Gyász: elhunyt Forgács József, a REAC korábbi elnöke

H. Á.H. Á.
2026.11.10. 16:54
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Forgács József (1946–2026) (Fotó: Szabó Miklós)
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gyász REAC Forgács József
Életének 81. évében elhunyt Forgács József, a XV. kerület díszpolgára, a rákospalotai ipar meghatározó alakja, a REAC egykori elnöke és a helyi sport elkötelezett támogatója – számolt be róla Budapest XV. kerületének hivatalos honlapja.

Forgács József 1946-ban született Abaújszántón, és 15 éves kora óta élt Budapesten, a XV. kerületben, Rákospalotán. A helyi sportot mindig is a szívén viselte, s 1991-ben már a Jármű és Szerelvény Rt. igazgatójaként lett az újjáalakuló REAC elnökségi tagja, 1993-tól pedig elnöke. 

 „Forgács meghatározó szerepet vállalt abban, hogy a rákospalotai labdarúgócsapat feljutott az NB I-be, s ott négy idényt töltött el. Emellett az utánpótlás-nevelést és a diáksport-egyesületeket is elkötelezetten támogatta. A XV. kerület gazdasági, közösségi és sportéletéért végzett kiemelkedő munkáját a helyi önkormányzatunk 2005. október 23-án Budapest XV. kerülete Díszpolgára címmel ismerte el” – áll a XV. kerület hivatalos honlapján.

 

gyász REAC Forgács József
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