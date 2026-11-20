Ki lesz az az egy? Pénteken kiderül, melyik válogatottal csap össze a Nemzetek Ligájában Magyarország márciusban (25–27., 28–30.) oda-vissza vágós párharcban az A-ligás szereplésért. Online felületünkön, az nso.hu oldalon szavazást indítottunk: a négy lehetséges rivális, Dánia, Horvátország, Szerbia és Wales közül melyik lenne az optimális? Nos, a voksok alapján olvasóink csaknem fele szerint a szerbek. Nézzük, mire számíthatunk!

DÁNIA

Az egymás elleni mérleg biztató, 16 találkozóból kilencet nyert meg Magyarország. Több mint harminc éve nem kapott ki tőlük a nemzeti csapat, az 1994 áprilisában rendezett felkészülési találkozón 3–1-re nyert Dánia. Azóta egy győzelem és két döntetlen a mérleg, de 2014 óta nem játszott egymással a két csapat. Márpedig az eltelt időszakban elég sokat fejlődtek az északiak. Ott voltak a 2018-as és a 2022-es vb-n, a 2021-es Eb-n pedig az elődöntőig meneteltek. Az idei vb-re is majdnem kijutottak, csak tizenegyespárbajban bukták el a csehek elleni pótselejtezőt. A Nemzetek Ligájában három-három győzelemmel és vereséggel zártak, ami nem rossz teljesítmény az A-ligában. Norvégiától oda-vissza kikaptak, ugyanakkor 4–1-re nyertek Portugáliában és kétszer megverték Walest. A magyarhoz viszonyítva jóval több topligás futballista szerepel a keretben, a Napolit erősítő Rasmus Höjlundra különösen oda kell figyelni, ha Dániát kapja a magyar válogatott. A 23 éves csatár hat góllal zárta a Nemzetek Ligája-sorozatot, és csak a Wales elleni hazai találkozón nem volt eredményes.

HORVÁTORSZÁG

Talán nem nagy meglepetés, hogy a horvát válogatott Anglia és Spanyolország mögött, Csehországot megelőzve csoportja harmadik helyén végzett, így készülhet az osztályozóra. Luka Modricéknak nem volt esélyük beleszólni a két nagy csatájába, oda-vissza kikaptak, ráadásul Rijekában Angliától történelmi 7–0-s vereséget szenvedtek. Csehországot kétszer legyőzte Horvátország, ennek ellenére látni lehet, hogy ez már nem az a csapat, amely az utóbbi években kiemelkedő eredményeket ért el. Az NL-ben a támadójátéka nem volt dinamikus, lassan építkezett, sok esetben a szélsőjátékra és a beadásokra hagyatkozott, kevés helyzetet dolgozott ki. A három ellenféllel szemben három különböző arcát mutatta a csapat: Csehország ellen eredményes, de nem elsöprő futball, Spanyolország ellen technikai villogás, de nagy intenzitásbeli különbség, Anglia ellen pedig hatalmas védelmi és egyéni hibák jellemezte. Habár a Luka Modric, Petar Sucic, Mateo Kovacic hármas rendkívül labdabiztos a középpályán, a védekezést tekintve nem mindig funkcionált jól. A gyors támadásokkal szemben nehezen tudta kontrollálni a védelem mögötti területet és a letámadásra sem tudott jól reagálni, illetve a szabad- és szögletrúgásoknál sem védekezett hibátlanul. Ellenben passzjátéka, játékosainak technikai és taktikai képzettsége, valamint a rutinja az erősségei közé sorolhatók. Horvátországban leginkább Bosznia-Hercegovinát akarják elkerülni, erről beszélt a Samsunspor horvát vezetőedzője, Nenad Bjelica is a Sportske novostinak: „A lehetséges ellenfelek közül Bosznia-Hercegovina a legjobb, lendületben van a vb- és az NL-szereplés miatt. Sok a fiatal, aki felszabadultan futballozik, kellemetlen rivális lenne. Ráadásul a bosnyákok extra motivációval játszanának Horvátország ellen.”

