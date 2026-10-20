Nemzeti Sportrádió

Berke Balázs újabb Európa-liga-mérkőzést vezet

PATAKI GYULAPATAKI GYULA
2026.10.20. 15:39
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Berke Balázs hatodik meccsét vezeti az Európa-liga főtábláján (Fotó: Czinege Melinda)
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Csonka Bence Lech Poznan Sunderland Káprály Mihály játékvezetés Berke Balázs
Második ligaszakaszbeli meccsét vezeti Berke Balázs, aki csütörtökön a Lech Poznan–Sunderland labdarúgó Európa-liga-mérkőzésen fújja a sípot.

A 42 éves Berke az első fordulóban az Omonia Nicosia–Celta Vigo (1–0) mérkőzést kapta, összességében a hatodik főtáblás összecsapására készül a második számú európai kupasorozatban.

A csütörtökön 18.45-kor kezdődő Európa-liga-mérkőzésen Buzás Balázs és Szert Balázs lesz a két asszisztens, a negyedik játékvezető pedig Bogár Gergő. A videobírói feladatokat Bognár Tamás látja el, segítője pedig Kulcsár Katalin lesz. Munkájukat a hollandok korábbi kiváló FIFA-játékvezetője, René Temmink ellenőrzi.

Két magyar játékvezető is rangadót kapott az ifi BL-ben: szerdán a Bayern München–Arsenal meccset a Csonka Bence, Vígh-Tarsonyi Gergő, Bornemissza Norbert, míg a Real Madrid–RB Leipzig mérkőzést a Káprály Mihály, Belicza Bence, Becséri Gergely hármas vezeti.

 

Csonka Bence Lech Poznan Sunderland Káprály Mihály játékvezetés Berke Balázs
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