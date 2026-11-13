Elhunyt a magyar jégkorong-válogatott korábbi szövetségi kapitánya

P. GY. B. P. GY. B.
2026.11.13. 23:28
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Don MacAdam 1950–2026 (Fotó: Nemzeti Sport, archív)
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gyász Don MacAdam magyar jégkorong-válogatott
A Magyar Jégkorongszövetség beszámolója szerint életének 77. évében elhunyt Don MacAdam, a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya és a szövetség fejlesztési igazgatója.

A szövetség hosszú cikkben emlékezik meg Don MacAdamről, aki 1950. augusztus 14-én született, és mindössze 26 éves volt, amikor elkezdte edzői pályafutását.

Edzőként a New Brunswick csapatával egyetemi bajnokságot nyert, később a Soo Greyhounds vezetőedzője lett, dolgozott a Detroit Red Wings szakmai stábjában is. 1990-ben az Edmonton Oilers farmcsapatának volt az edzője, de az NHL-rájátszás alatt felhívták a később bajnokságot nyerő nagycsapathoz, ekként ő is Stanley-kupa-győztes.

Japán után 2014-ben került Európába, előbb Olaszországban edzősködött, majd a Csíkszeredához igazolt. 2019-ben a Ferencváros fejlesztési igazgatója lett, és hasonló szerepkört vállalt a magyar szövetségnél is két évvel később. 2022-ben sportigazgató lett, 2023–2024-ben pedig szövetségi kapitánynak nevezték ki, az ő irányításával nyerte meg a magyar válogatott a bolzanói divízió 1/A-s vb-t.

Az elitbe jutás után távozott Magyarországról, 2026. november 10-én hunyt el Kanadában.
 

 

gyász Don MacAdam magyar jégkorong-válogatott
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