékelés eleve nehéz feladat, a szövetség által kezdeményezett személyes megbeszélésre vonatkozó felkérésre pedig nem érkezett válasz.”



Arra is kíváncsiak voltunk, a szövetségnél hogyan értékelik Kassai Viktorék munkáját.



„Kassai Viktort és Ring Györgyöt az ÖFB a játékvezetés fejlesztési folyamatának részeként, annak előmozdítása céljából nevezte ki – fogalmaz válaszában a szövetség sajtóosztálya. – Az, hogy az osztrák játékvezetők, a kezdeti célkitűzésnek megfelelően lehetőséget kapnak Bajnokok Ligája-meccseken, valamint más nemzetközi sorozatokban, azt igazolja, hogy az ÖFB jó úton jár. A szövetség teljes mértékben bízik abban, hogy Kassai Viktor és csapata sikeresen megvalósítja az osztrák játékvezetés fejlesztésének következő lépéseit. A játékvezetői osztály folyamatosan törekszik a fejlesztésre, a teljesítmény javítására. Ahogy minden teljesítményalapú kiválasztásra épülő rendszerben, itt is lehetnek elégedetlen egyének. Ezt tudomásul kell venni, ugyanakkor objektív értékelésre van szükség, ami azonban névtelen panaszok esetén nehézkes.”



A tényekhez hozzátartozik, hogy Ausztriának a 38 éves Sebastian Gishamer révén ebben az idényben 15 év után van ismét játékvezetője a Bajnokok Ligájában (két meccset is vezetett a sorozatban októberben), akinek minden esélye megvan arra is, hogy a 2028-as Európa-bajnokságon is szerepet kapjon.