SZERBIA

Hat vereséggel zárta a Nemzetek Ligáját Szerbia, jól látszik, nem az A-liga a szintje. Még akkor sem, ha a bombaerős Németország, Hollandia kettőssel szerepelt egy négyesben, illetve Görögország is nagy meglepetésre kiemelkedően szerepelt. A szerbeknek pocsék volt a 2026-os évük, tíz meccsből kilencet elveszítettek, egyedül Szaúd-Arábiát tudták legyőzni felkészülési mérkőzésen. Az NL-ben hat összecsapásból négyen is csak egy góllal kaptak ki, ami szorosnak mondható, de a vereségek sora a versenyképesség és eredményesség problémáját mutatja. Átlagosan 33 százalékban birtokolta a labdát a válogatott, így elsősorban a védekezés megszervezésére, a területek lezárására és az gyors átmenetekre helyezte a hangsúlyt. Hiába a három belső hátvéd, nem volt stabil a védelem, a gyors labdajáratást nehezen tudta lekövetni. A németek és a hollandok ellen nem lehet elvárni, hogy irányítsa a játékot, de a görögök ellen sem igazán sikerült ez, labdaszerzések után gyorsan fel akarta juttatni a labdát Luka Jovicsnak vagy Alekszandar Mitrovicsnak. Mindenáron a játékosok testi erejét próbálta kihasználni a válogatott, ami a szabad- és szögletrúgásoknál fegyvert jelentett és jelent a jövőben is. Összességében nehezen jutott át az ellenfél térfelére, sok hibát követett el a saját tizenhatosának előterében és labdavesztések után sebezhető maradt. Szerbiában a legtöbben nem lennének szomorúak, ha a B-ligában folytatnák, mert ott olyan ellenfelekkel mérhetnék össze az erejüket, amelyekkel jobban fel tudják venni a versenyt.

„Megértem mindkét oldalt, egyrészt a B-ligában pontokat szerezhetnénk, másfelől nagyszerű, hogy a legerősebb válogatottakkal játszhatunk – mondta a Mozzart Sportnak Dusan Tadics, a szerbek rutinos támadója. – Természetesen pontokat akartunk szerezni, de az NL nekünk lehetőség, mert itt tudunk felkészülni az Eb-selejtezőre – és ez a legfontosabb.”

WALES

Pocsék formában vannak a walesiek, ennek alapján optimális ellenfelek lennének. Öt vereséggel és egyetlen győzelemmel zárták a Nemzetek Ligája-sorozatot, és a norvégok ellen is úgy nyertek hazai pályán 2–1-re, hogy a vendégek a 46. perctől emberhátrányban futballoztak. Előtte a vb-selejtezős csoportban Belgium mögött, Észak-Macedóniát, Kazahsztánt és Liechtensteint megelőzve második helyen végeztek, de elbuktak a Bosznia-Hercegovina elleni pótselejtezőn. Igaz, a bosnyákok a 86. percben egyenlítettek (1–1), majd tizenegyespárbajban győztek. Itt azért érdemes megjegyezni, hogy az NL-ben is szoros mérkőzéseket játszott Wales. Portugália mindkét találkozón egyetlen góllal verte meg, és a dánok is csak 1–0-ra Cardiffban.

Bár jelenleg nincs Gareth Bale-szintű futballista a keretben, minden játékos az Egyesült Királyságban játszik, márpedig a Premier League-ben edződő labdarúgókkal (mint például a Bournemouth csatára, David Brooks) nem könnyű felvenni a versenyt. Legutóbb a 2020-as Eb selejtezőjében csapott össze a két válogatott, akkor idegenben 2–0-s vereséget szenvedtek a mieink, itthon viszont Pátkai Máté 80. percében szerzett góljával 1–0-ra nyert Marco Rossi szövetségi kapitány együttese.