Gyász: elhunyt Forgács József, a REAC korábbi elnöke

Forgács József 1946-ban született Abaújszántón, és 15 éves kora óta élt Budapesten, a XV. kerületben, Rákospalotán. A helyi sportot mindig is a szívén viselte, s 1991-ben már a Jármű és Szerelvény Rt. igazgatójaként lett az újjáalakuló REAC elnökségi tagja, 1993-tól pedig elnöke.

„Forgács meghatározó szerepet vállalt abban, hogy a rákospalotai labdarúgócsapat feljutott az NB I-be, s ott négy idényt töltött el. Emellett az utánpótlás-nevelést és a diáksport-egyesületeket is elkötelezetten támogatta. A XV. kerület gazdasági, közösségi és sportéletéért végzett kiemelkedő munkáját a helyi önkormányzatunk 2005. október 23-án Budapest XV. kerülete Díszpolgára címmel ismerte el” – áll a XV. kerület hivatalos honlapján.