Berke Balázs újabb Európa-liga-mérkőzést vezet

A 42 éves Berke az első fordulóban az Omonia Nicosia–Celta Vigo (1–0) mérkőzést kapta, összességében a hatodik főtáblás összecsapására készül a második számú európai kupasorozatban.

A csütörtökön 18.45-kor kezdődő Európa-liga-mérkőzésen Buzás Balázs és Szert Balázs lesz a két asszisztens, a negyedik játékvezető pedig Bogár Gergő. A videobírói feladatokat Bognár Tamás látja el, segítője pedig Kulcsár Katalin lesz. Munkájukat a hollandok korábbi kiváló FIFA-játékvezetője, René Temmink ellenőrzi.

Két magyar játékvezető is rangadót kapott az ifi BL-ben: szerdán a Bayern München–Arsenal meccset a Csonka Bence, Vígh-Tarsonyi Gergő, Bornemissza Norbert, míg a Real Madrid–RB Leipzig mérkőzést a Káprály Mihály, Belicza Bence, Becséri Gergely hármas vezeti.