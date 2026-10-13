Nemzeti Sportrádió

Az egyik legbefolyásosabb ellenőrt kapta a magyar játékvezető a Konferencialigában

PATAKI GYULAPATAKI GYULA
2026.10.13. 16:00
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Csonka Bence pályafutása második meccsét vezeti a Konferencialiga ligaszakaszában (Fotó: Török Attila)
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Csonka Bence Konferencialiga játékvezetés Herbert Fandel
Csonka Bence vezeti a Panathinaikosz–Borac Banja Luka mérkőzést a labdarúgó Konferencialiga ligaszakaszában.

Az Európai Labdarúgó-szövetség kedden nyilvánosságra hozta a csütörtöki Európa-liga- és Konferencialiga-mérkőzések játékvezetőit, és utóbbi sorozatban Csonka Bence is szerepet kapott.

A 34 éves magyar játékvezető tavaly decemberben mutatkozott be a harmadik számú európai kupasorozatban, idén egy BL- és egy Konferencialiga-selejtezőt vezetett.

Csonka ezúttal a csütörtökön 18.45-kor kezdődő Panathinaikosz–Borac Banja Luka mérkőzésre kapott küldést, ahol az oldalvonal mellett Buzás Balázs és Bornemissza Norbert segíti a munkáját, a negyedik játékvezető Bogár Gergő lesz. A videobíró feladatait Bognár Tamás és Karakó Ferenc látja el. Munkájukat Herbert Fandel ellenőrzi, a németek korábbi Eb-résztvevő játékvezetője az egyik legbefolyásosabb ellenőr az európai szövetségen belül.

 

Csonka Bence Konferencialiga játékvezetés Herbert Fandel
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